Kassel-Süd (ots) – Ein Trickdieb hat sich am Mittwochvormittag 08.09.2021 in der Erich-Klabunde-Straße in Kassel gegenüber einer hochbetagten Seniorin als Büchersammler ausgegeben und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus der Wohnung der Frau gestohlen. Der bislang unbekannte Dieb erschien gegen 10:45 Uhr am Reihenhaus der Seniorin und stellte sich ihr als Sammler von alten Büchern vor.

Unter diesem Vorwand gelangte er in die Wohnung der Frau, die schließlich damit begann, Bücher für ihn zusammenzusuchen. Die unbeobachteten Momente nutzte der Täter offenbar dazu, einen Schmuckkasten aus dem Schlafzimmer der Seniorin zu stehlen. Darin befanden sich nach Angaben des Opfers mehrere Edelsteinketten, zwei Trauringe, mehrere Goldketten, ein Arbmand und zwei Uhren.

Der vermeintliche Büchersammler hatte das Haus der Seniorin anschließend verlassen, angeblich nur um kurz einen Karton aus seinem Auto zu holen. Als er jedoch nicht mehr zurückkehrte, schöpfte die Frau Verdacht und bemerkte den Diebstahl.

Täterbeschreibung:

männlich ca. 1,70-1,75 Meter großen und etwa 40-45 jährige Mann mit schlanker Statur gehandelt haben, der ein ovales Gesicht, dunkle Harre mit beginnender Glatze und ein osteuropäisches Äußeres hatte. Der Dieb soll akzentfrei Deutsch gesprochen und einen dunklen Blouson getragen haben.

Zeugen, die am gestrigen Mittwochvormittag im Bereich der Erich-Klabunde-Straße möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

