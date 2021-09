Mehrere Schüler durch Reizgas verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 13- und 15-Jährige sorgten Mittwochvormittag für einen großen Einsatz an einer Schule in der Pfingstbrunnenstraße. Sie testeten offenbar ein Tierabwehrspray in einer Sporthalle, das sich anschließend auf dem Schulgelände verteilte. Dabei wurden 5 ihrer Mitschüler verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand probierten die 13 und 15-jährigen Jungen ein Tierabwehrspray in einer Umkleidekabine der Sporthalle aus und verließen diese anschließend. Durch eine in der Kabine befindliche Lüftungsanlage breitete sich das Reizgas jedoch in der Sporthalle und im Bereich des Schulhofes aus.

Fünf Schüler im Alter von 13-14 Jahren atmeten das Reizgas ein und klagten danach über Atemwegsreizungen. Nachdem Kräfte des alarmierten Rettungsdienstes die Schüler zunächst vor Ort versorgten, kamen drei von ihnen zur weiteren Behandlung später in örtliche Krankenhäuser.

Eine Streife stellte das Tierabwehrspray sicher. Die beiden Verursacher wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Fahrradstaffel erwischt alkoholisierten Rotlichtsünder mit getuntem Fahrrad

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) – Mittwochnachmittag 08.09.2021 führte die Fahrradstaffel der Frankfurter Polizei am Schaumainkai an einer Ampel Rotlichtkontrollen durch. Im Zuge dessen geriet ein 59-jähriger Mann in die Kontrolle, welcher schließlich zur Blutentnahme in das Polizeipräsidium verbracht werden musste, da er nicht nur eine rote Ampel missachtet hatte.

Gegen 17.45 Uhr fuhr der 59-Jährige an der Kreuzung Schaumainkai/Schulstraße über eine rote Ampel. Damit war seine Fahrt zunächst einmal beendet. Die Fahrradstaffel hielt den Mann an, um den Verstoß zu ahnden. Im Zuge der Kontrolle nahmen die Beamten einen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest sollte den Verdacht kurz darauf bestätigen: Der gemessene Wert lag bei 2,81 Promille.

Doch damit nicht genug: Bei genauerem Hinsehen stellten die Beamten an dem Lenker des Zweirades einen Beschleunigungsknopf fest, so dass sie nicht wie zunächst angenommen ein Pedelec, sondern ein S-Pedelec vor sich hatten. Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Denn für ein S-Pedelec wird nicht nur eine Kfz-Haftpflichtversicherung benötigt, sondern auch eine Fahrerlaubnis.

Der alkoholisierte Mann konnte keines von beidem vorweisen, so dass nun nicht nur sein Rotlichtverstoß sowie das Fahren unter Alkoholeinfluss geahndet werden, sondern obendrein wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

Nach einer durchgeführten Blutentnahme im Polizeipräsidium wurde der 59-jährige Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Diebe machen bei Einbruch große Beute

Frankfurt-Gallus (ots)-(dr) – Bei einem Wohnungseinbruch im Gallus konnten bislang unbekannte Täter am Dienstag 07.09.2021 hochwertigen Schmuck, Uhren und Handtaschen erbeuten.

Die Einbrecher gelangten offenbar über die Eingangstür in ein Haus in der Ackermannstraße, an der auch Hebelspuren festgestellt werden konnten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Dabei bedienten sie sich an hochwertigen Schmuckstücken, an Uhren der Marken Rolex und Chopard sowie an Handtaschen der Marken Chanel, Louis Vuitton und Prada. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 100.000 Euro. Die Tat soll sich im Zeitraum von 11 bis 20 Uhr ereignet haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Diebesgut und/oder den unbekannten Tätern werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Großer Drogenfund nach Verkehrskontrolle

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ro) – Mittwochmittag 08.09.2021 kontrollierte eine Streife einen Motorrollerfahrer in Sachsenhausen und bewies dabei das richtige Gespür. Durchsuchungsmaßnahmen führten im weiteren Verlauf zum Auffinden großer Mengen an verschiedenen Betäubungsmitteln.

Eine Streife des 8. Polizeireviers führte gegen 13 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich des Wasserwegs durch. Die Kontrolle des 51-jährigen Motorrollerfahrers brachte hierbei bereits eine nicht geringe Menge Heroin zutage. Für die Wohnanschrift des Mannes in Offenbach am Main wurde daher ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt.

Als die Beamten dort eintrafen, hielt sich in der Wohnung eine 44-jährige Frau auf. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten über 3,2 Kilogramm Heroin, mehr als 600 Gramm Amphetamin, etwa 25 Gramm Marihuana und mehr als 40 Ecstasy-Tabletten aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel sowie diverse verschreibungspflichtige Medikamente, Bargeld in dreistelliger Höhe und weitere Beweismittel wurden sichergestellt.

Der 51-Jährige und die 44-Jährige wurden festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht, um sie dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Schmuck mittels “Zetteltrick” erbeutet – Zeugen gesucht

Frankfurt-Westend (ots)-(ro) – Am Mittwochvormittag 08.09.2021 verschaffte sich ein bislang Unbekannter unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 87-jährigen Frau im Westend. Dort stahl er mehrere Schmuckstücke.

Unter der vorgetäuschten Bitte, einen Stift und ein Blatt Papier zu benötigen, gelangte der Unbekannte gegen 11:15 Uhr in die Wohnung einer 87-jährigen Anwohnerin im Reuterweg. Dort entwendete der Mann anschließend mehrere Schmuckstücke.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit blauer Mütze (vermutlich Schildmütze/Basecap), blauem Oberteil und blauer Hose (vermutlich Trainingsanzug).

Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei zu dem unbekannten Täter und der Höhe des finanziellen Schadens dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-53111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)(em) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

13.September 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

14.September 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

15.September 2021: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

16.September 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

17.September 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

