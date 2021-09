Kradfahrer kollidiert mit Stacheldrahtzaun

Sontra (ots) – Ein 50-Jähriger ist am Mittwochnachmittag 08.09.2021 gegen 16.30 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße K 23 ohne Fremdeinwirkung verunfallt und dabei nicht unerheblich verletzt worden. Der Mann befuhr die K 23 von Grandenbron in Richtung Breitau und geriet ausgangs einer Rechtskurve kurz nach dem Ortsausgang von Grandenborn dann mit seinem Motorrad offenbar auf die rechte Bankette.

Hier verlor der Mann nach kurzer Fahrt letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem angrenzenden Weide-Stacheldrahtzaun, wo er letztlich zum

Stehen kam.

Der Fahrer wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und später mit Verdacht u.a. auf Schädelhirntrauma, einer Fraktur am Handgelenk und Verletzungen im Bauchbereich in das Klinikum nach Göttingen verbracht.

Um das Kraftrad kümmerte sich ein verständigter Abschleppdienst. Sachschaden entstand lediglich in Höhe von 100 Euro an den Pfosten des Weidezauns.

Wildunfall

Eschwege (ots) – Eine 58-jährige Autofahrerin aus Lindewerra hat heute Morgen gegen 08.10 Uhr auf der B 27 von Bad Sooden-Allendorf kommend kurz vor der Ortslage von Eltmannshausen ein Reh erfasst, was nach dem Aufprall dann in die angrenzende Feldgemarkung davonlief. Am Auto der Frau entstand dabei ein Schaden von 1.500 Euro.

Diebe brechen Baucontainer auf – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte in Niederdünzebach einen Baucontainer in Höhe des Friedhofs in der Auer Straße gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Container haben die Diebe eine Stihl-Kettensäge (Modell MS 180) und eine Stihl-Motorflex (Modell TS 420) geklaut. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 1.570 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Rentnerinnen erhalten Schockanrufe – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Ein unbekannter männlicher Telefonbetrüger hat gestern Mittag gegen 13.30 Uhr bei einer 87-jährigen Seniorin in Wehretal angerufen und behauptet, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verschuldet hätte. Die Rentnerin solle zur Abwendung von Repressalien gegen ihren Sohn Geld oder auch Gold bereithalten, was dann später mittels eines Streifenwagens abgeholt würde.

Ein 70-jähriger Bekannter der Frau, der zum Zeitpunkt des Anrufes bei ihr zu Besuch war und ihre Schockreaktion mit verfolgte, schaltete schnell und nahm der verstörten Frau sofort den Hörer aus der Hand und legte auf, bevor der Betrüger die Frau mit weiteren Forderungen zusätzlich unter Druck setzen konnte. Im Anschluss brachte der 70-Jährige den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige.

Einen gleich gelagerten Anruf erhielt auch eine 85-jährige Seniorin aus Sontra. Bei der Frau meldete sich gestern gegen 14.15 Uhr ebenfalls ein männlicher Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Mann kam mit der gleichen Geschichte, dass der Sohn der Frau ein Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person schwer verletzt worden sei und letztlich auch den Verletzungen erlegen sei. Auch hier kam der Anrufer auf Goldbarren zu sprechen, um weitere Strafen für den Sohn der Seniorin abzuwenden. Die Frau, die mit ihrem Sohn im gleichen Haus lebt, erkannte den Schwindel aber sofort und legte auf.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche der sog. “Schockanrufe” bzw. “Falsche Polizeibeamte” und gibt folgende Tipps:

Am Telefon:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen und legen sie sofort auf, wenn der Anrufer Druck ausübt.

Überprüfen Sie die Angaben und halten sie Rücksprache, insbesondere mit den angeblich betroffenen Familienangehörigen. Nutzen sie dazu die ihnen bekannten Nummern zur Kontaktaufnahme.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

An der Tür:

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Wichtig: Überprüfen sie die Angaben und lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung vor der abgesperrten Tür warten.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de.

Auffahrunfall an der Werrabrücke

Am Mittwochnachmittag um kurz vor 15.30 Uhr ist ein 48-jähriger Autofahrer aus Meinhard aus Unachtsamkeit auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug aufgefahren und hat dadurch einen Schaden von 3000 Euro verursacht.

Ein 60-jähriger Fahrschullehrer aus Bad Sooden-Allendorf war mit seinem ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammenden Fahrschüler von der B 27 kommend nach rechts auf den Zubringer zur Werrabrücke in Richtung Bad Sooden-Allendorf abgefahren und hatte aufgrund des Querverkehrs an der Einmündung zur Werrabrücke verkehrsbedingt anhalten müssen. Der nachfolgende 48-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Autos wurden mit einem Schaden von je 1.500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

16-Jähriger stürzt mit Motorrad

Auf der Landesstraße L 3424 ist gestern Abend ein Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Der Fahrer, ein 16-Jähriger aus Meinhard, war gegen 18.50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad von Grebendorf in Richtung Neuerode unterwegs, als er in einer Linkskurve zu Fall kam und in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn bis in den angrenzenden Straßengraben rutschte.

Dabei erlitt der junge Mann u.a. Prellungen, die zunächst an der Unfallstelle, später dann im Klinikum Werra-Meißner ambulant versorgt wurden. An dem Leichtkraftrad entstand bei dem Sturz ein Schaden von 500 Euro. Weiterer Schaden entstand nicht.

Missachtung der Vorfahrt

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat am Mittwochmittag gegen 12.25 Uhr einer ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammenden 54-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen, die dabei leicht verletzt wurde. Die Frau wollte von der Werrabrücke in Bad Sooden-Allendorf kommend auf die B 27 in Fahrtrichtung Eschwege auffahren, der Senior war mit seinem Pkw auf der Straße Am Bahnhof unterwegs und wollte von dort kommend den Zubringer zur Werrabrücke befahren.

Hier missachtete er dann die bevorrechtigte 54-Jährige, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge an der Einmündung Am Bahnhof/Zubringer Werrabrücke kam.

Dabei entstand insgesamt ein Schaden von 11.000 Euro. Zudem erlitt die Frau nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen in Form von Prellungen und HWS.

Verkehrsunfallflucht

Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße K 60 in Höhe des Ortseingangs von Ahrenberg (BSA) vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen grauen VW Passat beschädigt hat.

Der Unfall geschah am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr. An dem Passat entstanden Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugecke.

Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in

Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Witzenhausen

Beim Ausparken Pkw übersehen

Einen Schaden von insgesamt 1.800 Euro hat ein 22-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen verursacht, der gestern gegen 17.30 Uhr beim Rückwärtsausparken in der Straße Zu den Weinbergen ein geparktes Fahrzeug übersehen hat.

Während beim Verursacher der Schaden an der hinteren Stoßstange bei 300 Euro liegt, wird der Schaden an dem geparkten Auto auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Fahrradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Leicht verletzt hat sich ein 26-Jähriger aus Witzenhausen, der gestern Morgen gegen 06.00 Uhr auf der Landesstraße L 3302 zwischen Ziegenhagen und Hedemünden mit seinem Fahrrad zu Fall kam. Der Mann verlor offenbar auf einer Gefällstrecke beim Bremsen die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben.

Dabei zog sich der Mann nach ersten Erkenntnissen aber nur leichte Verletzungen am Kopf zu, die später im Klinikum in Witzenhausen behandelt wurden. Laut Unfallbericht entstand kein weiterer Sachschaden.

