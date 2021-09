Stadtteilfest und Fahrradcodierung abgesagt

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Die für den kommenden Samstag 11.9.2021 angekündigte kostenlose Fahrradcodierungsaktion, die im Rahmen des Stadtteilfestes stattfinden sollte entfällt. Das Stadtteilfest wurde insgesamt abgesagt.

Darmstadt-Dieburg

Unbekannter Geruch ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Babenhausen (ots) – Ein unbekannter Geruch, der in der Nacht zum Donnerstag 09.09.21 in der Waldstraße von Zeugen als Brandgeruch beschrieben und wahrgenommen wurde, hatte kurz nach 02 Uhr die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Trotz intensiver Absuche der beschriebenen Örtlichkeit sowie des erweiterten Umfeldes, konnte die Ursache oder die Herkunft des Geruches bislang nicht lokalisiert werden.

Im Verlauf der Maßnahmen wurde der Polizei mitgeteilt, dass rund 39 Personen einer angrenzenden Firma über Augenreizungen klagten. Die darauffolgende Absuche des Firmengeländes auf mögliche Gefahrenquellen, verlief ohne Ergebnis. Eine Mitarbeiterin der Firma kam vorsorglich für die Behandlung ihrer Augenreizung in ein Krankenhaus.

Ob die Ursache beziehungsweise die Entstehungsquelle des noch nicht bestimmten Geruches, mit möglichen Bränden bei benachbarten Bundesländern im Zusammenhang stehen könnte erscheint aufgrund der Entfernung bislang unwahrscheinlich. Die Untersuchungen um welchen Stoff es sich gehandelt haben könnte bzw. woher dieser kam, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen, der Zentrale Ermittlungsgruppe für den Bereich Umwelt.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Zusammenstoß von Lastwagen und Fahrradfahrerin – Radlerin tödlich verletzt

Mühltal (ots) – Auf der Waschenbacher Straße kam es am Donnerstagvormittag 09.09.21 gegen 10 Uhr, zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Lastwagen, der von einem 58 Jahre alten Mann aus Ober-Ramstadt geführt wurde, und einer Fahrradfahrerin. Die 23 Jahre junge Frau aus Seeheim- Jugenheim erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ereignete sich der Zusammenstoß im Einmündungsbereich der B 426 / Waschenbacher Straße. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Unfallstelle auf der Waschenbacher Straße ab der Zufahrt der B 426 bis zum Ortsausgang Waschenbach für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. In diesem Zusammenhang wurde eine Rundfunkwarnmeldung herausgegeben.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 zu melden.

Taschendieb im Supermarkt – Wer hat den Verdächtigen beobachten können?

Alsbach (ots) – Ein noch unbekannter Taschendieb hat am Mittwoch (8.9.) in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr sein Unwesen in einem Supermarkt “In der Pfarrtanne” getrieben und eine 69 Jahre alte Frau aus Alsbach-Hähnlein bestohlen. Dem Täter gelang es, sich unbemerkt in der Handtasche der Frau, die sie zum Tatzeitpunkt am Körper trug, zu schaffen zu machen und sich ihren Geldbeutel zu schnappen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kriminellen geben können.

Der mutmaßliche Täter wurde als etwa 1,65 Meter groß und circa 50-55 Jahre alt beschrieben. Seine Haare waren dunkel, kurz und “schütter”.

Nähere Details sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die mit dem Fall betrauten Ermittler zu erreichen.

Imbisswagen gestohlen

Eppertshausen (ots) – Nach dem Diebstahl eines Imbisswagens, der am Fahrbahnrand in der Röntgenstraße abgestellt war, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagabend (6.9.) war der Diebstahl bemerkt und im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen Freitag (20.8.) und Montag (6.9.) eingegrenzt. Der Imbissanhänger, mit dem Kennzeichen OF-EC 1920, hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann wird gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 41 in Dieburg in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots) – Am Mittwoch (08.09), gegen 22:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Reinheim mit seinem schwarzen Mercedes die K129 (Mainberg Chaussee) von Ober-Ramstadt in Richtung Zeilhard. Hierbei kam ihm, eigenen Angaben zufolge, ein silberfarbener Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich er nach rechts aus, wo er gegen die Schutzplanke stieß. Dabei wurde die Schutzplanke sowie der schwarze Mercedes beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 4.000 EUR geschätzt.

Der Fahrer des silberfarbenen Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Ober-Ramstadt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154-6330-0 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Groß-Zimmern

Darmstadt-Dieburg (ots) – Am Mittwoch, den 08.09.2021 zwischen 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Reinheimer Straße 78 in 64846 Groß Zimmern. Das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Dieburg.

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei den Golf am linken Radkasten sowie am linken Außenspiegel und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Zeugen welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallgeschehens geben könne, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation in Dieburg unter der Nummer zu melden.

Kreis Bergstraße

Verfassungsfeindliche Parolen geäußert – 36-Jähriger vorläufig festgenommen

Lampertheim (ots) – Die Polizei in Lampertheim hat am Donnerstagmittag 09.09.21 in der Nähe des Stadtparks “Schöne Weibergasse” einen 36-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der unter anderem verfassungsfeindliche Parolen von sich gegeben haben soll. Weil sich der Mann anderen Passanten gegenüber auffällig verhalten und unter anderem Naziparolen von sich gegeben haben soll, alarmierte eine Zeugin gegen 14 Uhr die Polizei.

Diese begaben sich umgehend zum Einsatzort und konnten den 36-jährigen Mann antreffen. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 36-Jährige muss die heutige Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen dauern derzeit an. Ob der Alkoholeinfluss Auswirkungen auf die getätigten Äußerungen hatte, muss ebenfalls im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten müssen.

Fahrzeuge durchwühlt und Beute gemacht

Hirschhorn (ots) – Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei am späten Mittwochabend 08.09.21 verzeichnen. Weil ein unbekannter Mann in ihrem geparkten Renault in der Schloßstraße gegen 22.30 Uhr saß, der sich offenbar nach Beute umschaute und im Anschluss flüchtete, alarmierte eine Anwohnerin die Polizei. Umgehend begaben sich die Ordnungshüter zum Einsatzort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Polizeistreife den beschriebenen Mann schließlich in der Hauptstraße festnehmen. Wie sich im Zuge der polizeilichen Maßnahmen herausstellte, soll er sich auch an anderen Fahrzeugen, unter anderem in der Straße “An der Stadtmauer” zu schaffen gemacht haben, hieraus Gegenstände entwendet und diese teilweise in anderen Fahrzeugen wieder abgelegt haben.

Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf Kleingeld und ein Mobiltelefon, welches nach jetzigem Stand aus einem der durchwühlten Fahrzeuge stammen soll. Der 36-jährige Tatverdächtige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts mehrerer Diebstahlsdelikte verantworten müssen.

Wohnhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Gorxheimertal/Unter-Flockenbach (ots) – Ein Wohnhaus in der Adolph-Kolping-Straße geriet am Mittwoch (8.9.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 13-22 Uhr ins Innere des Hauses zu gelangen. Hierfür versuchten sie unter Gewalteinwirkung die Tür aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Eingangstür hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die ungebetenen Gäste flüchteten. Dennoch wird der Schaden auf circa 200 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinwiese unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Zusammenstoß beim Abbiegen – 40-jähriger Radfahrer verletzt

Viernheim (ots) – Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich bei der Kreuzstraße rief am Donnerstagmorgen 09.09.21 gegen 07.50 Uhr, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Bergstraße die Kreuzstraße auf dem dortigen Radfahrstreifen in Richtung “Am Königsacker” entlang.

Die Fahrerin eines weißen Opels, eine 61-jährige Heppenheimerin, befuhr die Kreuzstraße in die gleiche Richtung und bog nach rechts in die Saarlandstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Wagen und dem Radfahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge, erlitt der 40-jährige Radler aus Viernheim leichte Verletzungen. Insgesamt werden die Schäden auf circa 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

Kriminelle suchen Kellerräume auf – Polizei gibt Präventionstipps

Viernheim (ots) – Die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Weinheimer Straße wurden im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend 8.9.21 und Donnerstagmorgen 9.9.21 von bislang Unbekannten aufgesucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und gibt Präventionstipps.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Grundstück verschafften, gelangten sie durch die Tür ins Innere des Hauses und im Anschluss unter Einwirkung von Gewalt zu den Kellerräumen. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 erbeten.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

