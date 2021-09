Kaiserslautern / Neustadt: Zugausfälle zwischen KL und NW im September und Oktober 2021

Zusätzlicher Halt in Neidenfels und Frankenstein

Kaiserslautern / Neustadt an der Weinstraße – Wie die DB Regio AG mitteilt, fallen wegen Baumfällarbeiten durch die DB Netz AG, am Samstag und Sonntag, 18./19.09.2021 sowie am Samstag und Sonntag, 02./03.10.2021, die S-Bahnen der Linie S 2 (Kaiserslautern – Mosbach) zwischen Kaiserslautern Hbf und Neustadt (Weinstr), sowie einzelne Züge der Linie RE 1 zwischen Kaiserslautern Hbf und Mannheim Hbf, jeweils von 06:30 bis 20:45 Uhr, aus.

Es wird empfohlen, als Ersatz für die ausfallenden S-Bahnen der Linie S 2, die S-Bahnen der Linie S 1 (Homburg (Saar) – Osterburken) zu nutzen. Einzelne S-Bahnen bedienen zusätzlich die Halte Neidenfels und Frankenstein (Pfalz).

Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.

Alle Fahrplangaben ohne Gewähr.