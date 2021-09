Philippsburg – Psychisch erkrankte Frau löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr musste eine an einer

psychischen Erkrankung leidende Frau von Polizeikräften aus ihrer Wohnung in

Waghäusel geholt werden. Die Frau sollte durch Polizeikräfte aufgrund ihres

psychischen Zustands einem Arzt vorgestellt werden. Beim Eintreffen der

Polizeibeamten verbarrikadierte sie sich in ihrer Wohnung und bedrohte die

Polizisten mit einem Messer.

Daher mussten Spezialkräfte hinzugezogen werden. Das Wohnanwesen in der

Römerstraße in Waghäusel und direkt angebaute Gebäude wurden von der Polizei

sicherheitshalber geräumt, das Gebiet wurde abgesperrt. Die 37-Jährige war

alleine in ihrer Wohnung. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des

Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Die Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Sie konnte durch Spezialkräfte gegen 17.45 Uhr in der Wohnung angetroffen

werden. Die Frau wurde nicht verletzt, kam aber aufgrund ihres psychischen

Zustands in eine Spezialklinik.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Anwohner wieder in ihre

Wohnungen zurückkehren.

Falscher Polizist in S-Bahn unterwegs

Mannheim/Heidelberg (ots) – Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG haben am

Dienstagabend (07.09.2021) gegen 20:30 Uhr einen 19-jährigen deutschen

Staatsangehörigen in der S-Bahnlinie 3 zwischen Mannheim und Heidelberg

angetroffen, welcher sich ihnen gegenüber als Polizist und Personenschützer

ausgab.

Der 19-jährigetrug ein schwarzes T-Shirt auf dessen rechter Brustseite das

Hoheitsabzeichen der Bundespolizei, sowie die Aufschrift „Polizei“ deutlich

sichtbar aufgebracht war. Weiterhin trug er ein Pistolenbeinholster und führte

ein Tierabwehrspray sowie Stahlhandfesseln mit sich. Da die Mitarbeiter der

Deutschen Bahn AG die Angaben des jungen Mannes für nicht glaubhaft hielten,

informierten sie das Bundespolizeirevier Mannheim.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im mitgeführten Rucksack des

Mannes zudem einen Teleskopschlagstock auf, für den er keine Berechtigung zum

Führen vorweisen konnte.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 19-jährigen wegen des Verdachts des

Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen sowie des Verstoßes

gegen das Waffengesetz.

Karlsruhe – Fußgänger bei Unfall mit Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagabend ein 23-jähriger

Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer im Brunnenstückweg

in Karlsruhe zugezogen.

Der 33-jährige Lenker des Elektrofahrrades war gegen 20.35 Uhr auf Höhe der

Dreschhalle unterwegs, als er offenbar einen Fußgänger übersah und mit diesem

kollidierte. Beide kamen hierdurch zu Fall. Der Passant musste durch

hinzugerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der

Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

Bretten – Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Ein Zimmer in einem Sechsfamilienhaus in

Oberderdingen-Großvillars geriet am Dienstagabend vermutlich durch eine

Unachtsamkeit eines Bewohners in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

mehreren tausend Euro.

Gegen 20.50 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Waldenser

Straße in Großvillars aus. Vermutlich durch die Unachtsamkeit eines Bewohners

war ein Einrichtungsteil eines Zimmers im Dachgeschoß in Brand geraten. Dieser

konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein Nachbar wurde offenbar bei

Löschversuchen verletzt.

Die Wohnung war nicht mehr bewohnbar, die Familie kam bei Verwandten unter. Die

anderen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre

Wohnungen zurück.

Bruchsal – Unfall mit dem E-Scooter

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzte sich eine 30-Jährige am frühen Mittwochmorgen

als sie in Bruchsal mit ihrem E-Scooter zu Fall kam.

Sie befuhr mit einem Elektrokleinstfahrzeug, einem E-Scooter, gegen 02.30 Uhr

die Prinz-Wilhelm-Straße und touchierte wohl aus Versehen den Bordstein.

Hierdurch stürzte sie offenbar zu Boden, wobei sie sich am Bein verletzte.

Sie musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Kraichtal – Größere Menge Birnen gestohlen

Karlsruhe (ots) – Zwischen Donnerstag, 02. September und Sonntag, 05. September

stahlen Unbekannte auf einer Birnbaumplantage im Gewann Seiler ca. drei Tonnen

Williamsbirnen. Der oder die Täter waren mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrmals

auf dem Ackergrundstück und haben dort die 90 Bäume abgeerntet. Das Grundstück

liegt an der „Alten Unteröwisheimer Straße“ zwischen der Landestraße 554 und dem

Rohrbacher Hof.

Die Polizei bittet Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder

Hinweise auf den oder die Diebe geben können, sich mit dem Polizeirevier Bad

Schönborn, Telefon 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Alkoholisierte Frau beißt Polizistin

Karlsruhe (ots) – Durch einen Biss in den Oberschenkel wurde eine Polizeibeamtin

am Dienstagabend in Eggenstein-Leopoldshafen verletzt. Eine aggressive und

alkoholisierte 42-jährige Frau leistete bei einer Kontrolle heftigen Widerstand,

nachdem sie zuvor Passanten angegriffen hatte.

Eine 19-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto gegen 20 Uhr die Bahnhofstraße in

Eggenstein-Leopoldshafen. Ihr fiel die 42-Jährige wohl auf, da sie auf der

Fahrbahn herumlief. Die 19-Jährige sprach die Frau offenbar an und wollte ihr

helfen. Sie wurde mit Fäusten traktiert, ein ihr zu Hilfe eilender Mann wurde

ebenfalls angegriffen. Beide wurden leicht verletzt.

Nachdem die verständigten Polizeibeamten eintrafen konnte die alkoholisierte

Frau angehalten und kontrolliert werden. Hierbei griff sie auch die Polizisten

an und biss eine Beamtin ins Bein. Sie widersetzte sich derart, dass sie nur mit

Mühe zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte. Man musste die Frau in

Gewahrsam nehmen. Sie hatte wohl eine Atemalkoholkonzentration von über ein

Promille.

Sie wird angezeigt.