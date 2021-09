Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Mann tritt Kleinkind – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein bisher unbekannter Mann hat am 27.08.2021 gegen

9:45 Uhr im Bereich der Quadrate U3 und U4 ein 4-jähriges Kleinkind ohne

ersichtlichen Grund im Vorbeigehen getreten. Das Kind erlitt durch den Tritt

kurzzeitig Schmerzen, wurde aber glücklicherweise nicht nachhaltig verletzt.

Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 40 Jahre, 180-185cm groß, dunkle Haare,

welche zu einem Zopf gebunden waren. Der Mann trug eine beige Hose, ein beiges

Hemd, welches im Brustbereich dunkelrot gemustert war.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben

können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei (Tel.: 0621/174-4444) in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarau: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Mannheim-Neckarau (ots) – Eine verletzte Person und ein Sachschaden von 1.600

Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einem Fiat Fahrer und einem

Motorradfahrer in der Floßwörthstraße. Der 42-Jährige Fahrer des Fiats bog an

der Ampelanlage bei Grünlicht in die Wattstraße ab und übersah den

bevorrechtigen Motorradfahrer im Gegenverkehr. Durch den Unfall stürzte der

Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Zur weiteren Abklärung wurde der

Zweiradfahrer durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Mannheim: Sexualdelikt in Straßenbahn; Zeugen dringend gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mann setzte sich am Dienstagnachmittag

in der Straßenbahn der Linie 1, die von der Abendakademie in Richtung Schönau

unterwegs war, neben eine 18-jährige Frau, begann zu onanieren und berührte sie

dabei an ihrem Bein. Als die junge Frau dies bemerkte, schrie sie laut auf,

sodass der Mann an der Haltestelle Carl-Benz-Straße aus der Bahn flüchtete.

Die Tat ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Wann und wo der Unbekannte in die

Straßenbahn einstieg, ist nicht bekannt.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre; 180 cm; weiße, lichte Haare;

prägnante Warze an der rechten Kopfseite. Er trug ein kariertes Hemd und eine

kurze, beige Hose.

Das Dezernat Sexualdelikte des Kriminalkommissariats Mannheim hat die

Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, tel.: 0621/174-4444 zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt: Gebäudebrand – Feuerwehr und Polizei im Einsatz – PM Nr. 2

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Der kurz nach 00.00 Uhr gemeldete Brand brach in

einem leerstehenden Gebäudeteil der ehemaligen „Musikinsel“ in der Diffenestraße

aus. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei schlugen bereits erste Flammen

aus einem Garagenanbau. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen griff ein Teil

des Feuers auch auf das eigentliche Gebäude über. Die Feuerwehr war bis ca.

03.00 Uhr mit starken Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch

unklar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden,

falls überhaupt einer entstanden sein sollte, ist derzeit noch nicht zu

beziffern. Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Uhrzeit waren durch die

kurzzeitigen Straßensperrungen keine Verkehrsbeeinträchtigungen zu verzeichnen.

Die weitere Sachbearbeitung obliegt den Brandermittlern des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt

geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0621/33010 zu melden.