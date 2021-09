Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und Radfahrer – eine verletzte Person

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Dienstagabend kam es zwischen

einem Peugeot Fahrer und einem Fahrradfahrer zu einem Verkehrsunfall im

Brunnenweg. Der 48-jährige Fahrer des Peugeots fuhr gegen 18:30 Uhr aus einem

Parkplatz in den Fließverkehr ein und übersah den herannahenden 34-Jährigen auf

dessen Mountainbike. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug stürzte der Radfahrer

zu Boden und verletzte sich. Der Mann wurde im Anschluss durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von 1.700 Euro.

Hockenheim/Speyer: Unfall auf A 61; Autobahn in Richtung Koblenz blockiert; Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim/Speyer (ots) – Gegen 12.40 Uhr kam es auf der A 61 in Richtung

Koblenz, kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer zu einem Auffahrunfall zweier Autos.

Wegen eines Rückstaus musste ein Autofahrer bremsen, worauf ein weiterer diesem

auffuhr.

Beide Autofahrer wurden leicht verletzt mit Rettungswagen zur Untersuchung in

eine Klinik gebracht.

Die Unfallaufnahme wird derzeit auf dem Standstreifen abgewickelt. Der linke

Fahrstreifen ist wieder freigegeben. Beide Fahrzeuge werden derzeit

abgeschleppt.

Die Verkehrsbehinderungen werden noch mindestens eine Stunde bis gegen 15.30 Uhr

andauern.

Der Rückstau betrug in der Spitze rund vier Kilometer.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Unfallflucht beobachtet – Flüchtiger gestellt

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken,

dass ein flüchtiger Unfallverursacher noch am Dienstagabend von Beamten des

Polizeireviers Wiesloch gestellt werden konnte. Der 62-jähriger Fahrer eines

Hyundais fiel den Zeugen gegen 21.20 Uhr in der Nußlocher Straße bereits durch

einen unsicheren Fahrstil auf, wobei kurz darauf einen geparkten Pkw streifte.

Der Fahrer begutachtete zwar noch den entstandenen Sachschaden von mehr als

4.000 Euro, setzte anschließend aber seine Fahrt ungehindert fort. Zeugen des

Geschehens alarmierten gleich darauf die Beamten, die den Flüchtigen an seiner

Wohnanschrift stellten. Die Gründe des unsicheren Fahrstils sowie die mögliche

Unfallursache waren wohl der Alkoholkonsum des 62-Jährigen: ein Atemalkoholtest

ergab knapp 1 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin in das

Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein

sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung

und Unfallflucht ermittelt.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: 58-jähriger Frank W. wohlbehalten angetroffen – Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der seit Montag vermisste Frank W. wurde

am Mittwochmittag wohlbehalten in Oberzent von der Polizei angetroffen. Zeugen

meldeten den bis dahin als vermisst geltenden 58-Jährige der ansäßigen

Polizeidienststelle. Bei einer Personenkontrolle konnte Frank W. zweifelsfrei

identifiziert werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit eingestellt. Medienvertreter werden

gebeten, dass Bild des Mannes aus ihrem Bestand zu nehmen.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gullydeckel ausgehoben und in Feld geschmissen

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufmerksame Zeugen beobachteten am

Dienstagabend gegen 22.40 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, die im Kreuzungsbereich

der Breslauer und Berliner Straße Kanalschachtdeckel aushoben und diese

anschließend in das angrenzende Feld schmissen. Kurz darauf flüchtete die Gruppe

in Richtung der Mannheimer Straße. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers

Ladenburg stellten kurz darauf eine 5-köfpige Gruppe junger Personen fest, wovon

drei sofort zu Fuß flüchteten. Zwei der Flüchtigen konnten eingeholt und

festgehalten werden. Einem gelang die Flucht – dieser verlor dabei allerdings

seinen Geldbeutel, den die Beamten sicherstellten. Die Jugendlichen wurden nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden

geöffneten Kanalschächte wurden anschließend wieder geschlossen, sodass keine

weitere Gefahr für den Straßenverkehr bestand. Der Polizeiposten Heddesheim hat

die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

aufgenommen, was einen Straftatbestand darstellt. Zeugen, die das Geschehen

ebenfalls beobachteten oder möglicherweiche durch die geöffneten Schächte

geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in unter 06203 41443

in Verbindung zu setzen.

Wiesloch: Brand in Mehrfamilienhaus; Pressemitteilung Nr. 3

Wiesloch (ots) – Eine Verpuffung hatte am Montagvormittag zu einem Küchenbrand

im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße geführt.

Wie die Brandexperten des Polizeireviers Wiesloch herausfanden, führte

überhitztes Speiseöl, das in einem Topf erhitzt und auf der Herdplatte vergessen

wurde, zu dieser Verpuffung.

Die Wieslocher Feuerwehr war mit rund 40 Mann am schnell Einsatzort und löschte

das Feuer.

Bei ihrer ersten Begehung der Brandwohnung stellten sie Retter Gasgeruch fest,

das zunächst nach draußen abgesaugt wurde. Ein Bautrupp der Stadtwerke

Heidelberg musste schließlich die Gashauptleitung vor dem Gebäude freilegen und

anschließend verschließen.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000.- Euro geschätzt.

Das Haus ist derzeit noch unbewohnbar. Die Bewohner wurden von der Stadt

Wiesloch in anderen Unterkünften untergebracht.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag,

12:00 Uhr, wurde in der Kaiserstraße ein Auto beschädigt. Ein bislang

unbekannter Autofahrer streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am

Straßenrand geparkten Opel und entfernte sich anschließend einfach vom

Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Die Unfallspuren haben

eine auffällige, neongelbe, Färbung. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich

beim Polizeiposten Leimen, unter der Telefonnummer 06224-17490, zu melden

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken erst Schlangenlinien gefahren, Unfall verursacht und einfach weitergefahren

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 21:20 Uhr an der Kreuzung Nußlocher Straße / Römerweg. Einem Zeugen fiel

auf der Nußlocher Straße in Fahrtrichtung Nußloch ein Hyundai auf, welcher

Schlangenlinien fuhr. Auf Höhe der Kreuzung zum Römerweg streifte der Hyundai

ein am Straßenrand geparktes Auto. Der 62-Jährige Unfallverursacher stieg aus

seinem Auto aus, begutachtete die entstandenen Schäden und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten sich das

Kennzeichen des Flüchtenden merken und verständigten eine Streife, welche den

Unfallverursacher kurz darauf zu Hause antrafen. Bei einem freiwillig

durchgeführten Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von fast einer Promille. Der

Mann wurde für eine Blutprobe auf das Revier gebracht, sein Führerschein wurde

beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht, sowie des Fahrens unter

dem Einfluss alkoholischer Getränke im öffentlichen Straßenverkehr, ermittelt.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.000 EUR.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit drei beschädigten Autos – Polizei sucht Zeugen!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 06 Uhr, in der Maybachstraße, bei dem der

Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Rückwärtsfahren, einen auf Höhe der

Hausnummer 2 geparkten Toyota, der durch die Wucht des Aufpralles auf einen

Smart und dieser wiederrum auf einen VW aufgeschoben wurde. Danach entfernte

sich der Unfallverursacher einfach vom Unfallort, ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt über 10.000 EUR,

die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Bei dem Unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen LKW

oder ein anderes Schwerfahrzeug

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Ladenburg: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Ladenburg (ots) – Am Dienstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter

Autofahrer einen grauen Suzuki Kombi, der zwischen 14.30-16.50 Uhr, auf dem

Parkplatz am Wasserspielplatz nahe des Kandelbachs in der Lopodunumstraße

abgestellt war.

Der Sachschaden beträgt rund 2.000.- Euro.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0.

Neckargemünd: Gestohlenes Pedelec wieder aufgefunden; zu Pressemitteilung vom 03.09.2021; Pressemitteilung Nr. 2

Neckargemünd (ots) – Das rund 5.0000.- Euro teure Pedelec, das ein unbekannter

Täter am 02. September, zwischen 16.45-18.30 Uhr aus einer Garage „Am Mühlrain“

entwendet hatte wurde wieder aufgefunden und dem Eigentümer zurückgegeben.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Pedelec am Dienstagvormittag am

Pendlerparkplatz zu Gleis 4 des Bahnhofes, im Gebüsch liegend, aufgefunden.

Zeugen, die beobachtet haben, wie jemand das Pedelec dort im Gebüsch

„entsorgte“, möglicherweise noch am selben Tag nach 16.45 Uhr, wird gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu

setzen.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: 58-Jähriger vermisst – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit dem 06.09.2021 wird der 58-jährige

Frank W. aus Eberbach am Neckar vermisst. Der behandlungsbedürftige Herr W.

verließ am frühen Montagmorgen unbeobachtet die GRN-Klinik in Eberbach und wurde

hiernach letztmalig gegen 7 Uhr beim Kaufland Eberbach gesehen. Aufgrund seines

schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustandes ist nicht auszuschließen, dass

sich Herr W. in einer Notlage befinden könnte. Hinweise auf den aktuellen

Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Herr W. ist trotz seiner Erkrankung gut zu

Fuß unterwegs. Auch eine Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist nicht

auszuschließen.

Bislang konnte die Vielzahl an Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Mannheim mit

Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, sowie der DLRG und der Feuerwehren

aus Eberbach und Heidelberg den Vermissten nicht auffinden. Neben

Man-Trailer-Hunden waren auch Boote und der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, hagere Statur,

westeuropäisches Erscheinungsbild, graues kurzes Haar, grauer Vollbart, trägt

vermutlich eine blaue Jeans sowie ein graues Oberteil.

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tra

cing/eberbach-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort der

Person geben können, werden dringend gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die

Kriminalpolizei oder unter 110 an den Polizei-Notruf zu wenden. Außerdem nimmt

auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.