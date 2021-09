Helmstadt-Bargen/OT Flinsbach – Obrigheim/OT Asbach: Motorradfahrer bei Unfall verletzt; Verursacher flüchtig; Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen/OT Flinsbach – Obrigheim/OT Asbach (ots) – Ein 18-jähriger

Motorradfahrer war am Mittwochmorgen, kurz vor 7 Uhr mit seiner Kawasaki auf der

K 4187 von Flinsbach in Richtung Asbach/Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs.

Kurz vor dem Ingelheimer Hof kam ihm in einer Linkskurve ein unbekannter

Autofahrer entgegen, der aus unbekannten Gründen auf die Spur des Bikers geriet.

Der 18-Jährige musste nach rechts ins Feld ausweichen, um einen Zusammenstoß zu

verhindern. Dabei stürzte er, wobei sich der junge Mann verletzte. Sein Motorrad

wurde total beschädigt.

Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges -vermutlich hatte es eine rote

Farbe- fuhr unvermindert in Richtung Flinsbach weiter, ohne sich um den

Verletzten zu kümmern.

Der Sachschaden beträgt über 3.000.- Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeuge geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg/ Stuttgart: Partnerschaft „Sicher in Heidelberg“ des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Heidelberg fortgeschrieben

Heidelberg/ Stuttgart (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Ministeriums für

Inneres, Digitalisierung und Migration und der Stadt Heidelberg zum Thema

„Fortschreibung der Sicherheitspartnerschaft“ in Heidelberg.

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pr

essemitteilung/pid/sicherheitspartnerschaft-mit-heidelberg-wird-fortgesetzt/

Heidelberg-Kirchheim: Auto beschädigt und weitergefahren – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Sonntag,

19:00 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, in der Oberen Seegasse. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich mit seinem silbernen Fahrzeug,

einen am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 23 abgestellten Mitsubishi und

entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort. Durch die Kollision fiel das

Glas des linke Außenspiegels des Mitsubishi herunter. Dieses wurde

wahrscheinlich von dem Unfallverursacher entfernt, wobei dieser von Zeugen

beobachtet worden sein könnte. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden

Heidelberg: Einbruch in Rugby-Vereinsheim; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 10 Uhr und

Dienstag, 17 Uhr, in das Vereinsheim eines Rugby-Clubs im Harbigweg ein und

entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Eine eingetretene Tür im Inneren

des Gebäudes schlägt zudem noch mit fast 2.000.- Euro zu Buche. Zeugenhinweise

bitte an das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

Heidelberg: Einbruch in Schulgebäude; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Eingebrochen wurde in der nacht von Montag auf Dienstag in

das „Luisenhaus“ Des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums in der Luisenstraße.

Nachdem eine Holztür auf der Rückseite des Gebäudes brachial aufgetreten wurde,

entwendeten die Eindringlinge aus dem Werkraum verschiedene Werkzeuge und eine

Kabeltrommel. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 1.000.- Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere durch einen

lauten Knall aufmerksam wurden, der durch das Eintreten der Tür entstanden sein

könnte, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.:

0621/174-1700 in Verbindung zu setzen.