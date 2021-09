Ziege entwendet

Weinolsheim, Dalheimer Str. (ots)

Im Zeitraum vom 06.09.21, 19:00 Uhr – 07.09.21,17:00 Uhr wurde von einem umzäunten Gelände, welches sich auf dem Grundstück des Geschädigten befindet, eine Ziege entwendet. Der 68-jährige Besitzer hat die Ziege letztmals am Abend des 06.09.21 gesehen. Aufgefallen war ihm ein Lieferwagen, der am 06.09.21 gegen 19:00 Uhr an dem umzäunten Grundstück angehalten hatte und der Fahrer fertigte Bilder von dem Grundstück. Anschließend fuhr der Lieferwagen wieder weg. Die entwendete Ziege ist braun und hat keine Hörner. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Oppenheim, Parkplatz Friedhof (ots)

Am Dienstag, 07.09.21 gegen 08:00 Uhr stellt die 26 Pkw-Fahrerin ihren Kleinwagen am Parkplatz des Friedhofes in Oppenheim ab. Als sie am Spätnachmittag gegen 17:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kommt, ist die Heckscheibe gesplittert. Weiter Fahrzeuge sind nicht beschädigt Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

Mainz Anschlussstelle Gonsenheim: brennender PKW auf der A643 Richtung Wiesbaden

Heidesheim (ots) – Am Mittwoch Nachmittag bemerkte der Fahrer seines Mercedes

gerade noch rechtzeitig, dass sein Fahrzeug anfing zu qualmen und fuhr an der

Anschlussstelle Gonsenheim von der A643 ab. Ca. 300 Meter in der Anschlussstelle

an der rechten Fahrbahnseite konnte der Fahrer das Fahrzeug abstellen, das im

Anschluss in kürzester Zeit im Vollbrand stand und durch die hinzugerufene

Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt. Die

Abfahrt der Anschlussstelle Gonsenheim bleibt zunächst für weitere Arbeiten

gesperrt.

Mainz- Hechtsheim, Ehepaar wird Opfer von Betrügern, Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Dienstag, den 07.09.2021 wurde ein Ehepaar aus

Mainz-Hechtsheim durch die Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ um eine

fünfstellige Summe gebracht.

Gegen Mittag meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Bekannter des Ehepaares

und gab an, sich in einer Notlage zu befinden. Im Zuge dessen bat er um eine

mittlere fünfstellige Summe. In diesem Fall skeptisch, lehnte die 83-Jährige die

Übergabe des Geldes ab und beendete das Gespräch. Kurze Zeit später erhielt das

Ehepaar einen erneuten Anruf, diesmal über das Mobiltelefon und von einem

vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, Kenntnis von dem zuvor erfolgten

Anruf zu haben und bezeichnete diesen als Betrugsversuch. Unter dem Vorwand,

einen Schaden von dem Ehepaar abwenden zu wollen, hielt der Betrüger als

falscher Polizist über mehrere Stunden telefonisch Kontakt zu dem Mainzer

Ehepaar. Gleichzeitig meldete sich immer wieder der vermeintliche Bekannte mit

Geldforderungen über die Festnetznummer. Nach stundenlangen Telefonaten brachte

der falsche Polizist das Ehepaar letztendlich dazu, einen fünfstelligen Betrag

an einem vereinbarten Übergabeort zu deponieren. Erst danach wird das nach wie

vor bestehende Telefongespräch seitens des Betrügers beendet.

Aufgrund der Vorgehensweise und des Zusammenspiels zwischen dem vermeintlichen

Bekannten und falschen Polizeibeamten gehen die Ermittler aus, dass es sich

hierbei um eine professionelle Tätergruppierung handelt. Die Zusammenarbeit der

beiden Anrufer und die aufwändigen sowie zeitintensiven Telefonate der Täter

machen deutlich, wie perfide und ausgereift diese Betrugsmasche ist.

Die Polizei rät daher dringend:

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch.

Tätigen Sie erst dann eigenhändig den Polizeinotruf unter der

110.

niemals an Unbekannte, vermeintliche Polizeibeamte oder Bekannte aus. Die Polizei ruft Sie nicht an und nimmt keine Wertsachen oder

Geld entgegen.

Mainz – Altstadt, Verletzte Vespa-Fahrerin bei Verkehrsunfall mit Auto

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 08 Uhr wird der Mainzer Polizei

ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Vespa in der Altstadt gemeldet.

Die 16-jährige Fahrerin der Vespa wird hierbei verletzt. Nach aktuellem

Kenntnisstand befährt die 16-Jährige die Weißliliengasse in Richtung Große

Langgasse und biegt trotz durchgezogener Mittellinie nach links auf den

Ballplatz ab. Den Gegenverkehr lässt sie vorher passieren. Auf der anderen

Straßenseite parkt zu diesem Zeitpunkt der 45-jährige Fahrer mit seinen

schwarzen VW Multivan. Er fährt los, ohne auf die vor ihm kreuzende

Vespa-Fahrerin zu achten und es kommt zur Kollision. Die 16-Jährige wird mit

einem Verdacht einer Schienbeinfraktur in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Das

Untersuchungsergebnis steht noch aus.

Rocker unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

A61 Rheinhessen (ots) – Mit einem defekten Auspuff machte gestern ein

31-jähriger Groß-Gerauer eine Zivilstreife der Verkehrsdirektion Wörrstadt auf

der A61 bei Bad Kreuznach auf sich aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich

dann nicht nur heraus, dass der angehaltene Ford eigentlich nicht mehr

fahrbereit war, der polizeibekannte Mann war auch Angehöriger der Bandidos,

eines bundesweit aktiven Rockerclubs, hatte keine Fahrerlaubnis mehr und stand

deutlich unter Drogeneinfluss. Eine Marihuanapflanze lag dazu passend sogar noch

unter dem Fahrersitz. Neben diversen Strafanzeigen musste der Mann zur Blutprobe

und sein Pkw wurde noch vor Ort stillgelegt.