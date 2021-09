Gemeiner Trickdiebstahl mit hohem Schaden

Eine 48-Jährige war am Samstag, 04.09.2021, gegen 11.30 Uhr in einem Geschäft in Saulheim einkaufen. Als sie ihre Einkäufe vor dem Geschäft im Marie-Curie-Ring in ihrem Auto verstaute, legte sie ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ab. Hierbei wurde die 48-Jährige von einer unbekannten Frau angesprochen, die erklärte schwanger zu sein. Aus diesem Grund bat sie die Geschädigte, ihr die Anschrift eines Krankenhauses aufzuschreiben. Die Geschädigte kam dem Wunsch nach. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte die 48-Jährige, dass ihre EC-Karte verschwunden war. Diese hatte sich während des geschilderten Sachverhaltes im Geldbeutel, der in der Handtasche im PKW lag, befunden. Mit der EC-Karte wurden zwischenzeitlich 27 unberechtigte Abbuchungen vom Konto der Geschädigten verfügt. Es wurden bisher ca. 8 000 EUR abgehoben. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise zu diesem oder ähnlichen Sachverhalten unter 06731/9110.

Worms – Alkoholisierter Autofahrer rast durch Fußgängerzone

Worms (ots) – Heute, in den frühen Morgenstunden raste ein alkoholisierter

Autofahrer durch die Fußgängerzone, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Der Fahrer stand um 3:45 Uhr zunächst mit seinem Wagen in der Unteren

Kämmererstraße (Fußgängerzone) vor einer Gaststätte. Als er den

Funkstreifenwagen wahrnahm, der sich aus Richtung Friedrichstraße näherte, gab

der Fahrer Vollgas und beschleunigte mit quietschenden Reifen in Richtung

Ludwigsplatz. Die nachfolgende Funkstreife stoppte den flüchtenden PKW im

Bereich Ludwigsplatz, wo der 36-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle

unterzogen wurde. Hierbei wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist. Ebenso nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des

Mannes wahr. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,77 Promille an,

woraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Gegen den Mann aus Worms wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis ermittelt.