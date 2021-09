Wer hat Dachrinne und Giebel beschädigt?

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich mit einem größeren Fahrzeug

wurde in Olsbrücken an einem Haus in der Hauptstraße Sachschaden angerichtet.

Der Verursacher meldete sich jedoch nicht. Die Polizei ermittelt wegen

Unfallflucht.

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr fiel der betroffenen Hausbesitzerin auf, dass an

ihrem Anwesen die Dachrinne um einen halben Meter verschoben und auch der Giebel

beschädigt wurde. Vermutlich war ein Lkw oder ein größeres landwirtschaftliches

Fahrzeug mit Anhänger dagegen gestoßen. Die Schadenshöhe wird auf 1.100 Euro

geschätzt.

Nach der Beschädigung am Haus zu urteilen, dürfte auch am Verursacherfahrzeug

ein Schaden entstanden sein – vermutlich an der rechten oberen Ecke des

Zugfahrzeugs oder des Anhängers, beziehungsweise der transportierten Ladung.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den verantwortlichen Fahrer geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 zu

melden. |cri

Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem E-Bike unterwegs

Kaiserslautern (ots) – In Schlangenlinien und über eine rote Ampel ist am

Dienstag in der Merkurstraße ein Fahrradfahrer gefahren. Bei der anschließenden

Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mutmaßlich bekifft war und

das E-Bike kurz zuvor gestohlen hatte.

Einer Polizeistreife war der 34-Jährige am Abend wegen seiner unsicheren

Fahrweise und des Rotlichtverstoßes aufgefallen. Die Beamten stoppten den Mann.

Alkohol hatte er nicht intus, dies bestätigte ein Atemalkoholtest, allerdings

zeigte der 34-Jährige die typischen Anzeichen eines Drogenkonsums. Gegenüber den

Einsatzkräften räumte er ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Am Vorabend

habe er gekifft.

Noch während der Kontrolle meldete sich über Notruf ein anderer Mann bei der

Polizei, weil ihm sein E-Bike gestohlen wurde. Das Rad hatte er an der Sparkasse

in der Merkurstraße abgestellt. Der Dieb konnte vermutlich noch nicht weit sein.

Offensichtlich war er das auch nicht: Wie sich herausstelle saß der 34-Jährige

auf dem gestohlenen Fahrrad. Den Diebstahl gab der Mann zu, er habe nicht Laufen

wollen und sich deshalb das Fahrrad genommen. Das E-Bike konnte schließlich an

seinen Besitzer zurückgegeben werden. Der 34-Jährige blickt jetzt einem

Strafverfahren wegen des Verdachts einer sogenannten Trunkenheitsfahrt, eines

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls entgegen. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und die Führerscheinstelle wird über den Vorfall

informiert. |erf

Achtung, Geldwechseltrick! Opfer um 100 Euro bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Opfer eines Trickdiebes ist am Dienstag ein 67-Jähriger

in der Lutrinastraße geworden. Er wurde kurz vor 10 Uhr von einem Unbekannten

nach Münzen fürs Parken gefragt. Während der 67-Jährige in seinem Geldbeutel

nach Kleingeld suchte, griff der Mann ebenfalls in die Geldbörse, angeblich um

beim Suchen zu helfen. Dann erklärte der Unbekannte, dass es sich erledigt habe

und eilte davon. Als der Überrumpelte nochmal in seinen Geldbeutel schaute,

fehlten daraus 100 Euro. Er war Opfer eines Trickdiebes geworden. Die Polizei

ermittelt und fragt: Wem ist am Dienstagvormittag in der Innenstadt ein etwa 30

bis 35 Jahre alter Mann aufgefallen? Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat

schwarze, leicht gewellte Haare. Sein Aussehen sei gepflegt und sportlich

gewesen. Der Unbekannte war unter anderem mit einer etwa dreiviertel langen,

beigefarbenen Hose bekleidet gewesen. Er hatte eine OP-Maske auf. Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Ausreißer mutmaßlich auf Diebestour

Kaiserslautern (ots) – Ein 17-Jähriger hat am Dienstagabend in der Merkurstraße

mutmaßlich versucht Spirituosen im Wert von mindestens 1.000 Euro aus einem

Einkaufszentrum zu stehlen. Wie sich später herausstellte, war der junge Mann

aus einer Jugendeinrichtung abgängig.

Ein Zeuge beobachtete den Jugendlichen dabei, wie er mehrere Flaschen

hochwertigen Schnapses in eine Einkaufstasche packte und sie im Kassenbereich

deponierte. Dann verließ der 17-Jährige das Geschäft. Er kam kurze Zeit später

zurück und nahm die Tasche an sich. Der Zeuge hielt den mutmaßlichen Dieb auf

und alarmierte die Polizei. Wie sich herausstellte war der 17-Jährige zur

Fahndung ausgeschrieben. Er wurde seit zwei Tagen in einer Jugendeinrichtung im

Landkreis Mainz-Bingen vermisst. Der junge Mann wurde von der Polizei in

Gewahrsam genommen und zunächst in einer Jugendgruppe untergebracht, bevor er

seine Heimreise nach Mainz-Bingen antritt. Wegen der Schnapsflaschen blickt er

nun einem Strafverfahren |erf

Achtung – betrügerische Gartenbau-Arbeiter!

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Mit einer betrügerischen Gartenbaufirma hatte

es ein Mann aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zu tun. Wie der

71-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, war er durch eine Annonce auf

die Firma aufmerksam geworden und hatte Arbeiten auf seinem Grundstück in

Auftrag gegeben. Die Arbeiten waren für zwei Werktage veranschlagt und sollten

2.000 Euro kosten.

Ende August rückten drei Arbeiter der Firma an und begannen mit den Arbeiten. Am

Abend des ersten Tages ließen sie sich das vereinbarte Geld auszahlen – in bar,

ohne Rechnung – und sicherten zu, am Folgetag ihr „Werk“ zu vollenden. Seitdem

hat der 71-Jährige die Arbeiter nicht mehr gesehen, und die vermeintliche

Gartenbaufirma ist auch nicht mehr telefonisch zu erreichen.

Über die drei Männer, die mit den Arbeiten begonnen und den Geldbetrag kassiert

haben, konnte der Betroffene lediglich sagen, dass sie ein südländisch wirkendes

Äußeres haben, geschätzt 35, 45 und 55 Jahre alt sind. Einer der Männer fuhr

einen weißen Pritschenwagen der Marke Opel, ein anderer ein ähnliches Modell der

Marke Citroen.

Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen und/oder den vermeintlichen

Gartenbau-Arbeitern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Berauschte Fahrer vom Nachmittag bis in den Abend

Kaiserslautern (ots) – Als er gerade sein Kleinkraftrad einparkte, hat ein Mann

am Dienstagnachmittag im Hilgardring die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf

sich gezogen. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen stellten die Beamten Merkmale

fest, die auf Drogenkonsum hindeuteten.

Einen Urintest konnte der Mann angeblich nicht durchführen, weil er sich

„beobachtet“ fühlte. Mit etwas mehr Abstand zu den Polizisten klappte es dann –

allerdings hatte der „Urin“ sowohl eine ungewöhnliche Farbe als auch einen

ungewöhnlichen Geruch. Der 21-Jährige wurde daraufhin durchsucht, wobei ein

Kunststoffbeutel zum Vorschein kam, aus dem offenbar die abgegebene Flüssigkeit

stammte. Der junge Mann gab zu, sich diesen Beutel im Internet bestellt zu haben

, weil er schon mal „passiv“ Cannabis konsumiert habe.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel musste er abgeben und

für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen den

21-Jährigen wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Ob auch eine

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dazukommt, hängt vom

Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Weil er unter Drogen stand, haben Polizeibeamte am Dienstagabend auch einen

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 38-Jährige war kurz nach 18 Uhr in

der August-Herrmann-Straße aufgefallen. Bei der Kontrolle des Mannes wurde sein

drogentypisches Verhalten festgestellt. Darauf angesprochen, gab der

Rollerfahrer an, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Fahrt war daher

für ihn beendet – der Roller musste stehen bleiben und der 38-Jährige zwecks

Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Keine zwei Stunden später hatte es eine Streife mit einem weiteren „berauschten“

E-Scooter-Fahrer zu tun. Der 19-Jährige wurde gegen 20 Uhr in der

Eisenbahnstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Wegen drogentypischer

Auffälligkeiten wurde er zum Urintest gebeten – dieser reagierte positiv und

bestätigte somit den Verdacht. Der 19-Jährige musste sich deshalb eine Blutprobe

entnehmen lassen und erhält eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Während einer Fußstreife in der Innenstadt am Abend machte sich ein

Fahrradfahrer am Willy-Brandt-Platz verdächtig. Als der Mann die Polizeibeamten

näher kommen sah, wollte er sich aus dem Staub machen. Die Streife schnitt ihm

jedoch den Weg ab und konnte ihn stoppen. Die Durchsuchung seiner Sachen

erklärte den Fluchtversuch: Der 37-Jährige hatte mehrere Portionen Haschisch bei

sich. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Etwas später am Abend kontrollierte eine Streife einen weiteren E-Scooter-Fahrer

in der Herzog-von-Weimar-Straße. Weil der Atem des 26-jährigen Mannes stark nach

Alkohol roch, wurde er zum Atemtest gebeten – Ergebnis: 0,97 Promille. Er musste

deshalb seinen Roller stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten,

wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Anzeige wegen Fahrens unter

Alkoholeinfluss ist dem Mann sicher.

Der nächste Rollerfahrer, der seinen E-Scooter stehen lassen musste, wurde kurz

nach halb 11 im Benzinoring erwischt. Der Grund: Er war alkoholisiert. Zwar

zeigte das Atemtestgerät „nur“ 0,33 Promille an, weil der 27-Jährige aber zugab,

unmittelbar von der Kontrolle Whisky getrunken zu haben, war mit einem weiteren

Anstieg des „Pegels“ zu rechnen. Deshalb wurde dem Mann die Weiterfahrt

untersagt.

Sozusagen Polizeibeamten vor die Füße gefallen ist ein alkoholisierter

Fahrradfahrer kurz vor halb 12 am Willy-Brandt-Platz. Die Einsatzkräfte waren

dort gerade mit einer Personenkontrolle beschäftigt, als der Radler vorbeifuhr

und – ohne äußeren Einfluss – zu Boden fiel. Ein Atemtest bestätigte die

Vermutung: Der 21-Jährige hatte deutlich zu tief ins Glas geschaut – er hatte

1,88 Promille „intus“. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrrad

wurde sichergestellt.

Während der polizeilichen Maßnahmen handelte sich der 21-Jährige weitere

Strafanzeigen ein, weil er sich zunehmend aggressiv verhielt, Beleidigungen

ausstieß, vor der Blutentnahme Widerstand leistete und auch versuchte, einem

Polizisten ins Gesicht zu schlagen. Als er zur Verhinderung weiterer Straftaten

in eine Zelle gebracht werden sollte, kam es erneut zu einem Widerstand und

einem weiteren tätlichen Angriff. Insgesamt wurden drei Polizeibeamte leicht

verletzt. |cri

Nach Unfall nicht einfach weiterfahren!

Kaiserslautern (ots) – Auch die Begründung, dass sie ihre Tochter in die Schule

bringen musste, wird eine Frau aus dem Stadtgebiet nicht davor bewahren, eine

Strafanzeige zu erhalten. Die Frau war am Dienstagmorgen im Holunderweg beim

Rangieren gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen.

Zeugen sahen, wie sie danach kurz ausstieg, sich den angerichteten Schaden

anschaute, sich dann aber wieder ans Steuer setzte, um weiterzufahren. Von den

Beobachtern darauf angesprochen, entgegnete die Fahrerin, dass es sich lediglich

um einen Kratzer handeln würde. Anschließend fuhr sie davon.

Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, die wiederum die Autofahrerin

mit Hilfe des Autokennzeichens ermitteln konnte. Als die Beamten ihr erklärten,

dass sie sich unerlaubt vom Unfallort entfernt habe und nun mit einem

Strafverfahren rechnen müsse, gab die 42-Jährige als Erklärung an, dass sie ihr

Kind zur Schule bringen wollte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wer hat den schwarzen Pkw gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Pkw, der am

Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr durch die Fischerstraße gefahren ist. Bei dem

Fahrzeug soll es sich um eine Limousine vermutlich der Marke Audi handeln.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen löste der Fahrer des schwarzen Pkw durch sein

Fahrverhalten einen Unfall aus, ohne selbst beteiligt zu sein. Demnach wechselte

der Unbekannte ungefähr in Höhe des Hauses Nummer 55 unvermittelt von der

rechten auf die linke Spur, um an einem haltenden Bus vorbeizufahren. Dabei

missachtete er, dass sich auf der linken Spur bereits ein Hyundai und ein

Mercedes-Transporter befanden.

Der Hyundai-Fahrer legte wegen des rücksichtslosen Fahrstreifenwechsels der

dunklen Limousine eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dadurch krachte ihm der Mercedes-Transporter aufs Heck. An beiden Fahrzeugen

entstanden Schäden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Nach ihm wird

gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 369 – 2150. |cri

Parkrempler unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Ein vermeintlicher „Bagatellunfall“ dürfte für einen Mann

aus dem Stadtgebiet strafrechtliche Folgen haben. Der 56-Jährige „leistete“ sich

am Dienstagabend im Gersweilerweg einen Parkrempler: Beim Einparken touchierte

er mit seinem Pkw das daneben stehende Auto.

Der Schaden war zwar nicht gravierend, aber auch keine Lappalie – und darüber

hinaus fiel einem Zeugen auf, dass der Unfallfahrer einen unsicheren Gang hatte

und den Eindruck machte, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Zwar zeigte das

Testgerät „nur“ 0,26 Promille an, dennoch sorgt der Pegel nun dafür, dass der

Vorfall als „Verkehrsunfall unter Alkohol“ zu Buche schlägt. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri