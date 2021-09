Exhibitionist entblößt sich im Park

Darmstadt (ots) – Ein circa 30-40 Jahre alter und 1,70-1,80 Meter großer Mann hat sein Geschlechtsteil am späten Dienstagabend (7.9.) in der Rudolf-Müller-Anlage gegenüber einer Passantin entblößt und im Anschluss die Flucht ergriffen.

Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder den Vorfall möglicherweise beobachten konnten. Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo ist für alles Sachdienliche unter der Rufnummer 06151/96910 zu erreichen. Zeugen werden gebeten sich zu melden.

E-Bikes und Lastenräder aus Fahrradgeschäft entwendet

Darmstadt (ots) – Auf mehrere Lastenräder und E-Bikes im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Montag (6.9.) und Dienstag (7.9.) angesehen. Über eine rückwärtig gelegene Tür verschafften sich die Täter Zugang zu dem Verkaufsraum des Fahrradgeschäftes in der Otto-Röhm-Straße verschafft und ihre Beute abtransportiert.

Für den Abtransport nutzten die Täter mutmaßlich ein Fahrzeug. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Kollegen von der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Einbruch in Gaststätte – Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – Nach einem Einbruch in die Räume einer Gaststätte am Viktoriaplatz hat das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge wird die Tatzeit auf Dienstag (7.9.) gegen 2 Uhr datiert.

Ein noch unbekannter Täter hatte sich über einen Nebeneingang Zugang zu dem Lokal verschafft und in den Räumen nach Wertvollem gesucht. Ob und in welchem Umfang er Beute machte ist abschließend noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnung – Marihuana und Haschisch sichergestellt

Darmstadt (ots) – Im Rahmen eines seit April geführten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten am Dienstag (7.9.) Beamte des Darmstädter Rauschgiftkommissariats K 34, zusammen mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie unterstützt von Drogenspürhunden des Polizeipräsidiums Südhessen, die Wohnungen eines 24-jährigen Mannes in Darmstadt. Entsprechende richterliche Beschlüsse wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt zuvor erwirkt.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ordnungshüter rund 136 Gramm Marihuana sowie rund 113 Gramm Haschisch sicher. Eine Menge, die den Tatverdacht des Drogenhandels weiter erhärtete. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgte seine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

44-Jähriger bei kriminellen Vorhaben ertappt – Vorläufige Festnahme und Strafanzeige

Darmstadt (ots) – Auf dem Gelände eines Klinikums in der Grafenstraße hat ein 44-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen (8.9.) gegen 04 Uhr versucht ein Fahrrad zu stehlen. Der Tatverdächtige konnte bei seinem kriminellen Vorhaben beobachtet und von Mitarbeitern der Klinik gestellt werden, die den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielten.

Nach seiner vorläufigen Festnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens wird sich der 44-Jährige nun strafrechtlich wegen des versuchten Fahrraddiebstahls verantworten müssen.

Zeugenaufruf nach zwei Joggern

Darmstadt (ots) – Am Dienstag, den 07.09.2021 gegen 19:30 Uhr kam es auf einem Radweg parallel zum Martin-Luther-King-Ring zu einem Verkehrsunfall unter Radfahrern, bei welchem 2 Radfahrer verletzt wurden. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr eine Gruppe Radfahrer den Radweg. Auf Höhe der dortigen Fußgängerampel befanden sich zwei “Jogger”, welche den Radweg überqueren wollten.

Der erste der Radfahrer leitete eine Vollbremsung ein, wodurch die nachfolgenden Radfahrer stürzten. Die zwei “Jogger” entfernten sich von der Unfallstelle in Richtung Frankfurterstraße ohne Personalien zu hinterlassen. Sie kommen als eventuelle Zeugen in Betracht.

Die beiden Jogger werden wie folgt beschrieben:

Ca. 30-40 Jahre alt, dunkelhäutig, typische Läuferkleidung.

Eine der Personen trug ein gelbes T-Shirt.

Die “Jogger”, sowie weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnr.: 06151-969 41110 bei dem 1.Polizeirevier Darmstadt zu melden.

Schwerer Unfall zwischen PKW und Roller – Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch 08.09.21 gegen 15:16 Uhr kam es in Darmstadt am Willy-Brandt-Platz zu einem schweren Unfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad (Roller). Eine 45-jährige Niederländerin zögerte im Bereich des Willy-Brandt-Platzes zunächst abzubiegen, da sie ortsunkundig war. Als sie sich entschied, nach links abzubiegen, überholte der hinter ihr fahrende Rollerfahrer sie zeitgleich, so dass es zu einer Kollision kam, bei welcher der Roller umstürzte.

Die beiden Nutzer des Rollers (21-jähriger Fahrer, 22-jährige, schwangere Sozia) fielen zu Boden und wurden zum Teil schwer (nicht lebensgefährlich) verletzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt unter 06151/969-41110 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

14-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht verletzt

Pfungstadt (ots) – Nachdem sich am vergangenen Freitag (3.9.) eine Unfallflucht im Bereich der Ringstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 14-jähriger Radfahrer die Ringstraße in Fahrtrichtung Klingsackerstraße, als es in Höhe der Kreuzung Zieglerstraße zu einem Zusammenstoß mit einem dunklen Mercedes kam. Hierbei wurde der 14-Jährige leicht verletzt.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Wagenlenker vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen tiefer gelegten, dunklen Mercedes gehandelt haben, der durch den Unfall Schäden im Frontbereich haben dürfte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Pfungstadt um Kontaktaufnahme von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Wagenlenkers geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Abgelenkt, bestohlen und Geld abgebucht – Trickdiebe erbeuten EC-Karte

Groß-Zimmern (ots) – Offenbar arbeitsteilig sind zwei noch unbekannte Trickdiebe am Mittwoch (8.9.) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waldstraße vorgegangen. Während einer der Täter dort eine Kundin beim Verladen der Einkäufe in ihr Auto gegen 9.30 Uhr ansprach, nutzte ein weiterer Komplize die Gelegenheit und schnappte sich die EC- Karte aus dem Geldbeutel in der Handtasche.

Die lag zu diesem Zeitpunkt im Fußraum des Autos und somit außerhalb des Blickfeldes ihrer Besitzerin. Doch dem nicht genug. Als die Bestohlene die Tat bemerkte war es bereits zu spät und sie musste neben dem Verlust der EC-Karte auch feststellen, dass die Kriminellen bereits Geld von ihrem Konto abgebucht hatten.

Täterbeschreibung:

ca. 40-45 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß ist. Er hatte eine korpulente Statur und ein “gepflegtes Erscheinungsbild”. Seine Haare waren schwarz und glatt. Er war mit einem weißen Hemd und einem Pullunder bekleidet.

Die Darmstädter Kripo (K24) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder weitere Hinweise zu den Identitäten der Trickdiebe geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten von der Darmstädter Kripo (K24) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten und Vollsperrung der B 45 – Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Dienstag 07.09.2021 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B 45 bei Groß-Umstadt zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Autos und 4 schwer verletzten Personen. Nach jetzigem Ermittlungsstand bog ein 64-jähriger Autofahrer von der L 3065 aus Lengfeld kommend auf die Bundesstraße 45 ein. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt der von links kommenden 31-jährigen Autofahrerin, weshalb es zur Kollision der beiden Autos kam.

In Folge des Aufpralls wurden die Autos auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallten mehrfach gegen die dortigen Metallschutzplanken. Die insgesamt 4 Insassen wurden hierbei schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 30.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme und die notwendige Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße 45 von 16:45 Uhr bis 19:15 Uhr vollgesperrt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter Telefon 06071 9656-0 bei der Polizeistation Dieburg zu

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Reinheim (ots) – Am Dienstag 07.09.2021 zwischen 15:45-18:10 Uhr wurde in Reinheim im Bereich der Einmündung Jahnstraße / Grabenstraße ein geparkter, dunkelblauer Dacia Logan Kombi durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Pkw Dacia wird auf ca. EUR 800 geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Exhibitionist entblößt sich vor Seniorin

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 40-50 jähriger Mann entblößte sich am Dienstag 07.09.21 gegen 11.00 Uhr auf einem Waldweg in Verlängerung der Bürgermeister-Klingler-Straße, vor einer 81-jährigen Seniorin und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise.

Der Mann ist 1,70-1,75 Meter groß, vermutlich von kräftiger Statur und sprach Hochdeutsch. Der Unbekannte trug einen Brille mit dunklem, eckigem Rand sowie eine schwarze Hose und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Wahlplakate abgerissen – Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hirschhorn-Langenthal (ots) – Am Dienstagmittag 07.09.21 gegen 12 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und berichtete, dass eine Frau in der Wald-Michelbacher Straße mehrere Wahlplakate aus ihrer Verankerung gerissen hat.

Der hierbei entstandene Schaden wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Im Anschluss konnte eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die beschriebene Frau feststellen und kontrollieren. Sie wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Kleingartenanlage im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Eine Kleingartenanlage “Am Erbachwiesenweg” geriet zwischen Montagmittag (6.9.) und Dienstagmorgen (7.9.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zu zwei Gartenhütten. Hieraus entwendeten sie unter anderem eine Bohrmaschine und ein Stromaggregat. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Heppenheim ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Aktuell vermehrt verdächtige Anrufe mit der Enkeltrickmasche – Polizei warnt: Seien Sie vorsichtig bei Geldforderungen am Telefon!

Bergstraße/Darmstadt-Dieburg (ots) – Derzeit versuchen Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick wieder vermehrt, an das ersparte Geld von überwiegend älteren Menschen zu gelangen. Im Laufe des Mittwochs (8.9.) wurden der Polizei im Bereich der Bergstraße und im Landkreis Darmstadt-Dieburg, unter anderem in Münster und Babenhausen, über 10 verdächtige Anrufe gemeldet.

Beim Großteil der Anrufe gaben sich die Betrüger am Telefon als Verwandte aus und gaukelten die Geschichte vor, dass sie nach einem Verkehrsunfall mehrere Tausend Euro benötigen würden. Glücklicherweise reagierten nach jetzigem Kenntnisstand die angerufenen Bürgerinnen und Bürger vorbildlich, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Sie legten auf und informierten die Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut und gibt folgende Tipps: Lassen Sie sich am Telefon niemals auf Geldforderungen ein. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Rufen Sie Ihre Verwandten auf einer Ihnen bekannten Nummer zurück! Übergeben Sie niemals Geld an angebliche Boten oder Beauftragte Ihres angeblichen Verwandten. Bestehen Sie auf das persönliche Erscheinen! Wenden Sie sich an die Polizei. Die Beamten erkennen schnell, was hinter einer telefonischen Geldforderung stecken könnte.

