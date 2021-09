35-Jähriger von Gruppe zusammengeschlagen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Ein Zeuge meldete am Dienstag 07.09.2021 gegen 22:20 Uhr, dass es auf einer Grünfläche in der Joseph-Vögele-Straße zu einer Schlägerei komme. Vor Ort konnte lediglich ein verletzter 35-Jähriger angetroffen werden. Er gab an, dass er von mehreren Personen zusammengeschlagen worden sei. Hierbei sei er auch mit Pfefferspay attackiert worden. Angaben zu den Tätern könne er nicht machen.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auto aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Beethovenstraße fiel am Dienstag 07.09.2021 gegen 14:30 Uhr, ein auffällig lautes Auto auf. Es wurde deswegen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei mussten diverse Mängel festgestellt werden, die schließlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Unter anderem fielen am Fahrzeug unzulässige Rad-/Reifenkombination, geänderte Abgasanlage sowie eine unzulässige Tönungsfolie am Fahrerfenster auf.

Der 36-Fahrer des Autos konnte keinen Fahrzeugschein vorweisen. Ebenso lagen keine Genehmigungs- und Zulässigkeitspapiere für die durchgeführten baulichen Veränderungen am Auto vor.

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal nachdrücklich darauf hin: Nicht alles was gefällt, ist auch erlaubt. Bei unzulässigen Manipulationen erlischt die Betriebserlaubnis. Wir raten daher allen, die ihr Fahrzeug tunen wollen, sich intensiv zu informieren und sich im Zweifelsfall an die Kfz-Prüfstellen zu wenden. Dort können Änderungen an Fahrzeugen außerdem überprüft und abgenommen werden.

Ein Ratgeber für das Handschuhfach wie z.B. “Ratgeber für sicheres Tuning – Aus der Szene für die Szene”(gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden. Hierin kann detailliert nachgelesen werden, worauf bei Umbauten zu achten ist und welche erlaubt sind. Weitere Infos gibt es auch unter www.tune-it-safe.de.

Fahrraddieb geschnappt

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Am Dienstag 07.09.2021 gegen 20:30 Uhr konnte ein 48-jähriger Fahrraddieb durch eine Polizeistreife in der Schlossstraße vorläufig festgenommen werden. Die Beamten wurden von einer aufmerksamen Zeugin verständigt, welche den Mann einem Fahrraddiebstahl am 01.09.2021, gegen 19:30 Uhr, in der Maxdorfer Straße zuordnen konnte.

Der Fahrraddieb wurde zunächst zur Dienststelle verbracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verkehrsunfallfluchten

Ludwigshafen-Maudach (ots) – In der Birkenstraße beschädigte am Dienstag 07.09.2021 eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto den parkenden VW einer 19-Jährigen. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr die Person einfach weiter.

Ludwigshafen-Süd (ots) – Auch in der Karl-Krämer-Straße kam es zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge hatte am 06.09.2021, gegen 16 Uhr, beobachtet, wie die Fahrerin eines silberfarbenen Citroen gegen den parkenden Mazda einer 45-jährigen fuhr und diesen hierdurch beschädigte (Sachschaden etwa 750 Euro).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.