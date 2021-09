79-Jähriger fährt durch Weinberg

Edesheim (ots) – Überfordert fühlte sich ein 79-jähriger Autofahrer, als er Dienstag 07.09.2021, 18 Uhr die Großbaustelle im Ortsbereich von Edesheim “umfahren” wollte. Deshalb nutzte er einen nahegelegenen Weinberg als Umleitungsstrecke und beschädigte hierbei sein Fahrzeug. Der verärgerte Eigentümer sowie Zeugen notierten sich das Kennzeichen.

An der Halteranschrift gab der Mann an, dass er von der Verkehrssituation überlastet gewesen wäre und sich deshalb verirrt hätte. Er wurde verwarnt. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 07.09.21 gegen 17:20 Uhr überquerte eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin von der Poststraße kommend die Weinstraße entgegen des Rechts-Abbiegegebotes und wurde hierbei von einem in Richtung Bahnhof fahrenden Pkw erfasst. Die Pedelec-Fahrerin wurde auf die Frontscheibe des Pkw geschleudert und schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde Sie in ein Krankenhaus verbracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am Dienstag 07.09.21 zwischen 11:30-12:20 Uhr, wurde in der Kirchstraße, im Bereich einer Physio-Praxis, ein Pkw Opel Mokka beim Ausparken beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Schock-Anrufe

Altdorf (ots) – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Altdorf vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schock-Anrufe (angeblich hätten Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht) handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.