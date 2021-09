Landau: Die Polizei-News

Bei Seniorin mit Enkeltrick gescheitert

Mörlheim (ots) – Am vergangenen Wochenende klingelte ein bislang Unbekannter bei einer Seniorin in Mörlheim und frug nach deren Tochter. Die Dame durchschaute schnell die zweifelhaften Absichten des Unbekannten und sprach ihn sofort auf die Enkeltrick-Masche an. Daraufhin entfernte sich der Mann wieder zügig. Der mutmaßliche Täter war bereits vor etwa 2 Wochen bei der Geschädigten erschienen und erfragte geschickt den Namen der Tochter der Seniorin.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Südländisches Aussehen, ca. 160-170 cm groß, sprach sehr gutes Hochdeutsch ohne Dialekt, kräftige, untersetzte Statur, dunkel gekleidet.

Aufmerksame Nachbarn war in diesem Zusammenhang ein älterer weißer Kleinwagen aufgefallen, der möglicherweise in Zusammenhang mit dem versuchten Betrug steht. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Landau (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr im Stadtgebiet wurde ein Radfahrer verletzt. Eine 79-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen von der Hindenburgstraße in die Zeppelinstraße den 59-jährigen Radfahrer übersehen, welcher in entgegenkommender Richtung auf dem Radweg unterwegs war.

Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, das Rad hatte sich in der Fahrzeugfront verkeilt. Ein Rettungswagen war im Einsatz, der Radfahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt und erlitt Prellungen. Der Schaden wird auf zirka 3.500 EUR beziffert.