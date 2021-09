Offenbach an der Queich (ots) – Am Mittwochmorgen 08.09.2021 erhielt das Bundespolizeirevier Bienwald Mitteilung von 4 jungen Männern die sich mutmaßlich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Ein Bürger hatte die Männer auf der Landstraße L 509 gesehen. Die Bundespolizisten nahmen die 4 afghanischen jungen Männer, im Alter von 16-17 Jahren, auf der Landstraße in Empfang und anschließend mit zur Dienststelle.

Hier konnten bei allen 4 Männern jeweils rumänische Asylbescheinigungen festgestellt werden. Ein Übersetzter teilte den Beamten mit, dass die Vier afghanische Staatsangehörige wären und mit einem LKW von Rumänien nach Deutschland kamen.

Laut eigenen Angaben laufen die Vier bereits seit 2 Tagen herum und möchten nach Frankfurt am Main zu einem Bruder der Männer. Außerdem äußerten sie ein Schutzersuchen für Deutschland. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an und der anschließende Verbleib der jungen Männer befindet sich in der Klärung.