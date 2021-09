Ludwigshafen: Brand in Lagerhalle – starke Rauchentwicklung

Ludwigshafen – In Ludwigshafen am Rhein, Giulinistr. 2, wurde gegen 18:44 Uhr, eine starke Rauchentwicklung bei der Firma Almatis Holding GmbH gemeldet. Durch die Berufsfeuerwehr wurde ein Brand in einer Lagerhalle festgestellt.

Die Löscharbeiten dauern an. Es wird nachberichtet.

Warnmeldung der Berufsfeuerwehr (NINA):

Die Feuerwehr Ludwigshafen bittet um Beachtung: Infolge eines Brandes wurden im Stadtteil Rheingönnheim Brandgase freigesetzt. Es kann zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen in den Stadtteilen Rheingönnheim und Maudach kommen.

Bitte das betroffene Gebiet weiträumig umfahren, Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.