Neustadt: Konzert der Pfälzischen Kurrende am 12. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Sie war süße Siebzehn und Pfälzerin, er war deutlich älter und französischer Kriegs- kommissär. Die Liebe des alten Franzosen machte die blutjunge Kunigunde Kirchner zur Heldin, denn ihr zuliebe überzeugte der Soldat seine Generäle, das Städtchen Neustadt im Pfälzischen Erbfolgekrieg unversehrt zu lassen. Weil sie, seine geliebte Kunigunde, dies zur Bedingung gemacht hatte, um ihn zu heiraten. So geschehen 1688. Noch heute ist die Stadt Neustadt ihrer Kunigunde dankbar, und deshalb feiert sie deren 350. Geburtstag mit Kultur.

Am Sonntag, 12. September 2021, veranstaltet die Kulturabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße in der Pauluskirche in Hambach ein Konzert mit der Pfälzischen Kurrende, dem Pianisten Peter Tilling und dem Lese-Duo „Texttaxi“, um Fräulein Kunigunde und mit ihr alle starken Frauen, die ihren Mann stehen und sich vor dem angeblich starken Geschlecht behaupten, zu preisen und zu ehren. Die Pfälzische Kurrende unter der Leitung von Carola Bischoff singt alte und neue Liebeslieder, dazu präsentiert das „Texttaxi“ mit Kerstin Bachtler und Bodo Redner Liebestexte und Frauengedichte. Vom biblischen Hohenlied der Liebe bis zu moderner Liebeslyrik der Gegenwart geht es in diesem Programm um die Liebe und um die Bedingungen, die sie manchmal stellt, und die manchmal nur mit diplomatischem Geschick oder einem Opfer erfüllt oder verwehrt werden. Kunigunde könnte ein Lied davon singen…

Der Eintritt ist frei.

Das Konzert ist Teil des Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland- Pfalz.

Das Veranstaltungsprogramm, das die Kulturschaffenden Neustadts mit Open Air Live-Auftritten fördert, wird koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt.