Frankfurt-Gallus: Kostenlose Fahrradcodierung, Schutzmann vor Ort und Einstellungsberatung

Frankfurt (ots) – (dr) Am kommenden Freitag, den 10. September 2021, findet die

nächste Fahrradcodieraktion der Frankfurter Polizei statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die ihr Fahrrad vor einem Diebstahl

schützen möchten, sind herzlich eingeladen, im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr, beim

Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA), Mainzer Landstraße 293, in 60326

Frankfurt vorbeizuschauen, um sich kostenlos ihre Fahrräder codieren zu lassen.

Es wird um Voranmeldung unter fpold.ppffm@polizei.hessen.de oder der Rufnummer

069-755 34310 gebeten.

An dem Tag besteht außerdem die Möglichkeit, mit dem Schutzmann vor Ort des 4.

Reviers ins Gespräch zu kommen. Polizeioberkommissar Tarik Chaikhoun kümmert

sich um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Gallus und Gutleutviertel und

wird als Ansprechpartner bei Kriminalitäts- und Präventionsfragen anwesend sein.

Wer sich darüber hinaus über den Polizeiberuf informieren möchte, kann sich

freuen, vor Ort Informationen am Stand der Einstellungsberatung zu erhalten.

Die Frankfurter Polizei freut sich auf Ihr Kommen!

Weitere Informationen zur Fahrradcodierung und weiteren Terminen finden sie

unter dem nachfolgenden Link: https://k.polizei.hessen.de/1299643156

Sprechzeiten der Schutzleute vor Ort:

https://ppffm.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Ansprechpersonen/Schutzleute-vor-Ort/

Frankfurt-Preungesheim: Alkoholisierte Autofahrerin und alkoholisierter E-Scooter-Fahrer auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots) – (em) In der vergangenen Nacht (07.-08.09.2021) hat das 12.

Polizeirevier im Bereich der Homburger Landstraße Verkehrskontrollen

durchgeführt. Im Zuge dessen gerieten eine 34-jährige Autofahrerin und ein

34-jähriger E-Scooter-Fahrer in den Fokus der Beamten, welche beide

alkoholisiert unterwegs waren.

Kurz vor Mitternacht fiel den Polizeibeamten auf, wie eine Frau ganz plötzlich

ihr Fahrzeug parkte, nachdem sie die Kontrollstelle erblickt hatte. Sie

versuchte zu Fuß den weiteren Weg anzutreten; jedoch ohne Erfolg. Als die

Beamten die 34-Jährige kontrollierten, wurde der Grund ihres Verhaltens schnell

deutlich: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Noch während

der Kontrolle, hielt plötzlich ein unbekannter Mann mit seinem E-Scooter an und

kam mit den Polizisten ins Gespräch. Diese nahmen einen aufdringlichen

Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,65 Promille. Damit war die Fahrt für die beiden zunächst beendet.

Nach der erfolgten Blutentnahme im Polizeipräsidium wurden die 34-jährige

Autofahrerin und der 34-jährige E-Scooter-Fahrer wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr dauern

an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme dreier Fahrraddiebe

Frankfurt (ots) – (ro) Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin konnte die

Polizei am späten Dienstagabend (07. September 2021) drei Fahrraddiebe in

Sachsenhausen festnehmen.

Gestern Abend erhielt die Polizei einen Hinweis zu drei verdächtigen Personen in

Sachsenhausen. Die jungen Männer im Alter von 21, 23 und 25 Jahren konnten

daraufhin gegen 23:35 Uhr im Bereich der Mörfelder Landstraße angetroffen und

kontrolliert werden. Einer der Männer trug hierbei ein abgeschlossenes Fahrrad,

ein zweiter Mann schob ein weiteres Fahrrad neben sich her. Diese stellten sich

als frisch gestohlen heraus. Die Durchsuchung der Männer brachte anschließend

auch noch diverses Aufbruchwerkzeug zutage. Zum Einsehen von Ausweisdokumenten

der Männer wurde im Anschluss ein Wohnhaus aufgesucht. Dabei wurde durch die

Streifen noch ein drittes Fahrrad festgestellt. Das Damenrad stellte sich dabei

rasch als gestohlen heraus, da es noch über einen Namensaufkleber der

rechtmäßigen Besitzerin verfügte. Die Polizei suchte diese daraufhin an ihrer

Anschrift in Sachsenhausen auf und händigte ihr ihr Eigentum wieder aus. Eine

Anzeige hatte die 34-Jährige nie erstattet, da sie diese für vermeintlich

aussichtslos gehalten hatte. Dies wurde nun nachgeholt und der Diebstahl vor

rund zwei Wochen nachträglich aufgenommen.

Der 25-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Die beiden wohnsitzlosen Männer im Alter von 21 und 23

Jahren wurden in die Haftzellen eingeliefert, um sie heute dem Haftrichter

vorzuführen.

Obertshausen: Nach versuchtem Tötungsdelikt am Bahnhof – Erneuter Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (lei) Im Zuge der Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt

zum Nachteil einer 44 Jahre alten Frau am S-Bahnhof in Obertshausen (wir

berichteten mehrfach) suchen die Ermittler des Offenbacher Kommissariats 11 nach

wie vor den etwa 50 Jahre alten, bislang unbekannten Zeugen. Da dieser sich

bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wenden sich die Beamten erneut

an die Öffentlichkeit. Der Mann, der kurz vor der Tat wohl noch schlichten

wollte und offenbar auch selbst von dem 58-jährigen Tatverdächtigen geschlagen

wurde, wird erneut gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Ermittler schließen dabei nicht aus, dass der Mann auch aus dem Raum

Frankfurt oder Südhessen stammt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Täter raubt Taxi-Fahrer aus – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Nachmittag (07.09.2021) bedrohte und raubte ein

unbekannter Mann einen 51-jährigen Taxi-Fahrer aus. Dem Täter gelang mitsamt der

Beute die Flucht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Kurz nach 14.00 Uhr bog der Taxi-Fahrer mit seinem Fahrgast in die Niddastraße

ein. Auf der Höhe der Hausnummer 12 forderte der Unbekannte den 51-Jährigen dazu

auf, anzuhalten. Plötzlich hielt der Fahrgast dem 51-Jährigen von hinten ein

Messer an den Hals und forderte ihn dazu auf, ihm seine Uhr sowie sein

Portemonnaie auszuhändigen. Das Opfer kam der Aufforderung nach und händigte die

Wertgegenstände aus. Der Täter schnappte sich das Diebesgut, bog zu Fuß in die

Weserstraße ab und floh weiter in Richtung Hauptbahnhof.

Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu der Tat und/oder dem Täter

machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 069/755-51499 sowie unter der E-Mail-Adresse

k14-hinweis.ppffm@polizei.hessen.de entgegen. Die Ermittlungen dauern an.