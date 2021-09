Mietfahrrad angezündet

Marburg: Ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand durch den Brand eines Mietfahrrads, den die Feuerwehr am Samstag (04.09.) gegen 09 Uhr im Ludwig-Schüler-Park löschte. An dem dortigen Mietstandort für die Mieträder zündete ersten Erkenntnissen zufolge ein Unbekannter das Fahrrad an und zerstörte es damit komplett. Ähnliche Fälle dieser Art passierten bereits in den vergangenen Monaten. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise und Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

B62 nach Unfall gesperrt

Biedenkopf: Auf der B62 ereignete sich am Mittwoch (08.09.) in Höhe Wallau ein schwerer Unfall mit zwei beteiligten PKW. Ein von Biedenkopf nach Wallau fahrender 63-jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein geriet ersten Erkenntnissen zufolge gegen 08.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Er touchierte einen entgegenkommenden VW, wobei die Fahrerin noch auszuweichen versuchte- dennoch kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der 63-Jährige wurde nach links über die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen die Leitplanke. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden und kam schwerst verletzt ins Krankenhaus. Auch die 53-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Oberbergischer Kreis touchierte die Leitplanke leicht, kam aber auf der eigenen Spur zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte auch sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Zur Unfallrekonstruktion ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg das Hinzuziehen eines Gutachters an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auslaufende Betriebsstoffe aus den stark beschädigten Fahrzeugen machten eine Straßenreinigung notwendig, zudem mussten beide VW abgeschleppt werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die B62 war bis 12.30 Uhr voll gesperrt, Polizeibeamte leiteten den Verkehr um.

Kunstrasen beschädigt

Neustadt: Auf dem Kleinfußballfeld einer Schule in der Hindenburgstraße entzündeten Unbekannte zwischen 15 Uhr am Freitag (03.09.) und 07 Uhr am Montag ein Feuer und beschädigten damit den Kunstrasen. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt, die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise zum Verursacher.

Unfallfluchten

VW beschädigt

Lahntal-Sterzhausen: Ein Unbekannter verursachte in dem Zeitraum von Sonntag (05.09) gegen 02.00 Uhr bis Dienstag gegen 16.00 Uhr einen Lackschaden an einem weißen VW. Der VW Golf war in diesem Zeitraum von seinem Besitzer in der Oberen Bahnhofstraße geparkt worden. Der etwa 150 Euro hohe Schaden befindet sich an der hinteren Tür der Fahrerseite und wurde vermutlich von einem Fahrradlenker verursacht. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise und nimmt sie unter Tel. 06421/406-0 entgegen.

VW angefahren

Fronhausen: Ein unbekannter Autofahrer touchiere vermutlich beim Ein- und Ausparken einen geparkten grauen VW Golf. Die etwa 1500 hohen Unfallschäden am rechten Heckbereich entstanden am Dienstag (07.09) zwischen 05.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Marburger Straße. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise unter Tel. 06421/406-0

Ford angefahren

Marburg: Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen geparkten silberfarbenen Ford. Die etwa 600 Euro hohen Schaden am Kotflügel hinten auf der Fahrerseite und am Heckstoßfänger entstanden am Montag (06.09) zwischen 08.40 Uhr und 10.30 Uhr auf einer Freifläche vor dem Kindergarten im Karlsbader Weg. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel. 06421/406-0 entgegen.