Festnahme nach Angriff auf Polizeibeamte mit einer Armbrust

Linden: Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am heutigen Nachmittag ein 47-Jähriger Mann aus Linden der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Dem Verdächtigen wird zur Last gelegt, in Linden im Zuge einer Festnahme mit einer Armbrust auf Polizeibeamte geschossen zu haben. Das Amtsgericht Gießen hat nunmehr Haftbefehl gegen den Mann, der der sogenannten „Reichsbürger“-Szene nahestehen soll, erlassen. Er befindet sich aktuell in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Mehrere Polizisten suchten am Dienstag, den 07.09.2021, gegen 10.30 Uhr die Wohnung des deutschen Staatsangehörigen in Linden auf. Zum einem sollte ein Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts eines Betrugsdeliktes vollstreckt werden und zum anderen ersuchte eine Gerichtsvollzieherin den polizeilichen Schutz zur Durchsetzung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme. Nachdem die Ermittler die Wohnung betreten hatten, soll der 47 – Jährige mit einer Armbrust auf einen Polizeibeamten geschossen haben. Der Pfeil verfehlte den mit einem ballistischen Schutzschild gesicherten Beamten jedoch und schlug in die Decke ein. Die Beamten überwältigten den nicht vorbestraften Tatverdächtigen sodann und nahmen ihn fest.

Kontrollgruppe Gießen vorgestellt – Viele Kontrollen und deutlicher Anstieg der Drogendelikte

Gießen: Eine neue Kontrollgruppe wurde am 08.09.2021 durch Polizeipräsident Bernd Paul vorgestellt. Die neue Organisationseinheit, die aus fünf Beamten besteht und bei der Polizeidirektion Gießen angebunden ist, hat bereits am 01.08.2021 ihre Arbeit offiziell aufgenommen.

„Ich bin begeistert, dass die Polizeidirektion Gießen die Kontrollgruppe nun fest installiert hat und es im Landkreis sowie in der Stadt Gießen innerhalb des Konzeptes Sicheres Gießen ein weiteres wichtiges Standbein gibt. Die fünf Kollegen, die bei Kontrollen oft auch von Bereitschaftspolizistinnen und -Polizisten sowie Mitarbeitern des Polizeipräsidiums Mittelhessen unterstützt werden, haben bei ihren Kontrollen und Überprüfungen viele Bereiche im Blick. Das kann die Drogenszene oder auch eine übliche Personen- oder Fahrzeugkontrolle sein. Die resolute Einheit hat schon nach kurzer Zeit unter Beweis gestellt, dass es bei solchen Kontrollen zu Festnahmen und Ermittlungserfolgen kam. Ich möchte beispielsweise auf Drogendelikte, hier im Stadtgebiet Gießen, hinweisen. Wir haben in diesem Deliktsfeld in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von fast 100 Prozent.“, teilte Polizeipräsident Bernd Paul bei der Vorstellung der Kontrollgruppe am 08.09.2021 mit.

Wurden 2020, zwischen dem 01. Januar und dem 31.Juli, im Landkreis Gießen noch 403 solcher Taten (Rauschgiftdelikte) registriert, so kam es in den ersten sieben Monaten in diesem Jahr zu 629 Taten. Dies ist ein Anstieg von etwas über 50 Prozent. Noch deutlicher wird der Anstieg bei der Drogenkriminalität in der Stadt Gießen. Hier kam es zu einem Zuwachs von 96 Prozent (2020 -226 / 2021 – 443 Delikte). Diese Zahlen sind noch nicht endgültig innerhalb der Statistik 2021 ausgewertet. Sie geben aber eine deutliche Tendenz wieder.

Der mittelhessische Polizeipräsident ergänzte: „Viele dieser Delikte fallen unter die sogenannte Holkriminalität und sind das Resultat vieler Kontrollen. An dieser polizeilichen Arbeit war auch die neue Kontrolleinheit zu einem großen Anteil beteiligt.“ „Die neue Kontrollgruppe wurde bereits vor mehreren Monaten zunächst innerhalb eines Projektes eingerichtet. Aufgrund der eingetretenen Erfolge haben wir uns schnell dazu entschlossen, diese Gruppe als eine eigenständige und feste Einrichtung ab August bei der Polizeidirektion Gießen zu installieren. Wir haben dazu Stellen verschoben, um die Gruppe dauerhaft einrichten zu können. Dabei sollen bei Kontrollen auch immer aktuelle Lageerkenntnisse mit einfließen und Anwendung finden. Wichtig dabei ist uns auch eine enge Verzahnung und Zusammenarbeit mit den anderen Polizeidienststellen innerhalb unserer Direktion und der Kriminalpolizei. Die Beamten werden in einem wechselnden Schichtdienstbetrieb eingesetzt.“ so der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Gießen, Polizeirat Stefan Jilg.

Geleitet wird die Gruppe von Polizeihauptkommissar Christian Schantz. Er führte mit seinem Team nach dem Pressegespräch eine Kontrolle mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, des Regierungspräsidiums sowie des Gießener Ordnungsamtes im Stadtgebiet durch.

Gießen: Mann entblößt sich

In der Gießener Ringallee hat sich ein Unbekannter vor einer Frau entblößt. Der Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, soll sich am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, vor der Frau anstößig verhalten haben. Anschließend flüchtete er über eine Baustelle in Richtung Innenstadt. Er soll etwa 35 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Er soll ein Türkises Hemd und eine beige kurze Hose getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Linden: Hochwertiger PKW entwendet

Im Tannenweg haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Mercedes Benz entwendet. Die Täter hatten das Auto, das einen Wert von etwa 70.000 Euro hat, vor einem Grundstück auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und dann weggefahren. An dem schwarzen GLS befanden sich die Kennzeichen GI-ML8989. Die am Morgen eingeleitete Fahndung brachte bislang nichts ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Suche nach schwarzem BMW

Offenbar abgedrängt wurde ein 45 – Jähriger mit seinem Daimler am Montagabend in der Straße Schmittgraben in Langgöns. Der 45 – Jährige war in Richtung Breitgasse unterwegs, als ihn ein Unbekannter mit einem schwarzen BMW links überholte und dabei nach rechts abdrängte. Der Daimler prallte in der Folge gegen ein dort geparktes Auto. Es entstand Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.