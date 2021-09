Haiger: Frontalcrash in der Westerwaldstraße –

Nach einem Frontalzusammenstoß um Mitternacht (08.09.2021) auf der Westerwaldstraße musste einer der Beteiligten mit leichten Verletzungen in eine Siegener Klinik transportiert werden. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Richtung Langenaubach in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Golf Cabriolet zusammen. Der 20-jährige Haigerer im Golf trug leichte Verletzungen davon, die von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Der in Polen lebende Unfallfahrer wurde sicherheitshalber im Dillenburger Krankenhaus durchgecheckt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf ca. 20.000 Euro.

Herborn: Türkisfarbenes E-Bike vor DM-Drogerie geklaut –

Am Dienstagabend (07.09.2021) schlug in Herborn vor dem Drogeriediscounter „DM“ in der Konrad-Adenauer-Straße ein Fahrraddieb zu. Die Besitzerin schloss ihr Mountainbike gegen 18.15 Uhr an einem Fahrradständer fest. Sie schloss das Vorderrad mit einem Spiralschloss an dem Ständer fest. Gegen 19.20 Uhr kehrte sie zurück und fand nur noch das Vorderrad ihres E-Bikes vor. Der Dieb hatte den Schnellspanner des Vorderrades gelöst und das auffällig türkisblaue Mountainbike der Marke „Hibike“ weggeschoben. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Dieb an der DM-Drogerie beobachtet? Wem ist der Täter mit dem türkisfarbenen E-Bike ohne Vorderrad aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des auffälligen Mountainbikes machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr-Erda: Touchiert beim Vorbeifahren – Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen –

Am Freitagmorgen der vergangenen Woche (03.09.2021) berührten sich auf der Landstraße zwischen Erda und Frankenbach zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden seines Unfallgegners zu kümmern. Gegen 10.00 Uhr war eine Biebertalerin mit ihrem weißen Opel Corsa in Richtung Frankenbach unterwegs. In Höhe des Tanklagers kam ihr ein schwarzer Lieferwagen mit Aufbau teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Beim Vorbeifahrern berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Näheres zum Unfallwagen oder zum Fahrer des Lieferwagens kann die Biebertalerin nicht machen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.