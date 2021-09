Korbach: Die Polizei-News

Edertal-Giflitz: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Korbach (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Giflitzer Lebensmittelmarkt „Tegut“ ein und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten mit einem Warenwert von ungefähr 1000 Euro. Die Einbrecher hebelten nach jetziger Spurenlage eine Zugangstür aus Glas auf und gelangten so in den Markt. Bei der Tatausführung lösten die Täter den Einbruchalarm aus und flohen aus dem Gebäude. Ein Zeuge konnte zum Tatzeitpunkt zwei männliche Personen beobachten die, vermutlich mit Müllsäcken in den Händen, die Straße im Bereich der ehemaligen Diskothek rennend überquerten. Die unbekannten Männer stiegen anschließend in zwei Pkw und flüchteten in Richtung Edertal-Anraff. Der Sachschaden an der Zugangstür wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Vöhl-Dorfitter: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende, in einem Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Vöhl-Dorfitter ein. Bei den polizeilichen Ermittlungen konnten bislang keine Hinweise festgestellt werden, wie sich die Einbrecher Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Straße Am alten Sportplatz verschafften. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise aus der Nachbarschaft des Wohngebiets. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.