Unbekannter Fahrer streift geparktes Auto und flüchtet: Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Hasenhecke: Einen Schaden von rund 3.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zu Beginn der Woche an einem geparkten Pkw in der Straße „Auf der Hasenhecke“ in Kassel an. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher jedoch von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, stand der beschädigte graue Opel Meriva im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 13:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, in der Straße „Auf der Hasenhecke“ in Höhe der Hausnummer 38 abgestellt. Der Verursacher war nach derzeitigem Ermittlungsstand vom Grenzweg in Richtung Triftweg gefahren und hatte den geparkten Opel aus noch unbekannten Gründen touchiert. An dem Meriva war die linke Fahrzeugseite fast auf gesamter Länge verkratzt und leicht eingedrückt worden. Wohin der Verursacher anschließend flüchtete und wann sich der Unfall genau ereignete, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall oder auf dessen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Mutmaßlicher Täter von Raubüberfall auf Wettbüro in Kassel stellt sich der Polizei

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Am Samstag, den 28. August 2021, überfiel ein zunächst unbekannter Täter gegen 20:30 Uhr ein Wettbüro in der Kurfürstenstraße in der Kasseler Innenstadt. Unter Vorhalt eines Messers hatte der Räuber Bargeld erbeutet und war geflüchtet. Der mutmaßliche Täter hat sich nun der Polizei „gestellt“. Der 22-Jährige aus Frankfurt am Main meldete sich am Montagvormittag telefonisch aus einem psychiatrischen Krankenhaus bei der Frankfurter Polizei und gab an, den besagten Raubüberfall in Kassel begangen zu haben. Bei seiner noch am selben Tag durchgeführten Vernehmung gestand er die Tat gegenüber Kriminalbeamten der Frankfurter Kripo und machte zudem detaillierte Angaben zur Tatausführung. Der suchtkranke 22-Jährige befindet sich aktuell weiterhin in der geschlossenen Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses. Die Ermittlungen wegen des Raubüberfalls dauern an und werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

Fahrradaktionstag der Polizei auf Unterneustädter Kirchplatz am Freitag, 17.09.21

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Das Polizeirevier Ost veranstaltet am Freitag, dem 17. September 2021, zwischen 12 bis 18 Uhr, auf dem Unterneustädter Kirchplatz einen Fahrradaktionstag. Dort werden die Beamten Interessierte über Themen rund um das Rad informieren. Nicht zuletzt wegen gestiegener Fallzahlen des Fahrraddiebstahls wird der Schwerpunkt dabei auf der Sicherung von Fahrrädern liegen.

Fahrradcodierung wird mit Voranmeldung angeboten

In diesem Zusammenhang wird bei dem Aktionstag durch die Polizei auch eine Fahrrad-Codieraktion angeboten. Dabei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und entsprechend nur eine begrenzte Zahl an Terminen angeboten werden kann, ist eine Voranmeldung vonnöten. Interessierte melden sich bitte unter der Tel. 0172 – 6522593 beim „Schutzmann vor Ort“ des Polizeireviers Ost an. Zum Termin müssen Interessierte einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Bundespolizei sucht Umweltsünder – Batterien am Bahnhof entsorgt

Vellmar-Osterberg / Einkaufszentrum (Landkreis Kassel) (ots) – Rund 1500

Batterien (je 1,5 Volt), verpackt in mehreren Einkaufstaschen, haben bislang

Unbekannte am Fahrradunterstand des Bahnhaltepunktes Vellmar-Osterberg /

Einkaufszentrum abgestellt und sich anschließend entfernt.

Bundespolizisten entdeckten heute Morgen (8.9.) die Hinterlassenschaft im Rahmen

einer routinemäßigen Bestreifung. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die

Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet (vgl. § 326

Strafgesetzbuch).

Wer Hinweise zu den Umweltsündern geben kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.