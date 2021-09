Ludwigshafen: Stadtnotizen 08.09.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sonderimpfaktion wird fortgesetzt – Auffrischimpfungen für vulnerable Gruppen

Die Sonderimpfaktion für Corona-Impfungen ohne vorherige Anmeldung für Menschen ab dem Alter von zwölf wird über den 9. September 2012 hinaus verlängert. Aufgrund der vorhandenen Impfstraßen und den damit verfügbaren Kapazitäten besteht dieses Angebot im Landesimpfzentrum Ludwigshafen ab der 37. Kalenderwoche an den drei folgenden Donnerstagen im Zeitraum von 9.30 bis 18.30:

16. September

23. September

30. September

Um dieses Angebot nutzen zu können, sollten die Impfwilligen in Ludwigshafen wohnen oder arbeiten. Erwachsene, welche an dieser Sonderimpfaktion teilnehmen wollen, müssen den Personalausweis oder Pass sowie – falls vorhanden – den Impfausweis mitbringen. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person beim Impfen in die Walzmühle begleitet werden und sollten ebenfalls nach Möglichkeit ihren Impfpass dabeihaben. Es erfolgen Erstimpfungen, wobei die dann Geimpften bei ihrem Besuch seitens des Impfzentrums einen verbindlichen Termin für die Zweitimpfung bei niedergelassenen Ärzten vermittelt bekommen.

Verwendet werden mRNA-Impfstoffe oder der Vektorimpfstoff des Herstellers Johnson&Johnson. Bei einer Impfung mit dem Vektorimpfstoff von Johnson&Johnson erreicht man bereits mit einer Impfung den vollständigen Impfschutz. Nach sechs Monaten wird eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Das Angebot gilt, solange der Vorrat an Impfstoff reicht.

Die bisher durchgeführten Sonderimpfaktionen in der Walzmühle ohne vorherige Anmeldung liefen erfolgreich. Seit dem 12. Juli 2021 bestand an 37 Tagen in der Walzmühle das Angebot, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen. Davon machten bisher rund 4.700 Menschen Gebrauch, die zusätzlich geimpft werden konnten.

Vulnerable Gruppen können seit 1. September Auffrischimpfungen erhalten

Das Impfzentrum ermöglicht an den oben genannten Termine der Sonderaktion zudem Auffrischimpfungen für Menschen, die zu den vulnerablen Gruppen zählen und deren Zweitimpfung vor sechs Monaten erfolgte. Hierzu gehören insbesondere über 80-Jährige, Personen mit Immunschwäche oder Immunsuppression und Pflegebedürftige in ihrer eigenen Häuslichkeit.

Diese Auffrisch- beziehungsweise Drittimpfungen sind für diesen Personenkreis zusätzlich am Mittwoch, 8., Donnerstag, 9. und Freitag, 10. September 2021, möglich. Des Weiteren gibt es am 20. und 21. September 2021 die Möglichkeit sich diese Auffrischimpfungen verabreichen zu lassen. An den genannten Tagen kann das Drittimpfungsangebot zwischen 9.30 und 17 Uhr wahrgenommen werden.

Impfserien erfolgreich beenden

Ab Mitte September wird das Impfzentrum in der Walzmühle zudem an einigen, ausgewählten Tagen geöffnet sein, um noch ausstehende Zweitimpfungen durchzuführen und somit Impfserien erfolgreich zu beenden.

Der Abschluss der Sonderimpfaktion für Erstimpfungen zum 30. September 2021 ist gleichbedeutend mit der Schließung des Impfzentrums, welches in den Standby-Modus wechselt. Im Standby-Modus bleibt die Infrastruktur des Impfzentrums – Messebauwände, abgetrennte Impfstraßen, etc. – vor Ort in der Walzmühle zunächst erhalten. Das Mietverhältnis für das Impfzentrum endet zum 31. Dezember 2021.

Fitness-Kurse an der VHS im September

Für alle, die sich gerne bewegen und etwas für ihre Gesundheit tun möchten, gibt es Fitnesskurse an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. „Fit für den Alltag – Ganzkörperkräftigung“ heißt ein Kurs für mehr Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer, der am Donnerstag, 9. September 2021, um 18.30 Uhr an der VHS beginnt.

Sporteln im eigenen Wohnzimmer ersetzt nicht das Sporteln in Gemeinschaft, aber es kommt nah dran und man kommt durchaus ins Schwitzen. Ziel des Kurses „Wohnzimmer-Workout“ ist die Verbesserung von Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination, Kräftigung der Muskulatur sowie der Körperwahrnehmung mit gezielten Übungen, um die Muskulatur der Arme, der Schultern, von Brust und Rücken, sowie die komplette Bauch- und Gesäßmuskulatur zu kräftigen und zu mobilisieren. Der Kurs startet am Dienstag, 14. September, um 18 Uhr in einem geschützten virtuellen Seminarraum der Lernplattform „vhs.cloud“. Wer lieber in die Volkshochschule kommt, findet die Inhalte auch im Kurs „Ganzkörperkräftigung mit Hanteln“ ab Montag, 13. September 2021, um 18 Uhr.

Wer sich für Zumba, ein Fitnessprogramm mit Tanzelementen, begeistert, wird ebenso im VHS-Programm fündig. Der nächste Zumba-Kurs startet am Donnerstag, 9. September 2021, um 17.15 im Gymnastikraum der VHS. Für alle Kurse nimmt die Bildungseinrichtug Anmeldungen unter der Telefonnummer 0621-504-2238 entgegen oder online auf der Seite www.vhs-lu.de.

Laufen in der Gruppe – VHS-Kurs beginnt am 10. September

Der Kurs „Laufen in der Gruppe“ der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen beginnt am Donnerstag, 10. September 2021, um 17.30 Uhr. Zu Beginn des Semesters wird im Maudacher Bruch gelaufen. Die zweite Kurshälfte nach den Herbstferien findet auf der beleuchteten Parkinsel statt. Der Kurs ist geeignet für Einsteiger und für Läufer mit wenig Erfahrung. Es wird sanft mit kurzen Intervallen begonnen und dann behutsam gesteigert. Der Dozent hat die B-Trainerlizenz für Lauftraining. Das Laufen wird ergänzt durch Koordinations-, Bewegungs- und Dehnübungen. Beim ersten Termin kann „geschnuppert“ werden. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Nummer 0621-504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Nordic-Walking und Pilates – neuer Kurs an der VHS

Dem Stress davonlaufen kann man im Kurs Nordic Walking und Pilates“ der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 9. September 2021, um 17.30 Uhr. Die Teilnehmenden bringen den Kreislauf in Schwung beim Nordic Walking und kräftigen dabei gleichzeitig den Rücken durch den Einsatz der Stöcke. Zusätzlich werden mit Pilatesübungen die aufrechte Körperhaltung verbessert und Verspannungen gelöst. Die Bewegung an der frischen Luft sowie achtsame Atemübungen runden den Kurs ab und unterstützen die Teilnehmenden beim Stressabbau und Stärken des Immunsystems. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wildpark Rheingönheim. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621-504-2238 entgegen oder unter www.vhs-lu.de im Internet.

Freibadesaison endet am 17. September – Hundeschwimmtag am 22. September

Das Freibad am Willersinnweiher öffnet für Badegäste in der aktuellen Saison zum letzten Mal am Freitag, 17. September 2021. Ab dem kommenden Montag, 13. September, gelten im Freibad für die letzten Schwimmtage 2021 andere Öffnungszeiten und zwar täglich durchgehend von 9.30 bis 18 Uhr. Kassenschluss ist um 17 Uhr. Die Buchung von Tickets über das Online-Portal ist noch bis einschließlich Sonntag 12. September möglich. Ab Montag gibt es Karten ausschließlich gegen Barzahlung an der Kasse im Freibad. Im Bad gelten auch weiterhin die bekannten Abstands- und Hygieneregelungen.

Das Hallenbad Oggersheim steht Badegästen voraussichtlich ab Samstag, 18. September 2021, zur Verfügung. Öffnungszeiten sind samstags von 8 bis 15 Uhr, sonntags von 9 bis 18 Uhr, dienstags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 15 bis 22 Uhr.

Erster Hundeschwimmtag

Bevor das Freibad nach dem letzten Badetag endgültig in die Winterpause geht, bietet der Bereich Sport der Stadtverwaltung einen Hundeschwimmtag an am Mittwoch, 22. September 2021, von 10 bis 18 Uhr. Kassenschluss, also letzter Einlass, ist um 17.15 Uhr. Der Eintritt zum Hundeschwimmtag beträgt drei Euro für einen Hund plus ein bis zwei Besitzer. Bringt jemand mehr als einen Hund mit, sind pro weiterem Hund zwei Euro zu zahlen.

Die Hunde dürfen im Nichtschwimmerbecken schwimmen. Der Hundeschwimmtag ist nicht als gemeinsames Baden von Hund und Mensch gedacht, sondern ausschließlich für die Tiere. „Frauchen“ und „Herrchen“ dürfen aber das Tier ins Becken hinein- oder hinausbegleiten und dabei bis auf Kniehöhe ins Wasser. Abgesehen vom Becken gilt auf dem Freibadgelände die Anleinpflicht. Es stehen kostenfreie Kotbeutel zur Verfügung. „Jeder Hundehalter ist für die Hinterlassenschaften seines Tieres selbst verantwortlich. Das Personal im Freibad und ich appellieren an alle darauf zu achten, dass sowohl Mensch und Tier rücksichtsvoll an diesem Tag miteinander umgehen, sodass dieser Saisonabschluss das wird, was er sein soll: ein ‚tierisches‘ Vergnügen für die Vierbeiner“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Für das Hundeschwimmen gilt die 2G+-Regelung des Landes Rheinland-Pfalz. Das heißt teilnehmende Hundebesitzer müssen geimpft, genesen oder getestet sein und einen Nachweis hierüber vorlegen.

Stadtradeln: ADFC bietet Radtour an

Im Zuge der Mitmach-Aktion Stadtradeln bietet der ADFC Ludwigshafen am Samstag, 11. September 2021, allen Interessierten eine geführte Radtour an.

Armin Winkler vom ADFC Ludwigshafen, der die Tour anführen wird, nennt sie die „Radtour für Neubürger und Neugierige“. „Die Tour ist für jeden, also auch Familien, geeignet und wird eher in gemütlichem Tempo gefahren“, meint der zertifizierte ADFC-TourenGuide und rechnet mit rund drei Stunden für die circa 16 Kilometer lange Strecke, je nach Länge der Stopps und Pausen.

Treffpunkt ist am Berliner Platz um 10 Uhr. Dann geht es los über den Jägerweiher zum Wildpark in Rheingönheim. Je nach Geschwindigkeit wird am Schluss noch die Parkinsel angefahren und auf Wunsch kann gegen Mittag am Ende der Tour noch gemeinsam eingekehrt werden. Endstation ist dann wieder der Berliner Platz.

Die Teilnehmenden sollten ein verkehrstaugliches Fahrrad sowie Masken für die Pausen mitbringen. Während der Fahrt müssen natürlich keine Masken getragen werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an adfc.winkler@gmx.net mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, die Hygieneregeln und Corona-Richtlinien werden eingehalten. Ausweichtermin bei Regen ist Samstag, 18. September 2021.

Stadtradeln findet von 6. bis 26. September 2021 in Ludwigshafen statt. Auch wenn das Stadtradeln bereits gestartet ist, kann man sich noch unter Stadtradeln.de/ludwigshafen registrieren und Kilometer sammeln. Teilnehmen können alle, die in Ludwigshafen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.

Weitere Ideen für Radtouren und links zu deren Routenverläufen finden alle Interessierten unter der obengenannten Website.