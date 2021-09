Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Schulwegkontrollen mit Schwerpunkt Elterntaxis

Bad Dürkheim (ots) – Am Morgen des 07.09.2021 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und Mitarbeitern des Ordnungsamtes Bad Dürkheim am Schulzentrum in der Kanalstraße eine Schulwegkontrolle mit dem Schwerpunkt „Elterntaxis“ durchgeführt. Viele Schülerinnen und Schüler werden von den sogenannten „Elterntaxis“ zu ihren Schulen gebracht. Gemeint sind damit meist Eltern die Kinder mit dem Auto direkt am Schulgelände absetzen. Oft werden an Schulen Straßen und Wege blockiert und der Zufahrtsbereich in eine unübersichtliche Gefahrenzone für die Schüler verwandelt. In der Folge kann es zu Unfällen mit Schülern kommen, die als Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind bzw. wenn Kinder zur Straße hin aus dem Fahrzeug aussteigen. Auch wird bei den Kindern die Ausbildung einer eigenen Verkehrskompetenz erschwert, wenn ihre Eltern sie regelmäßig direkt am Schultor absetzen. Bei der gestrigen Kontrolle konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass im Großteil der kontrollierten Fahrzeuge, die Kinder ordnungsgemäß gesichert waren. Lediglich in einem Fahrzeug konnte ein nicht gesichertes Kind festgestellt werden, was zur Anzeige gebracht wurde. In zwei weiteren Fahrzeugen waren Jugendliche nicht angegurtet. Des Weiteren wurden zwei Mängelberichte wegen nicht mitgeführtem Führerschein und Fahrzeugschein ausgestellt. Die Polizei und das Ordnungsamt führten zahlreiche Gespräche mit den Eltern und ihren Kindern, um sie hinsichtlich der Thematik zu sensibilisieren. Ihnen wurden Flyer zum Thema „Elterntaxi“ und „Schulwegratgeber“ ausgehändigt. Die angesprochenen Eltern zeigten sich durchweg einsichtig, da es ja schließlich um die Sicherheit ihrer eigenen Kinder ginge. Insgesamt 5 Parkverstöße wurden umgehend durch das Ordnungsamt geahndet.

Bad Dürkheim: Ältere Dame beinahe Opfer von Telefonbetrügern

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 06.09.2021 bis 07.09.2021 wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim beinahe Opfer eines Telefonbetrügers. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich am Telefon als ihr Sohn aus, gab an einen Unfall gehabt zu haben und schnellstmöglich 25.000 Euro zu benötigen, da er sonst seinen Führerschein verlieren würde. Die ältere Dame ließ von einem Taxiunternehmen zu ihrer Bank fahren. Glücklicherweise konnte sie sich den geforderten Betrag aus technischen Gründen nicht auszahlen lassen. Am 08.09.2021 meldete sich der unbekannte Mann erneut bei der Dame. Danach verhielt sich die Dame, so wie es die Polizei empfiehlt, sie rief ihrem „echten“ Sohn an und erkundigt sich nach dem angeblichen Unfall. Dieser teilt ihr dann mit, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und meldete sich bei der Polizei. Bei der angezeigten Anrufernummer handelte es um eine im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden kann. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: In zwei Wohngebäude eingebrochen

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum vom 08.09.2021, 03:30 Uhr bis 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Herrberg in Weisenheim am Sand. Bislang unbekannte Täter stellten eine Leiter, die sie vorher aus der Garage des Anwesens genommen hatten, an die Fassade eines Wohnhauses und demontierten ein dort angebrachtes Fliegengitter. Danach hebelten sie das Fenster auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Zimmer. Eine Bewohnerin hatte zum betreffenden Zeitpunkt Geräusche vor ihrem Zimmer gehört, war danach aber wieder eingeschlafen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden hochwertiger Schmuck und Bargeld entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Bei der Tatortaufnahme konnte, durch die Polizeibeamten, am Nachbaranwesen ein ebenfalls durch unbekannte Täter aufgehebeltes Kellerfenster feststellt werden. Im Keller wurden mehrere Schränke durchwühlt. Entwendet wurde nach jetzigem Stand nichts. Da der Keller zu den Wohnräumen durch eine stabile Tür gesichert ist, konnten die Täter nicht weiter in das Objekt vordringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ellerstadt: Streit am Glascontainer eskaliert

Ellerstadt (ots) – Bereits am 06.09.2021 gegen 20:30 Uhr kam es zu einem handfesten Streit vor einem Glascontainer in der Erpolzheimerstraße in Ellerstadt. Ein 28-Jähriger warf gegen 20:30 Uhr zwei Glasflaschen in den am Friedhof befindlichen Altglascontainer. Ein 62-jähriger Anwohner fühlte sich dadurch gestört und forderte den 28-Jährigen auf sofort in sein Auto einzusteigen und wegzufahren. Der Anwohner beharrte darauf, dass man nach 20:00 Uhr keine Flaschen mehr entsorgen dürfe. Er packte den 28-Jährigen zwischen Brust und Schulter so fest an, dass dieser leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf drohte er ihn zusammenzuschlagen, wenn er nicht sofort weggehen würde. Gegen den aggressiv auftretenden Anwohner wird nun wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.

Haßloch: Radfahrerin angefahren

Haßloch (ots) – In der Straße Brühl war am Dienstagmittag (7. Sept., 12:30 h) eine Radfahrerin unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wurde. Zum Überqueren der Schillerstraße stieg die 87-Jährige ab. Der nachfolgende Fahrer eines Nissan erkannte dies zu spät und kollidierte mit der Radfahrerin. Die noch rüstige Frau verletzte sich dabei nur leicht und verzichtete auf eine medizinische Versorgung. Gegen den 56-jährigen Autofahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Wattenheim: Motorradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Wattenheim, Bürgermeister-Schmidt-Straße – 07.09.2021, 21:35 Uhr (ots) – Ein Streifenteam der PI Grünstadt wurde in Carlsberg auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der auf die L 520 Richtung Wattenheim einbog. Außerorts gab der Motorradfahrer „Schnur“ und er konnte erst in Höhe Hetschmühle eingeholt werden. Blaulicht und Anhaltesignal „STOP Polizei“ ignorierte er. Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden ebenfalls missachtet. Der Flüchtende fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon – glücklicherweise waren keine anderen Verkehrsteilnehmer auf der Straße. In Höhe des Kreisels Wattenheim verloren die Beamten den Motorradfahrer aus den Augen. An der Halteranschrift wurde später ein 61-Jähriger angetroffen, der die Tat bestritt. In der Garage wurde das zuvor verfolgte Motorrad angetroffen. Der 61-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten während der Personalienfeststellung als „Depp“, „Pisser“, „Penner“ und „leckt mich am A…“.

Bockenheim: Versuchter Enkeltrick – „Oma, ich habe jemanden überfahren!“

Bockenheim an der Weinstraße – 07.09.2021, 13:50 Uhr (ots) – Eine 80-Jährige aus Bockenheim erhielt gestern den Anruf einer jungen Frau, die mit weinerlicher Stimme vorgab, einen Unfall „gebaut“ zu haben. Die 80-Jährige fragte, ob sie ihre Enkelin sei und nannte auch deren Namen. Dann kam die junge Frau mit ihrer Story: … bei „Rot“ über die Ampel… Person überfahren… gestorben auf dem Weg ins Krankenhaus… Kaution 20.000EUR oder Gefängnis… Nachdem die Geschädigte sagte, dass sie kein Geld und keine Wertgegenstände zu Hause habe, wurde das Telefonat abrupt beendet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):