Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall (siehe Foto)

Wörth (ots) – Am Montagabend 06.09.2021 ereignete sich um 22:15 Uhr auf der L540 auf Höhe des Industriegebiet Niederwiesen ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhren die Autos aufeinander auf, wodurch ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro entstand und ein 18-jähriger Mann leicht verletzt wurde.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Beteiligten werden Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.

Gartenhäuser aufgebrochen

Jockgrim (ots) – In der Nacht von Sonntag 05.09.2021 auf Montag 06.09.2021 zwischen 22- 06.00 Uhr, wurden 6 an die Bahnhofstraße angrenzende Schrebergärten von Unbekannten aufgesucht und die darin befindlichen Gartenhäuser aufgebrochen. Nach Zeugenaussagen könnte es sich um 2-3 Täter gehandelt haben. Einer davon sei mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer grauen, engen Hose bekleidet gewesen. Er sei etwa 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank und habe glattes braunes Haar gehabt.

Entwendet wurden neben diversen Alkoholika Werkzeuge, Körbe und Schubkarren. Zudem wurden diverse Fenster, Schlösser, Windspiele und Lichterketten beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt, der Diebstahlschaden auf mehrere Hundert Euro. Hinweise, insbesondere auf den beschriebenen Täter, werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

Kontrollen im Stadtgebiet

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen 06.09.2021 kontrollierte die Germersheimer Polizei den Verkehr in der Rheinbrückenstraße in Germersheim. Dabei wurden 2 Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. An drei weiteren Fahrzeugen konnten technische Mängel festgestellt werden.

Auch ein getuntes Fahrzeug ging den Beamten ins Netz und wurde aus dem Verkehr gezogen. Gegen einen 26-jährigen Beifahrer bestand ein Haftbefehl, der nach Bezahlung der noch offenen Geldsumme abgewandt werden konnte.