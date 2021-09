Schüsse mit Schreckschusswaffe in der Innenstadt

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am Montagnachmittag 06.09.2021 gegen 17:20 Uhr, kam es in der Bismarckstraße zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Die 3 beschuldigten Personen waren zunächst in einer Sportsbar. Als sie die Bar verließen, wurde 3x mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Noch bevor die Polizei vor Ort eintreffen konnte, verließen die 3 Personen die Örtlichkeit und flüchteten, um dann kurze Zeit später an der Rheingalerie erneut zu schießen.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Verdächtigen anhand der Personenbeschreibung am Rheinufer entdeckt und kontrolliert werden. Bei einem 36-Jährigen aus Ludwigshafen konnte im Rucksack Munition für eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. In einem Gebüsch nicht weit von den 3 Tätern konnte die Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Einer der Beteiligten, ein 40-Jähriger aus Ludwigshafen gab an, dass der 36Jährige heute Geburtstag hat und sie diesen mit den Schüssen feiern würden. Die drei Personen waren teilweise erheblich alkoholisiert. Da der 40-Jährige dem erteilten Platzverweis keine Folge leisten wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Mitführens einer Schreckschusswaffe ohne im Besitz eines Waffenscheins zu sein.

Ob auch die anderen beiden Personen mit der Schreckschusswaffe geschossen haben wird noch ermittelt. Zu Gefährdung von Personen kam es nicht.

Widerstand

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Während einer Personenkontrolle am 07.09.2021 gegen 02:00 Uhr am Londoner Ring, reagierte ein 29-Jähriger sofort verbal aggressiv gegenüber den kontrollierenden Beamten und verhielt sich auch im Weiteren unkooperativ. Er musste schließlich fixiert werden. Auch hiergegen wehrte er sich und verletzte eine Beamtin und einen Beamten hierbei leicht.

Zur Feststellung seiner Identität wurde er zur Polizeidienststelle verbracht. Der Mann zog sich bei dem Einsatz ebenfalls leichte Verletzungen zu. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenmissbrauch ergaben sich nicht.

Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 29-Jährige gehen.

Wer hat etwas gesehen – Verkehrsunfallfluchten

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montag 06.09.2021 um 19:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine unbekannte Person mit ihrem Auto in der Großpartstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen sei und in der Folge eine Leitplanke sowie ein Verkehrsschild touchiert habe. Hierdurch entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Im Anschluss sei die Person einige Meter in ein danebenliegendes Maisfeld gefahren. Im Feld waren Reifenspuren zu sehen, die nach wenigen Metern wieder auf die Fahrbahn führen.

Auch in der Industriestraße kam es am 06.09.2021, gegen 15:30 Uhr, zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht. Ein 47-Jähriger hatte seinen Transporter auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt um einkaufen zu gehen. Als er zurückkehrte musste er feststellen, dass eines seiner Rücklichter beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise.

Diese werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

In Keller eingebrochen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Rosenstraße wurde am Montag 06.09.2021 zwischen 6-21:55 Uhr, in ein Kellerabteil eingebrochen. Hieraus wurden Getränke gestohlen. Auch die Tür eines Nachbarabteils wurde geöffnet und hierdurch beschädigt. Aus der Parzelle wurde nichts entwendet. Insgesamt entstand ein sehr geringer Sachschaden.

Von Unbekanntem getreten – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Bereits am Samstag 04.09.2021 gegen 09:30 Uhr, wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Oppauer Straße ein 86-Jähriger durch einen Unbekannten verletzt. Das meldete der Senior am Sonntag 05.09.2021 der Polizei. Er habe ausparken wollen, hätte jedoch verkehrsbedingt noch einmal anhalten müssen.

In diesem Moment habe der Unbekannte plötzlich an sein Fenster geklopft, seine Tür aufgerissen und ihn getreten. Der 86-Jährige erlitt hierdurch eine Verletzung am Oberschenkel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigung an Auto

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwischen Samstag 04.09.2021, 11 Uhr, und Sonntag 05.09.2021, 07:15 Uhr, wurde eine Scheibe eines Opels durch eine bislang unbekannte Person eingeschlagen. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt in der Friedrichstraße.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Gestohlen wurde nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montagabend 06.09.202 im Zeitraum 20-21:50 Uhr, kam es in der Wormser Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Hauseingangstür Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten zwei Tresore mit Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Seniorinnen reagieren nicht auf Enkeltrick

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 06.09.2021 gegen 15:00 Uhr, erhielten gleich zwei

81-jährige Seniorinnen einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Enkelsohn ausgab und behauptete einen Unfall gehabt zu haben. In einem der Fälle bat der vermeintliche Enkelsohn um eine größere Menge Bargeld, um den Unfallgegner auszahlen zu können. Beide Seniorinnen bemerkten, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelte und beendeten vorbildlich und unverzüglich das Gespräch.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufern, die sich als vermeintliche Verwandte ausgeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Ihre Verwandte ausgeben und nach Geld fragen. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld von Betrugsopfern zu erlangen. Wir bitten deshalb die Bürgerinnen und Bürger: Sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern, mit Ihren Freunden und Bekannten und mit Ihren Nachbarn über dieses Phänomen.

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/