Neustadt: Schulbuskontrolle zum Schulstart – Drei Fahrzeuge mit technischen Mängeln festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Anlässlich des Starts in das neue Schuljahr wurde am 07.09.2021 ab 07:00 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße sowie der Zentralen Verkehrsdienste Schifferstadt eine gemeinsame Schulbuskontrolle am Leibniz-Gymnasium in Neustadt/Weinstraße durchgeführt.

Bei der Kontrolle der insgesamt sieben ankommenden Schulbusse wurden bei drei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Zudem wurden durch die eingesetzten Beamten nicht mitgeführte Fahrzeugdokumente oder das Fehlen von erforderlichen Ausrüstungsgegenständen wie Verbandskasten oder Warndreieck bemängelt. Insgesamt wurden vier Schulbusse beanstandet, diese durften ihre Fahrt allerdings fortsetzen.