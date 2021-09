Ettlingen – Ermittlungen zur Brandursache in Ettlinger Hotel

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet brach am Sonntagabend im Saunabereich

eines Ettlinger Hotels ein Brand aus. Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums

Karlsruhe, sowie ein Sachverständiger haben inzwischen den Brandort untersucht

und keine Hinweise auf einen technischen Defekt festgestellt. Nach den

bisherigen Erkenntnissen kommt das Aufbringen einer bislang unbekannten

Flüssigkeit auf den heißen Saunaofen als Brandursache in Betracht. Die

Zeugenvernehmungen und die Ermittlungen zu dem möglichen Verursacher des Brandes

dauern an.

Karlsruhe – Dieb auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde ein 36-Jähriger Dieb auf

frischer Tat auf der Karlstraße ertappt. Der Mann hatte sich gegen 02.45 Uhr

Zugang zu einem geparkten Pkw verschafft und war gerade dabei diesen nach

Wertsachen zu durchsuchen, als der Eigentümer dazukam. Dieser hielt den

36-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung des

Beschuldigten wurde ein Mobiltelefon aufgefunden, das mit hoher

Wahrscheinlichkeit in der Nacht aus einem geparkten Pkw in der Jollytraße

gestohlen wurde. Die Ermittlungen, ob der 36-Jährige für weitere Pkw-Aufbrüche

verantwortlich ist, dauern an.

Rheinstetten-Mörsch – Trio stiehlt Pkw-Katalysator

Karlsruhe (ots) – Vermutlich drei noch unbekannte Personen haben am Dienstag

kurz nach Mitternacht in der Wormser Straße in Mörsch den Katalysator an einem

VW Polo entwendet.

Eine Zeugin hatte gegen 0.20 Uhr Geräusche vernommen und an dem Fahrzeug drei

Personen gesehen, die in Richtung der Sommerstraße weitergingen. Zuvor wurde der

offenbar zuvor angehobene Polo noch abgesenkt, wie zu erkennen war.

Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Allerdings blieb die Fahndung nach

dem Trio ohne Ergebnis.

Hinweise werden hierzu beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000

entgegengenommen.

Sulzfeld, B 293 – Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß – Polizei sucht beteiligten Lastwagen

Sulzfeld / B 293 (ots) – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall der sich am

Montagabend auf der Bundesstraße 293 bei Sulzfeld ereignet hat, sucht die

Verkehrspolizei Karlsruhe Zeugen und den flüchtigen, unfallbeteiligten

Lastwagen. Eine 19-jährige Fahrerin war gegen 22.45 Uhr in ihrem Hyundai auf der

Strecke von Zaisenhausen in Richtung Sulzfeld unterwegs, als sie Höhe Neuhof

einen Lastwagen überholte. Hierbei schätzte sie die Verkehrssituation offenbar

falsch ein und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford eines 39-Jährigen.

Der Wagen der Frau prallte in der Folge in den Unterfahrschutz des noch daneben

fahrenden Lasters. Der Ford kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Die

Fahrerin verletzte sich schwer und musste von hinzugeeilten Rettungskräften mit

Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39-jährige Ford-Lenker wurde mit

lebensgefährlichen Verletzungen ebenfalls in eine Klinik transportiert. Ohne

sich um den Unfall und die Verletzten zu kümmern entfernte sich der Lkw-Fahrer

von der Unfallstelle – trotz des Aufpralls in den seitlichen Unterfahrschutz,

der blaue Lackantragungen am verunfallten Hyundai hinterließ. Die Strecke

zwischen Sulzfeld und Zaisenhausen war für die Dauer der Unfallaufnahme für

mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000

Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.