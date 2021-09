Mannheim-Innenstadt: Parkendes Fahrzeug gestreift und weggefahren – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte an

einem geparkten VW zwischen den Quadraten R4 und R5 einen Sachschaden von 8.000

Euro. Die Eigentümerin hatte ihren VW am Sonntag gegen 22 Uhr in der

Einbahnstraße am linken Fahrbahnrand geparkt und stellte den Schaden am Montag

um 18:30 Uhr fest. Der Unfallverursacher streifte in diesem Zeitraum das

Fahrzeug im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle

ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen

Verkehrsunfallflucht. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder

sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt (Tel.: 0621/1258-0) zu kontaktieren.

Mannheim-Lindenhof: Flüchtender E-Scooter Fahrer gefährdet 11-Jährigen

Mannheim-Lindenhof (ots) – Ein 37-jähriger Mann flüchtete am Montagnachmittag

kurz vor 16 Uhr mit seinem E-Scooter vor einem Streifenwagen, nachdem er in der

Waldparkstraße aufgefordert wurde anzuhalten. Während seines Fluchtversuches

wechselte der Fahrer von der Fahrbahn auf den Gehweg. Dort fuhr der Mann auf

einen 11-jährigen Jungen zu, welcher einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung

auf die Seite verhindern konnte. Die Polizeibeamten konnten den rücksichtslosen

Rollerfahrer letztlich stoppen und stellten bei der Kontrolle fest, dass sein

Fahrzeug nicht versichert war. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

ermittelt. Über das gefährliche Verhalten im Straßenverkehr wird zudem die

Führerscheinstelle informiert. Hier muss der Mann mit weiteren Konsequenzen

rechnen.

Pedelec-Training am 14.09.2021 in der Jugendverkehrsschule Mannheim – jetzt anmelden!

Mannheim (ots) – Pedelec? E-Bike? Hauptsache sicher und mit Fahrspaß unterwegs!

Deshalb bietet die Jugendverkehrsschule Mannheim am Dienstag, 14.09.2021, von

9:00-13:00 Uhr zusammen mit der Kreisverkehrswacht Mannheim ein Training zum

sicheren Umgang mit dem Rad an.

Der Kurs besteht aus zwei Teilen:

Im Theorie-Teil werden Verkehrsregeln für Radfahrende, richtiges Verhalten im

Straßenverkehr und allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike erklärt. Im Praxis-Teil

werden Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit überprüft, danach werden

verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen, Kurvenfahren, Slalomfahren

usw. geübt.

Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule Mannheim-Käfertal,

Oskar-von-Miller-Straße 5.

Da die Teilnahme begrenzt ist, sollten sich Interessierte schnellstmöglich bei

der „Verkehrsprävention“ des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefon 0621 415700

anmelden.

Wenn möglich sollte das eigene E-Bike, der Witterung angepasste Kleidung und ein

Fahrradhelm mitgebracht werden. Notfalls sind auch Leihhelme sowie zwei E-Bikes

vor Ort. Das Tragen einer medizinischen oder FFP 2 Maske innerhalb des Gebäudes

ist erforderlich.

Mannheim: 82-jährige Seniorin vermisst – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim (ots) – Seit dem gestrigen Montag wird die 82-jährige Waltraud S. aus

Mannheim vermisst. Die Seniorin wollte zur Mittagszeit die ebenfalls im

Stadtteil Gartenstadt wohnende Familie besuchen, kam dort sie jedoch bislang

nicht an. Waltraud S. leidet am Anfangsstadium einer Demenzerkrankung und sieht

nur noch schlecht. Zur Fortbewegung nutzt sie häufig die Straßenbahn.

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltspunkt gibt es nicht, es ist jedoch davon

auszugehen, dass sich die Vermisste vermutlich in Mannheim, insbesondere im

Käfertaler Wald, aufhält.

Das Polizeipräsidium Mannheim sucht seit Montag gemeinsam mit Einsatzkräften der

Rettungsdienste nach der 82-Jährigen. Dazu sind neben sogenannten

Man-Trailer-Hunden auch der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 160cm groß, ca. 50kg

schwer, hagere Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, weiße schulterlange

dünne Haare (offen getragen), trägt vermutlich einen hellblauen Hut und eine

beige Handtasche mit goldenem Verschluss, die aktuelle Bekleidung ist nicht

bekannt.

Ein Lichtbild von Waltraud S. finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Personen die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder

Verdächtiges beobachteten haben, werden dringend gebeten, sich unter 0621

174-4444 an die Kriminalpolizei oder unter 110 an den Polizeinotruf zu wenden.

Mannheim und Leimen – Suche nach zwei vermissten Senioren. Einsatz des Polizeihubschraubers

Mannheim und Leimen (ots) – Derzeit suchen starke Kräfte der Polizei mit

Unterstützung eines Polizeihubschraubers und mit Suchhunden der

Rettungshundestaffel nach zwei vermissten Senioren in Leimen und

Mannheim-Käfertal. In Leimen hat sich ein 89-Jähriger aus einem Pflegeheim

entfernt, in Mannheim-Käfertal wird nach einer 82-jährigen Dame gesucht, die von

zu Hause abgängig ist.