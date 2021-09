Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Durch Unfall Verkehrsschilder beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bisher unbekannter

Fahrzeugführer verlor am Montag die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte

mehrere Verkehrsschilder auf der L549. Der Fahrzeugführer befuhr gegen 22:30 Uhr

die Landstraße von Waibstadt kommend in Richtung Neckarbischofsheim, als er in

der Rechtskurve vor dem Ortseingang von der Fahrbahn abkam und anschließend mit

den Schildern kollidierte. Diese wurden teilweise aus dem Boden gerissen und auf

die Fahrbahn geschleudert. Durch Zeugen konnte kurz nach dem Unfall ein

beschädigter PKW am Ortseingang von Neckarbischofsheim wahrgenommen werden. Es

soll sich hierbei um eine Mercedes A-Klasse mit schwarzer bzw. dunkelblauer

Lackierung gehandelt haben. Der Frontscheinwerfer und die linke Seite des PKW

waren stark beschädigt. Beamte des Polizeireviers Sinsheim konnten mehrere

Spuren am Unfallort sichern. Es wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom

Unfallort ermittelt. Weitere Hinweise werden unter Tel.: 07261/690-0

entgegengenommen.

BAB 5, Weiterstadt/Lorsch/Mannheim: Kleinbusfahrer liefern sich Rennen auf der A5 – Zeugen und Geschädigte gesucht

BAB 5, Weiterstadt/Lorsch/Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag kam es auf der

BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Weiterstadt und Lorsch in Fahrtrichtung

Mannheim zu mehreren Verkehrsgefährdungen – Grund dafür waren ein 19-Jähriger

und ein 21-Jähriger, die sich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen lieferten. Die

jungen Männer waren mit Kleinbussen unterwegs und überholten gegen 16 Uhr andere

Verkehrsteilnehmer. Diese wurden durch die Fahrweise der Männer zum Teil

erheblich gefährdet. In einigen Fällen hing es lediglich vom Zufall ab, dass es

nicht zu einem Unfall kam. Besorgte Autofahrer informierten schließlich die

Polizei, welche die Fahrer in Mannheim stoppen und kontrollieren konnten. Gegen

beide Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen der Durchführung eines

verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet. Beide müssen mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Darüber hinaus konnten bei einem der beiden Fahrzeugführer drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt werden, welche dazu führten, dass dem Mann auf dem

Polizeirevier eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

Er wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Weitere Zeugen, welche das Rennen beobachtet haben oder durch die Fahrweise

ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation

Südhessen (Tel.: 06151/87560) oder mit der Verkehrsgruppe Mannheim

(0621/47093-0) in Verbindung zu setzen.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Serie von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien – Polizei sucht Zeugen!

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Serie von Schmierereien, mit blauer und

grauer Farbe, verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der

Nacht von Sonntag auf Montag in der Talstraße, sowie in der Industriestraße.

In der Industriestraße wurden die Hausfassade und die Fenster eines

Firmengebäudes mit Farbe beschmiert, in der Talstraße zahlreiche Zäune,

Hausfassaden und Garagentore, sowie ein Auto. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

über 1.000 EUR.

Ob die Tat im Zusammenhang mit den gestern in Leimen bekannt gewordenen Fällen

steht ist unter anderem Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Firmeneinbruch mit hohem Diebstahlsschaden – Zeugen gesucht!

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 16:00 Uhr bis

Montag, 06:45 Uhr verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam

Zutritt zu einem Firmengelände in der Schulze-Delitzsch-Straße. Die Unbekannten

beschädigten zunächst eine am Tor angebrachte Kette und brachen im Anschluss das

verschlossene Zugangstor zum Firmengelände mit einem unbekannten Werkzeug auf.

Daraufhin fuhren die Täter mit einem mitgebrachten und bislang nicht bekannten

Fahrzeug in eine angrenzende Lagerhalle und entwendeten aus dieser mehrere

sogenannter Erdraketen und Öler im Gesamtwert von rund 56.000 Euro. Erdraketen

werden üblicherweise zur unterirdischen Leitungsverlegung genutzt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und die

Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hinzugezogen.

Diese übernahmen die Spurensicherung vor Ort.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen gesehen sowie verdächtige

Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Tel.: 06203 93050 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Rotlichtverstoß – eine Person verletzt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 08:00 Uhr befuhr eine

18-Jährige mit ihrem VW die Dietmar-Hopp-Straße in Richtung Dühren, als sie an

der Anschlussstelle zur BAB 6 in Richtung Heilbronn verkehrsbedingt an einer

roten Ampel halten musste. Da die junge Frau fälschlicherweise der Meinung war,

die Ampel habe auf grün geschaltet und ihr die Weiterfahrt signalisiert, fuhr

sie schließlich los. In der Folge stieß die 18-Jährige mit einem 38-Jährigen

zusammen, der von der BAB 6 aus Richtung Heidelberg abfuhr und

vorfahrtsberechtigt war. Der 38-Jährige verletzte sich durch den Aufprall

leicht. Die 18-Jährige sowie ihre vier Mitfahrer blieben unverletzt. Beide

Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand Gesamtsachschaden in einer geschätzten Höhe von rund 20.000

Euro.