Dieb flüchtet und sprüht mit Pfefferspray

Darmstadt (ots) – Ein 29-jähriger Darmstädter hatte am frühen Montagmorgen 06.09.2021 nichts Gutes im Sinn, als er gegen 6.30 Uhr einen “Im Harras” geparkten, blauen BMW, nach Beute durchsuchte und eine Geldbörse mitgehen ließ. Der Tatverdächtige wurde dabei von Zeugen beobachtete, die umgehend die Polizei informierten und dem flüchtenden Darmstädter nachsetzten.

Als der Kriminelle seinen Verfolger bemerkte, sprühte er den beherzten Mann unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht und setzte seinen Weg fort. Doch der währte nicht lange.

Die hinzueilenden Beamten nahmen den 29-Jährigen in der Koblenzer Straße fest.

Sein Versuch sich dort zwischen Mülltonnen zu verstecken, blieb vergeblich.

Nachdem die Handschellen klickten wurde er zur Wache gebracht und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Werkzeuge aus Garage gestohlen

Fischbachtal (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Diebe am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Samstag (4.9.) und Sonntag (5.9.) diverse Werkzeuge, unter anderem Bohrmaschinen, aus einer Garage in der Hauptstraße gestohlen.

Der Wert der Beute ist abschließend noch nicht beziffert. Die Polizei in Ober-Ramstadt (K 41) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Informationen entgegen.

Zwei Baggerschaufeln gestohlen – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Groß-Umstadt (ots) – Am Montagmorgen (6.9.) gegen 9 Uhr ist der Diebstahl von zwei Baggerschaufeln bemerkt und die Polizei informiert worden. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Donnerstag (2.9.) zurück. In diesem Zeitraum verschafften sich die noch unbekannten Täter Zugang zu einem Bagger, der in dem angrenzenden Feld an der Hauptstraße im Ortsteil Heubach stand, entriegelten den Schieber und entwendeten im Anschluss zwei Schaufeln im Wert von rund 650 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 41 in Dieburg, erreichbar unter der Rufnummer 06071/96560, zu melden.

Vollsperrung nach Unfall, 3 Personen verletzt

Darmstadt-Dieburg (ots) – Am Montag, 06.09.2021, gegen 15.40 Uhr ereignete sich auf der L3116, Gemarkung Babenhausen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Fahrzeugführer, sowie zwei Insassen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kam es bei einem Überholmanöver eines grauen Kia Ceed, der die L3116 von Schaafheim kommend in Richtung Babenhausen fuhr und einer entgegenkommenden Hyundai Fahrerin zu einem Zusammenstoß.

Die Hyundai Fahrerin hatte noch versucht auszuweichen. Der Kia Fahrer kam zur Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus, konnte dieses aber bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. Zwei der 5 Insassen der Hyundai Fahrerin im Alter von 8-16 Jahren wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend vor Ort entlassen. Bei den beteiligten Fahrzeugen wird der Schaden zunächst auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L 3116 für 1 1/2 Stunden voll gesperrt. An der Unfallstelle waren weiterhin die Feuerwehr Babenhausen, drei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie das Ordnungsamt Babenhausen eingesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit hiesiger Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Fahrrad mit individuellem Code versehen lassen – Polizeistation lädt zur Fahrradcodierung ein

Groß-Gerau (ots) – Die Polizeistation Groß-Gerau lädt Interessierte am Freitag 17.09.2021 in der Zeit von 10-15 Uhr, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation im Europaring ein. Für die Codierung bedarf es keiner Voranmeldung, die Räder werden entsprechend der Reihenfolge des Eintreffens codiert.

Bei möglichen Wartezeiten wird vorab um Verständnis gebeten. Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Ausweis sowie ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen.

Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Am Montag 06.09.2021 kam es zwischen 12.30-13.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekanntem Fahrzeug und einem in der Freiligrathstraße am Fahrbahnrand parkenden, schwarzfarbenen PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Falsches Autokennzeichen, Kokain dabei und berauscht am Steuer

Einhausen (ots) – Einen 34-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag 06.09.2021 gegen 17.00 Uhr, auf der A 67. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass die Kennzeichen am Fahrzeug des Mannes gar nicht an diesen Wagen gehörten, sondern an ein anderes Auto.

Bei dem Mann fanden die Fahnder zudem eine geringe Menge Kokain und ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum dieser Droge. Die Polizei stellte die Kennzeichen und die Drogen sicher.

Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nach Einbruch in Gaststätte Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Eine Gaststätte in der Platanenallee rückte in der Nacht zum Dienstag (7.9.) in das Visier Krimineller. Die Unbekannten gelangten unter Einwirkung von Gewalt in die dortigen Kellerräume. Dort hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute, entwendeten jedoch nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen dennoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Polizei in Heppenheim bittet um Kontaktaufnahme von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Schwerer Verkehrsunfall – Lastwagen fährt auf Stauende auf

Einhausen/A67 (ots) – Auf der A 67 kam es am Dienstagmorgen 06.09.21 gegen 9.15 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lastwagen fuhr in Fahrtrichtung Süden auf einen am Stauende befindlichen Lkw auf und schob diesen zudem auf einen weiteren Laster auf. Der Stau hatte sich aufgrund zweier vor einer Baustelle abgestellter, zu breiter Schwertransporter gebildet.

Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens wurde hierbei schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurde leicht- bzw. gar nicht verletzt. Aus einem der beteiligten Lastwagen tritt Gefahrgut aus. Der Gefahrenbereich muss deswegen entsprechend abgesperrt werden.

Derzeit ist die A 67 daher in beiden Richtungen vollgesperrt. Es bilden sich Staus von mehreren Kilometern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren oder die parallel verlaufende A 5 zu nutzen. Gesperrt ist darüber hinaus für die Bereitsstellung von Einsatzfahrzeugen zudem die über die A 67 führende Landesstraße 3112 zwischen Gernsheim und Alsbach-Hähnlein.

Die Arbeiten an der Unfallstelle werden sicher noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Neben der Polizei sind die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Kreisel Andreasstraße

Lampertheim (ots) – Am Montag 06.09.2021 gg. 11:05 Uhr, kommt es im Kreisverkehr Andreasstraße/Bürstädterstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein weißer Mercedes biegt hier in den Kreisverkehr ein und übersieht den bereits im Kreisverkehr fahrenden Opel Astra. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der Opel-Fahrer nach links ausweichen und kollidiert mit einem Verkehrschild auf einer Verkehrsinsel.

Der andere Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht ein Schaden am PKW und an Verkehrseinrichtungen in Höhe von ca. 3.000 EUR. Verletzt wird niemand. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter 06206-9440-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots) – Am Montag 06.09.2021 um 21.15 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Alfa Romeo in Bensheim die Fahrtstrecke aus Fahrtrichtung Hunsrückstraße kommend in die Knodener Straße, Hügelstraße, Wingertsweg, Friedhofstraße und bog nach links in Heidelberger Straße Richtung Heppenheim ab.

Auf dieser Strecke beschädigte der Fahrer mehrere geparkte Fahrzeuge, wodurch ein hoher Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum schwarzen Alfa Romeo, der im Frontbereich stark beschädigt sein muss und zum Fahrer nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 – 84680 entgegen.

