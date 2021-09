Friedberg: Die Polizei-News

Attacke gegen 15-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Wölfersheim: Am Bahnhof in Södel soll es am Montagabend (6.9.) zu einer Tätlichkeit gegen einen Jugendlichen gekommen sein. Der 15-Jährige hielt sich gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof auf, als er plötzlich in den unteren Rücken getreten und in den Nacken geschlagen worden sei.

Die Polizisten konnten den aggressiven Mann noch am Bahnhof antreffen. Es handelte sich um einen 48-Jährigen aus Wölfersheim. Seine Motive sind bislang unklar.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt, weil er neben der körperlichen Attacke gegen den 15-Jährigen auch eine junge Frau auf sexueller Basis beleidigt haben soll. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Tel.: 06031/601-0.

Transporter aufgebrochen

Reichelsheim: Im Laufe des Wochenendes entwendeten Diebe Werkzeug aus einem Transporter in Beienheim. Zwischen Freitag (3.9.) gegen 15 Uhr und Montag (6.9.) 8 Uhr parkte der Opel Movano im Brunnenweg.

In diesem Zeitraum stachen die Langfinger offenbar das Schloss der Heckklappe ein und stahlen Maschinen im Wert von ca. 400 Euro aus dem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Aufmerksamer Polizist verhindert Schlimmeres

Limeshain: In seiner Freizeit machte ein Polizist aus dem Rhein-Main-Gebiet am Montag (6.9.) in der Wetterau eine besorgniserregende Feststellung. Zwischen Rommelshausen und Himbach fuhr vor ihm ein Fahrzeug, dessen Fahrer offenbar berauscht zu sein schien. An einer Ampel informierte er die zuständigen Kollegen in Büdingen und hielt den “bombenvollen” Mann, bis zum Eintreffen der Unterstützung, von der Weiterfahrt ab.

Nur vier Bier habe er getrunken, gab der 42-jährige aus dem Ostkreis vor. Ein Atemalkoholtest ergab ein anderes Ergebnis: 2.14 Promille zeigte das Messgerät, weshalb der Mann festgenommen wurde und die Polizeistreife zur Wache begleiten musste. Die Auswertung des entnommenen Blutes wird den konkreten Alkoholgehalt ergeben.

Einen Führerschein zogen die Polizisten nicht ein, denn der Mann aus der Wetterau besaß gar keinen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Auf dem Beifahrersitz des schwarzen Ford, trafen die Polizisten, während der Kontrolle, den Fahrzeughalter an. Er war nüchtern und besitzt auch eine Fahrerlaubnis. Weshalb er das Steuer dem völlig untauglichen Fahrer überließ bleibt fraglich. Auch gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Überlassens des Fahrzeuges an einen Betrunkenen ohne Führerschein.

Dank des aufmerksamen und engagierten Verhaltens des Schutzmannes, konnte Schlimmeres verhindert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen,

Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Dieb geschnappt

Büdingen (ots) – Nachdem ein Dieb am Montag 06.09.21 gegen 21.30 Uhr Tabak in der Tankstelle An der Saline an sich genommen hatte, wollte der 37-jährige Algerier ohne zu bezahlen den Verkaufsraum schnell verlassen. Die Angestellte sprach ihn an und hielt ihn fest, um die Flucht zu verhindern. Der Dieb riss sich los und flüchtete samt Beute im Wert von ca. 125 Euro in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der Fahndung konnten ihn Polizisten, dank einer guten Personenbeschreibung, kurz darauf festnehmen.

Der 37-jährige Algerier war bereits zuvor wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen. Während der polizeilichen Maßnahmen baute der Mann ab, weshalb ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung hinzugezogen wurde. Die Rettungskräfte verbrachten den Dieb schließlich ins Krankenhaus zur weiteren Abklärung.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen,

Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Aktuell Verkehrsunfall auf der B275 – Vollsperrung

Florstadt: Zwischen Ober-Florstadt und Staden kam es am Dienstag (7.9.) gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Straße ist aktuell voll gesperrt. Zwei Fahrzeuge stießen offenbar im Begegnungsverkehr zusammen.

Beide Fahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt und von Rettungsdiensten zur ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Abschleppfahrzeuge sollen die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn verbringen.

Hinschauen und Handeln – Zivilcourage kann man lernen

Niemand wünscht es sich, aber jeder kann plötzlich in eine Situation kommen, in der seine Hilfe gefragt ist, z.B. bei Provokationen einer Gruppe an der Bushaltestelle, die pöbelhafte Anmache einer Frau vor der Kneipe. Wenn man einer kritischen Situation begegnet, gilt es zu entschärfen und zu unterstützen, Zivilcourage zu zeigen.

Aber wie mache ich das richtig ohne mich selbst zu gefährden?

Der Kreispräventionsrat Wetterau lädt für Samstag 2.Oktober zu einem Workshop “Gewalt – Sehen – Helfen” ins Familienzentrum Büdingen in der Gymnasiumstraße ein. Ziel der landesweiten Kampagne Gewalt-Sehen-Helfen ist es, Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, wie sich Gewaltsituationen vermeiden und entschärfen lassen.

Die Grundlage dabei ist zu erfahren, wie anderen Menschen in kritischen Situationen geholfen werden kann, ohne sich selbst zu gefährden.

Der kostenlose Workshop findet zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr statt. Anmeldungen werden bis zum 24. September unter E-Mail: pz@familienstadt-buedingen.de oder telefonisch 06042/9534101 entgegen genommen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

