Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Sonntag (29.08.) parkte ein Fahrer eines Audi A 4 aus Hohenroda auf dem Parkplatz des Bahnhofs in der Heinrich-Börner-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw im Bereich der hinteren Stoßstange und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Hohenroda – Am Sonntag (05.09.), gegen 14:40 Uhr, befuhr ein Kradfahrer aus Hauneck die K 14 von Soislieden kommend in Richtung Wehrshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Krad, kam nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und geriet nach links in den dortigen Straßengraben. Der Mann aus Hauneck wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3100 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra – Zur Unfallzeit am Montagnachmittag (06.09.), gegen 13.30 Uhr befuhren ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Friedewald und ein 72-jähriger Skoda-Fahrer aus Bebra die L 3250 aus Richtung Nentershausen kommend in Richtung Bebra-Iba. Im Bereich der Unfallstelle überholte der Pkw-Fahrer den Motorradfahrer ordnungsgemäß. Während des Überholvorgangs verstieß der Biker gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem überholenden Skoda. Durch den Aufprall verlor der 62-Jährige die Kontrolle über das Krad und fuhr rechtsseitig in den Graben. Der Mann aus Friedewald wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 2.800 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Alleinunfall mit Motorrad

Schotten – Am Montag (06.09.) befuhr ein Leichtkraftfahrer, gegen 14:45 Uhr, die L 3291 von der Poppenstruth in Richtung Rudingshain. In einer scharfen Rechtskurve rutschte ihm bei geringer Geschwindigkeit das Vorderrad weg, wodurch er zu Fall kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Lauterbach

Lkw beschädigt geparktes Auto

Alsfeld – Am Montag (06.09.), in der Zeit zwischen 6:15 Uhr und 6:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer die „Uhlandstraße“ aus Richtung „Goethestraße“ in Richtung „Rodenbergstraße“. Beim Abbiegevorgang beschädigte er einen dort geparkten, schwarzen Audi. Der Verursacher verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Display am Fahrkartenautomat beschädigt (FOTO)

Neuhof (Landkreis Fulda) (ots) – Wegen Sachbeschädigung am Bahnhof Neuhof

ermittelt seit letzten Montag (6.9.) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Bislang

Unbekannte haben am Gleis 1 das Display des Fahrkartenautomaten beschädigt.

Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda stellten den Schaden bei einer Bestreifung

fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Nach ersten

Ermittlungen war die Tatzeit am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr.

Bundespolizei sucht Zeugen!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de.

In Keller eingebrochen

Fulda – Unbekannte brachen am Montagabend (23.08.), in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, in einen Kellerbeschlag eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Kircher-Straße ein. Die Einbrecher öffneten den Beschlag und entwendeten eine Bandsäge, eine Kappsäge, eine Oberfräse, einen Akkuschrauber, einen Elektrohobel und einen silbernen Koffer mit diversen Werkzeugen und Schlagbohrmaschine im Gesamtwert von circa 400 Euro. Danach verschlossen die Täter den zuvor geöffneten Kellerraum wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebe und Betrüger – nicht mit mir! Kriminalpolizeiliche Beratung in Osthessen | TERMINE

Osthessen (ots)

Immer wieder werden ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden Opfer von Trickdieben. Dreiste Täter verschaffen sich zum Beispiel mit dem „Wasserglas-Trick“ Zugang zu fremden Wohnungen. Sie lenken die Bewohner geschickt ab und entwenden währenddessen Bargeld, Schmuck und mehr.

Auch falsche „Enkel“ erschleichen sich immer wieder das Vertrauen älterer Menschen. Weil angeblich das Vermögen in Gefahr oder eine Notlage eingetreten sei, drängen sie beispielsweise die Opfer zur Herausgabe von Wertgegenständen. Und auch Einbrecher versuchen in Osthessen ihr Diebesglück. Allerdings kann ein Großteil an Einbrüchen durch richtiges Verhalten, die richtige Sicherungstechnik und aufmerksame Nachbarn verhindert werden.

Für Fragen zur technischen Sicherung gegen Einbrüche und zum richtigen Verhalten bei Trickdieben, Betrügern und der „Enkeltrick“-Masche steht Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann vom Polizeipräsidium Osthessen im Rahmen der Kampagne SENIOREN SIND AUF ZACK im September an folgenden Terminen zur Verfügung:

Vortrag im Gemeindezentrum Hofbieber (Senioren Union), am

Mittwoch, (08.09.2021) | Thema: Betrug, Senioren sind auf Zack

Mittwoch, (08.09.2021) | Thema: Betrug, Senioren sind auf Zack Beratungsstand in der Stadtwache Fulda, am Donnerstag

(09.09.2021) | Thema: Einbruch, Senioren sind auf Zack

(09.09.2021) | Thema: Einbruch, Senioren sind auf Zack Beratungsstand am Markt in Petersberg, am Freitag (10.09.2021)

| Thema: Einbruch, Senioren sind auf Zack

| Thema: Einbruch, Senioren sind auf Zack Mobile Sicherheit im Schlosspark Schlitz, am Samstag

(11.09.2021) | Thema: Mobile Sicherheit, Verkehrsprävention,

Senioren sind auf Zack

(11.09.2021) | Thema: Mobile Sicherheit, Verkehrsprävention, Senioren sind auf Zack Mobile Sicherheit in Hilders am Bahnhof Milseburg, am Freitag

(17.09.2021) | Thema: Mobile Sicherheit, Verkehrsprävention,

Senioren sind auf Zack

(17.09.2021) | Thema: Mobile Sicherheit, Verkehrsprävention, Senioren sind auf Zack Beratungsstand am Markt in Hilders, am Donnerstag (23.09.2021) |

Thema: Einbruch, Senioren sind auf Zack

Das „Rat + Tat-Telefon“ der Kampagne SENIOREN SIND AUF ZACK erreichen Sie unter 0661/105-1234. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie auch im Internet unter www.auf-zack.de.

Katalysator entwendet und Reifen abmontiert

Bad Hersfeld – Unbekannte bauten, an einem nicht näher bekannten Tatzeitpunkt vor Freitag (03.09.), einen Katalysator im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro aus einem weißen VW Transporter aus und stahlen diesen. Darüber hinaus entwendeten die Langfinger, in der Zeit von Freitag (03.09.) bis Montag (06.09.), vier Reifen samt Felgen im Gesamtwert von circa 4.000 Euro von einem weißen Audi SQ 8. Beide Fahrzeuge standen zur Tatzeit auf einem frei zugänglichen Abstellplatz einer Firma in der Straße „Peterstor“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollator gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte Langfinger entwendeten in der Zeit von Samstag (04.09.) bis Montag (06.09.) den Rollator einer lebensälteren Dame aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße „An der Obergeis“. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de