Zugangstore an Kindertagesstätte beschädigt, Villmar, Peter-Paul-Straße, Freitag, 03.09.2021, 12:30 Uhr bis Montag, 06.09.2021, 09:40 Uhr

(wie)Am Wochenende wurden Zugangstore einer Kindertagesstätte in Villmar mutwillig beschädigt. Bei der Öffnung der Kindertagesstätte am Montag wurde festgestellt, dass unbekannter Täter die noch am Freitag intakten Tore mitsamt Verankerungen beschädigt und teilweise zerstört hatten. Anhand der Spurenlage wird auch davon ausgegangen, dass das Gelände unbefugt betreten wurde. Zu weiteren Schäden scheint es aber nicht gekommen zu sein. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Weiteres Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Freitag, 03.09.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag, 05.09.2021, 14:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Limburg die Beifahrertür eines geparkten Autos beschädigt. Eine 25-Jährige stellte ihren grünen Opel Corsa am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ab. Als sie am Sonntag zu dem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter die Beifahrertür an dem Auto beschädigt hatten. Auf demselben Parkplatz wurde am Wochenende auch die Heckscheibe eines VW Golf eingeschlagen. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Kind bei Unfall mit Fahrrad schwer verletzt, Brechen, Feldgemarkung, Montag, 06.09.2021, 20:00 Uhr

(wie)Am Montagabend wurde ein Mädchen bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwer verletzt. Rettungsdienst und Polizei wurden zu einem Fahrradunfall auf dem Feldweg zwischen Oberbrechen und Werschau gerufen. Dort war eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad gestürzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurde das Kind mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Befragung des Mädchens zum Unfallhergang war wegen der Verletzungen bisher noch nicht möglich.

Unfallflucht in Mengerskirchen,

Mengerskirchen, Parkplatz Knoten, Sonntag, 05.09.2021, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(wie) Am Sonntag wurde bei einem Verkehrsunfall in Mengerskirchen ein Auto beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Eine 54-Jährige stellte ihren schwarzen Ford auf dem Parkplatz „Knoten“ ab. Als sie eine halbe Stunde später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter gegen die Fahrertür des Ford gefahren war. Da sich weder bei der 54-Jährigen noch bei der Polizei ein Verursacher gemeldet hat, wird wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung, Weilmünster, Möttauer Weiher, Freitag, 03.09.2021, 18:50 Uhr

(wie)Am Freitag versuchte ein unbekannter Täter ein Kind am Möttauer Weiher sexuell zu belästigen. Eine 11-Jährige ging mit ihrem Hund an dem Weiher spazieren, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Er soll das Mädchen gebeten haben ein Bild mit dem Handy von ihm zu machen. Nachdem das Mädchen ihm den Gefallen getan hatte, forderte der Mann sie auf auch ein Bild zu machen, wenn er nackt sei. Daraufhin reagierte die 11-Jährige sehr gut und floh schnell vom Weiher nach Hause. Der Täter konnte in der Folge nicht mehr angetroffen werden. Er wurde beschrieben als ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkler Teint, nordafrikanisches Erscheinungsbild mit schlanker, eher muskulöser Figur. Er habe dunkle, wuschelige Haare und einen Bart gehabt. Bekleidet sei der Täter mit einer kurzen, hellblauen Jeans und einem weißen T-Shirt mit Aufdruck gewesen. Die Kriminalpolizei in Limburg bittet Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder den Täter gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Unfall wegen Sekundenschlafs auf der Bundesautobahn 3 am Elzer Berg, Elz, BAB 3, Montag, 06.09.2021, 13:22 Uhr

(wie)Am Montag verursachte ein einschlafender Mann einen Verkehrsunfall zwischen zwei LKW am Elzer Berg. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter die mittlere von drei Fahrspuren am Elzer Berg in Fahrtrichtung Frankfurt.Rechts neben ihm fuhr ein 43-Jähriger mit seinem LKW. Plötzlich kam der 56-Jährige von seiner Fahrspur ab und prallte gegen den LKW des 43-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Aufprall niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR. Da der 56-Jährige, nach eigenen Angaben, während der Fahrt eingeschlafen war und so den Unfall verursachte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt.