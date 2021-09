In den Rücken gesprungen und verletzt, Zeugen gesucht!

Wiesbaden, Georg-August-Zinn-Straße, Montag, 06.09.2021, 10:20 Uhr

(he) Gestern Morgen kam es in der Georg-August-Zinn-Straße zu einem Übergriff

durch einen unbekannten Täter, bei dem ein Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg

verletzt wurde. Der Angegriffene war gegen 10:20 Uhr in Höhe der Hessischen

Staatskanzlei unterwegs, als er plötzlich und unerwartet einen starken Stoß,

bzw. einen Tritt im Rücken verspürte und dadurch nach vorne auf einen vor Ort

befindlichen Fahrradständer stürzte. Der unbekannte Angreifer rannte sodann in

die Webergasse, verfolgte jedoch anschließend noch kurz sein Opfer, welches

weiter in Richtung Innenstadt, Mauritiusplatz ging. Der Täter entfernte sich

schlussendlich in Richtung Rheinstraße. Während des Vorfalls soll der Unbekannte

sein Opfer gefilmt, bzw. fotografiert und laut unverständliche Dinge gebrüllt

haben. Der Täter sei 40-50 Jahre alt, 1,85-1,90 Meter groß, trage brünettes,

hochgegeltes Haar und habe Hochdeutsch gesprochen. Er sei mit einem dunkelblauen

Kapuzenpulli sowie einer kurzen, beigen Hose bekleidet gewesen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Versucht Wahlplakate zu beschädigen, Festnahme, Mainz-Kastel, Rheinufer,

Rampenstraße, Dienstag, 07.09.2021, 00:50 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurden in Mainz-Kastel drei Personen dabei ertappt,

wie sie gerade dabei waren Wahlplakate zu beschädigen. Das Trio flüchtete vom

Tatort, zwei mutmaßliche Täterinnen konnten jedoch durch eine Polizeistreife

festgenommen werden. Eine Streife der Wachpolizei beobachtete gegen 00:50 Uhr

mehrere Personen, welche sich an einem Wahlplakat, welches an einem Laternenmast

befestigt war, zu schaffen machte. Beim Erblicken der Streife flüchteten die

Personen, zwei 23- und 24-jährige Frauen konnten jedoch festgenommen werden. Vor

Ort wurden noch verschiedene Utensilien wie Spraydosen und Aufkleber aufgefunden

und sichergestellt. Die zwei Frauen wurden vorübergehend zu einer

Polizeidienststelle gebracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen.

Kabel und Werkzeugdiebstahl von Baustellen, Wiesbaden, Brunhildenstraße,

Welfenstraße, 03.09.2021, 17:00 Uhr – 06.09.2021 06:45 Uhr

(pa)In der Wiesbadener Innenstadt kam es am Wochenende zu zwei Diebstählen auf

Großbaustellen, bei denen Kabel im Wert von 8.800 Euro und Werkzeug im Wert von

mindestens 10.000 Euro entwendet wurden. Die unbekannten Täter gelangten in der

Brunhildenstraße auf unbekannte Weise auf ein Baustellengelände. Die Schlösser,

mit denen die Auffahrten gesichert sind, blieben unbeschädigt. Es wurden ca. 220

Meter ummantelte Kupferkabel gestohlen, die ein Gewicht von über 1 Tonne auf die

Waage bringen. In der Brunhildenstraße gelangten die Täter durch

Auseinanderschieben der Bauzäune auf ein Gelände. Innerhalb eines dort

befindlichen Rohbaus befanden sich in einem verschlossenen Abstellraum

hochwertige Werkzeuge. Diese waren zusätzlich gesichert. Wie die Diebe in den

Raum gelangten bedarf weiterer Ermittlungen Mit zehn Maschinen flüchteten die

Täter unerkannt vom Tatort. Das 3. Polizeirevier bittet Hinweisgeberinnen und

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Unfall mit verletztem 5- jährigen Mädchen Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße

06.09.2021, 17:26 Uhr

(Gr) Am späten Montagnachmittag kam es in der Rudolf-Dyckerhoff Straße in

Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 5-jähriges Mädchen verletzt

wurde. Ein PKW fuhr gegen 17:30 Uhr in Richtung Rathausstraße, als plötzlich das

Mädchen hinter einem geparktem PKW auf die Straße lief. Die herannahende

Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum

Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich das Mädchen leicht an der Schulter und

wurde sicherheitshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebstahl von Werkzeugen aus einer Scheune,

Taunusstein, Neuhof, Aarstraße , 05.09.2021, 17:00 Uhr – 06.09.2021, 7:00 Uhr

(Gr) In der Zeit vom 05.09.2021 bis 06.09.2021 wurden in Taunusstein Neuhof, aus

einer Scheune, mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Die oder der Täter

verschafften sich durch das Aufbrechen von zwei Vorhängeschlössern Zugang in die

Scheune. Unter anderem wurden ein Stromaggregat der Marke Einhell, sowie eine

Kettensäge der Marke Stihl entwendet. Die Ermittlungen hat die Polizei in Bad

Schwalbach aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06124-7078-0

entgegengenommen.

18 Rundballen vom Feld entwendet,

Bad Schwalbach, Ortsteil Hettenhain, 05.09.2021, 20:00 Uhr – 06.09.21, 13:50 Uhr

(Gr) In der Zeit vom 05.09.21 bis 06.09.2021 wurden in Bad Schwalbach, Ortsteil

Hettenhain von einem Feld 18 Heuballen entwendet. Der Landwirt presste am

Sonntag bis 18 :00 Uhr seine Heuballen und kehrte am Tag darauf um 13:50 Uhr

zurück. Er stellte fest, dass alle 18 Rundballen von unbekannten Tätern

gestohlen wurden. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen

und nimmt unter der Telefonnummer 06124-70780 Hinweise entgegen.

Brand von 70 Heuballen

Hünstetten, OT Wallrabenstein, Gemarkung „Wolfsberg“ 06.09.2021, 15:31 Uhr

(Gr) Am Montag brannten auf einem Feld zwischen Wallrabenstein und Würges 70

Heuballen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Sachschaden beläuft

sich auf über 2000 Euro. Die Ballen fingen aus bisher ungeklärter Ursache Feuer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611-345-0) zu melden.

Sachbeschädigung an Imbisswagen,

Bad Schwalbach, Schmidtberg, 04.09.21, 16:00 Uhr – 05.09.2021 10:00 Uhr

(Gr) In der Nacht zum Sonntag wurde in Bad Schwalbach, am Schmidtberg, der

Rollladen des dortigen Imbisswagens beschädigt. Zu den Täterinnen/ Täter und der

genauen Tatbegehungsweise ist bisher nichts bekannt. Es entstand durch die

Beschädigung ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei in Bad

Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer

06124-70780 Hinweise entgegen.

Fahrzeug an der Unfallstelle zurückgelassen, Bad Schwalbach, B54, Abfahrt

Hettenhain 04.09.2021, ca. 04:00 Uhr

(Gr) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der B54, Abfahrt

Hettenhain zu einem Verkehrsunfall mit einem silbernen Mercedes, in dessen Folge

sich die Fahrzeugführerin/ der Fahrzeugführer unerlaubt entfernte und das

verunfallte Fahrzeug zurückließ. Der PKW kam aus nicht bekannten Gründen von der

Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Hierbei entstand Sachschaden. Der

Polizei wurde im Nachgang das verlassene Fahrzeug gemeldet. Erste Ermittlungen

ergaben Hinweise auf einen mutmaßlichen Fahrer des Unfallwagens. Die

Ermittlungen werden von der Polizei in Bad Schwalbach geführt. Zeuginnen und

Zeugen, die Angaben zu diesem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden.