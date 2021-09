Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unter Drogeneinwirkung gefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.09.2021 gegen 01:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Mitsubishi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er war den Beamten aufgefallen, da er mit seinem Fahrzeug die gesamte Fahrbahn benötigte. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerschei-nungen feststellen. Einen freiwilligen Drogenvortest konnte der 32-jähirge Fahrer trotz mehrfacher Versuche angeblich nicht durchführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Stopp-Schild abgeschraubt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 06.09.2021, 00:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Stopp-Schild an der L526 in Bad Dürkheim abgeschraubt. Das Verkehrsschild konnte durch die Polizeibeamten in einem Busch in ca. 100 Meter Entfernung aufgefunden und provisorisch wieder befestigt werden. Die Straßenmeisterei wird sich um die ordnungsgemäße Anbringung des Schildes kümmern. Die Polizei weist darauf hin, dass es durch die Demontage eines Verkehrsschildes zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommen kann.

Bad Dürkheim: Von unbekanntem Mann angespuckt und beleidigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.09.2021 gegen 10:00 Uhr wurde eine Passantin in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim von einer unbekannten Person angespuckt und beleidigt. Die 25-Jährige, die sich auf dem Weg zur Arbeit befand, wurde von einem bislang unbekannten männlichen Täter mit den Worten „blöde Kuh“ beleidigt. Danach spuckte er in die Richtung ihres Gesichts und traf die junge Frau an den Haaren und der Wange. Der Mann war 50-65 Jahre, ca. 1,70m groß, schmal gebaut, hatte blasse Haut und einen weißen 3-Tage-Bart. Er trug eine Kappe, eine helle Jeans und einem Rucksack. Gegen den unbekannten Täter wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Freinsheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum vom 06.09.2021, 00:30 Uhr bis 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Freinsheim. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoß auf und durchwühlten im Anschluss die Zimmer im Erdgeschoß. Der Bewohner befand sich während der Tatzeit in seinem Haus und bemerkte nichts von Tat. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde ein höherer Betrag Bargeld entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Nützliche Tipps rund um den Einbruchsschutz finden sie unter https://s.rlp.de/Q5pBK.

Wachenheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 04.09.2021 15:00 Uhr bis 06.09.2021, 08:00 Uhr wurde ein in der Bleichstraße in Wachenheim abgestellter VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Erpolzheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Erpolzheim (ots) – Im Zeitraum vom 04.09.2021, 23:00 Uhr bis 05.09.2021 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Erpolzheim. Bislang unbekannte Täter entfernten ein Fliegengitter an einem offenstehenden Fenster des Wintergartens und durchwühlten im Anschluss die Zimmer im Anwesen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden wertvoller Schmuck und Bargeld entwendet. Die Schmuckschatullen konnten bei der Tatortaufnahme unweit des Anwesens aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, das gekippte oder sogar geöffnete Fenster mit sogenannten Fliegengittern, Einbrechern eine leichte Tatgelegenheit bieten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):