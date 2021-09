Dillenburg: Brand in Imbiss

Die Dillenburger Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag 05.06.2021 zu einem Brand in der Bahnhofstraße aus. Eine Streife der Dillenburger Polizei entdeckte beim Vorbeifahren starken Rauch aus dem Küchenbereich eines Döner-Imbisses aufsteigen. Die ersten Löschversuche eines Mitarbeiters waren gescheitert, so dass die Ordnungshüter die Feuerwehr alarmierten.

Nach einer ersten Einschätzung der Polizei war der Brand von einer Fritteuse im Verkaufsraum ausgegangen, wobei die Flammen anschließend auf die Lüftungsanlage übergriffen. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Eine über dem Imbiss gelegene Wohnung war leicht verraucht und konnte nach dem Lüften wieder betreten werden. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich.

Dillenburg: Unfallflucht mit rotem Ford

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer Ende August in der Lohrbachstraße an einem schwarzen Golf zurückließ. Der Unbekannte touchierte mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des in Höhe der Hausnummer 8 geparkten VW.

Die den Unfall aufnehmenden Polizisten entdeckten rote Farbe am Außenspiegel des Golfs sowie Reste des Außenspiegels des flüchtigen Fahrzeugs, die von einem Ford stammen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Kollision des roten Fords mit dem schwarzen Golf zwischen Montag (30.08.2021), gegen 16.30 Uhr und Dienstag (31.08.2021), gegen 08.30 Uhr beobachteten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Verlorene Ladung beschädigt Benz

Auf der Straße zwischen Manderbach und Dillenburg überfuhr am Montagfrüh (06.09.2021), gegen 07.35 Uhr der Fahrer einer silberfarbenen A-Klasse mehrere Bruchsteine. Die Reparatur seines Benz wird rund 400 Euro kosten.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft der Bruchsteine machen? Wer hat beobachtet, wie die Steine von der Ladefläche eines Lkw oder eines Anhängers fielen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Breitscheid-Rabenscheid: Vandalen auf dem Rothaarsteig

Auf ein hölzernes Hinweisschild hatten es Unbekannte auf dem Rothaarsteig abgesehen. Auf einem Rastplatz mit Sitzbänken beschädigten die Täter ein Holzgestell mit Wanderkarte und Informationskasten. Der Platz liegt direkt auf dem Rothaarsteig, parallel zur Kreisstraße zwischen Rabenscheid und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Den Schaden schätzt die Gemeinde Breitscheid auf mindestens 500 Euro.

Zeugen, die die Täter in der Zeit von Freitag (03.09.2021), gegen 09.30 Uhr bis Montag (06.09.2021), gegen 12.00 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Dillheim: Baum fängt beim Unkrautflämmen Feuer

Das Abflämmen von Unkraut löste gestern Nachmittag (06.09.2021) einen Feuerwehreinsatz in der Luisenstraße aus. Der durch die thermische Unkrautvernichtung mit einem Gasbrenner entstandene Funkenflug setzte einen Baum im Garten in Brand. Hierdurch fielen kleine brennende Teile auf zwei in der Nähe abgestellte Fahrzeuge herunter. Auf dem Lack des einen und dem Cabriolet-Dach des anderen Pkw blieben Hitzeschäden zurück.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ehringshäuser Feuerwehr löschte das Feuer, der Baum brannte komplett ab.

Ehringshausen-Katzenfurt: Diebe erbeuten Aluminium-Schrott

Im Zeitraum vom 05.09.2021 (Sonntag), gegen 13.00 Uhr bis zum 06.09.2021 (Montag), gegen 06.30 Uhr schlugen Metalldiebe in der Straße “Ober der Reinwies” zu. Die Diebe suchten das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes auf und ließen etwa 500 kg Alu-Schrott samt Behälter mitgehen. Zum Abtransport des Metalls benutzten sie einen blauen Hubwagen, den sie ebenfalls gleich mitgehen ließen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Lkw oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind dort in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Katzenfurt: Im Lidl beklaut – BMW mit BO-Kennzeichen fällt auf

Eine Diebin schlug am Donnerstag vergangener Woche (02.09.2021) im Lidl-Markt im Industriegebiet “Ober der Reinwies” zu. Die Bestohlene konzentrierte sich zwischen 11.50 Uhr und 12.15 Uhr auf ihren Einkauf. In Höhe der Obst- und Gemüsetheke ging eine junge Frau dicht an ihr vorbei, während ihr Einkaufskorb mit der Handtasche und der darin liegenden Geldbörse im Einkaufswagen lag. Die Ehringshäuserin kaufte weiter ein, erst an der Kasse fiel ihr auf dass die Geldbörse fehlte.

Offensichtlich nutzte die Unbekannte einen günstigen Moment und griff sich das Portemonnaie samt 75 Euro Bargeld, Kundenkarten und Ausweisen. In diesem Zusammenhang fiel auf dem Parkplatz ein dunkelgrauer BMW mit Bochumer Zulassung (BO-Kennzeichen) auf. Ob diese Beobachtung mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht, kann momentan nicht gesagt werden.

Die mutmaßliche Diebin hatte europäisches Aussehen, war ca. 30 Jahre alt, hatte kurze Haare und trug rot-rosa-weiße Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu der Unbekannten machen? Wer kann weitere Angaben zu dem in Bochum zugelassenen BMW oder deren Insassen machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Rodenberg: Unfallflucht in der Hohen Straße

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hohen Straße bitten die Herborner Ermittler um Mithilfe. Am Freitag (03.09.2021), zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 2 ein schwarzer Fiat “Talento”. Vermutlich beim Vorbeifahren touchiert ein Unbekannter den hinteren Radlauf der Fahrerseite des Fiats.

Dort blieb weiße Farbe des Unfallwagens zurück. Zeugen, die den Zusammenstoß eines weißen Fahrzeugs mit dem schwarzen Fiat beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Holzhausen: Rasenmäher geklaut

Mit einem neuwertigen Rasenmäher der Marke “Einhell” machten sich dreiste Diebe in der Ulmtalstraße aus dem Staub. Die Besitzer mähten am Montag (06.09.2021) bis ca. 15.00 Uhr ihren Rasen und ließen den Mäher im Garten hinter dem Haus stehen. Gegen 17.00 Uhr bemerkten sie den Diebstahl.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des etwa drei Monate alten rot-schwarzen Mähers vom Typ “GC-PM” nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Leun: Anhänger außer Kontrolle

Am frühen Montagmorgen (06.09.2021) setzte der Fahrfehler eines Benzfahrers eine fatale Kettenreaktion in Gang. Gegen 05.20 Uhr war der 33-jährige Fahrer einer V-Klasse samt Anhänger auf der Landstraße zwischen Leun und Stockhausen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet der Anhänger mit dem Reifen auf die Bankette und sprang zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Suzukis musste ausweichen und touchierte seinerseits die Leitplanke.

Der in Rheinland-Pfalz lebende Unfallfahrer im Mercedes Vito und sein 26-jähriger Unfallgegner aus Greifenstein blieben unverletzt. Die Schäden an dem Suzuki und der Leitplanke summieren sich auf mindestens 2.500 Euro.

