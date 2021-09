Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Auffahrunfall zwischen Motorradfahrern

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.09.2021 gegen 16:45 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung B37 / Kanalstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern. Demnach mussten beide Motorradfahrer verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich bremsen, wobei der hintere Motorradfahrer, ein 43-jähriger Ludwigshafener, die Situation zu spät erkannte und auf das vorausfahrende Motorrad seiner 35-Jährigen Begleiterin auffuhr, sodass beide zu Fall kamen. Ein Motorrad touchierte hierbei noch das Heck eines vorausfahrenden PKW. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 7500 EUR – beide Motorradfahrer wurden lediglich leicht verletzt.

Kirchheim: Illegale Veränderungen an Golf Cabrio

Kirchheim (ots) – Am 05.09.2021, um 21.10 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Golf-Fahrer auf dem Maxi-Autohof in Kirchheim. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten technische Veränderung am Wagen des 41-jährigen Fahrers fest. Der Mann hatte sowohl die Rad- Reifenkombination als auch das Fahrwerk verändert. Für die Veränderungen führte der Mann weder ein Gutachten mit, noch waren diese durch einen technischen Sachverständigen geprüft und zugelassen worden, weshalb hier von einer Gefährdung der allgemeinen Verkehrssicherheit auszugehen ist. Die Betriebserlaubnis des Autos ist damit erloschen. Gegen den 41-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm ist im Nachgang nur noch die Fahrt zu einem technischen Sachverständigen gestattet.

Grünstadt: Betrunkener beleidigt Freundin und Tankstellen-Personal

Grünstadt, Kirchheimer Straße – 05.09.2021, 21:45 Uhr (ots) – In den Abendstunden wurde eine Schreierei auf einem Tankstellengelände in der Kirchheimer Straße gemeldet. Ein 52-Jähriger soll eine Tankstellenmitarbeiterin und eine anwesende Kundin lautstark mit üblen Ausdrücken beschimpft haben. Auch seine 44-jährige Freundin blieb von den Beleidigungen nicht verschont. Beim Eintreffen der Polizei beruhigte sich der Aggressor und er entschuldigte sich für die Entgleisung. Der 52-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung – Hintergrund für das Ganze waren scheinbar unberechtigte Vorwürfe gegen seine Person.

Kirchheim: LKW-Fahrer prügeln sich – Alkohol im Spiel

Kirchheim, Rosengartenweg – 05.09.2021, 13:40 Uhr (ots) – Gestern kam es auf einem Parkplatz im Rosengartenweg zu einer Auseinandersetzung unter 3 LKW-Fahrern. Zwei Männer schraubten an ihren LKW’s und konsumierten Alkohol. Ein Dritter hingegen wollte schlafen und forderte seine Kollegen auf leiser zu sein. In der Folge schlugen der 54- und der 40-Jährige „Schrauber“ auf den 38-Jährigen ein. Dieser setzte sich zur Wehr und verprügelte die Beiden. Der 54-Jährige wurde mit einer blutigen Kopfwunde ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades (jeweils über 2 Promille) wurden 2 LKW-Schlüssel sichergestellt, um einen Fahrtantritt zu verhindern. Alle gehören übrigens dem gleichen Unternehmen an.

Wachenheim: Beim Abbiegen in Hauswand gelandet

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):