Ludwigshafen: Stadtnotizen 07.09.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Schulanmeldungen für die Grund- und Förderschulen

Der Anmeldetermin für schulpflichtige Kinder, die im Schuljahr 2022/23 die Grund- oder Förderschulen besuchen sollen, ist am Dienstag, 21. September 2021. An diesem Tag müssen alle Kinder für das Schuljahr 2022/23 angemeldet werden, die vor dem 1. September 2022 ihren sechsten Geburtstag haben, also die bis einschließlich 31. August 2016 und früher geborenen Mädchen und Jungen. Dies gilt auch für körperlich, seelisch und geistig behinderte Kinder. Wenn eine offensichtliche oder vermutete Behinderung vorliegt, können diese Kinder unmittelbar bei der zuständigen Förderschule angemeldet werden.

Zur Anmeldung in der jeweiligen Schule müssen die Kinder von einem Elternteil begleitet werden. Mitgebracht werden müssen eine Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie gegebenenfalls eine Bescheinigung des Kindergartens über den Kindergartenbesuch. Zudem wird um Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über den Masernschutz oder auch zu vorliegenden Allergien gebeten. Die Schulpflicht gilt auch für Kinder ausländischer Nationalität.

Kinder früherer Jahrgänge, die vom Schulbesuch zurückgestellt waren, müssen ebenfalls wieder angemeldet werden. Der so genannte Zurückstellungsschein wird dann zusätzlich zur Anmeldung benötigt.

Noch etwas Zeit haben Eltern der so genannten „Kann-Kinder“: Diese Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, aber in die Schule aufgenommen werden können, wenn ihre Entwicklung dies erlaubt, werden am Dienstag, 8. Februar 2022, angemeldet. Bei den „Kann-Kindern“ entscheiden die Schulleitungen gemeinsam mit den Schulärzt*innen ob die Kinder schulreif sind. Wenn die Eltern einverstanden sind, wird auch die Einschätzung der Kindertagesstätte mitberücksichtigt.

Informationen über die Schulen und die Anmeldung gibt es im Internet unter www.ludwigshafen.de.

VHS: Einführung in buddhistische Meditation

Ein fünfteiliger Kurs „Einführung in die buddhistische Meditation“ beginnt am Mittwoch, 15. September 2021, 17.30 Uhr, in der Volkshochschule im Bürgerhof. Der Schwerpunkt im Kurs liegt auf Zen-Meditation, es wird auch gelernt, im Gehen zu meditieren und wie alltägliche Verrichtungen zu Meditation und Achtsamkeit genutzt werden können. Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 0621 504-2238 oder im Internet unter www.vhs-lu.de. Die Kursnummer lautet 212EE30111

VHS: Qi Gong – Baduanjin

Ein neuer Kurs „Qi Gong – Baduanjin“ beginnt an der Volkshochschule im Bürgerhof am Samstag, 18. September 2021, 9.30 bis 11 Uhr. An acht Samstag-Vormittagen widmet sich der Kurs der Harmonie von Körper und Geist, die den Schlüssel zur Gesundheit bilden. Qigong ist eine einfache Übungsmethode, die unabhängig vom Alter ausgeübt werden kann.

Bei geeigneter Wetterlage finden die ersten Termine im Freien auf der Parkinsel statt. Angemeldete Teilnehmende werden von darüber informiert. Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 0621 504-2238 oder im Internet unter www.vhs-lu.de. Die Kursnummer lautet 212EE30114.

Sanieren mit Zuschuss, Fahrplan und Steuerermäßigung: Online-Vortrag bei der Volkshochschule

Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung von Wohngebäuden, Heizungserneuerung, Photovoltaik und Elektromobilität stehen im Mittelpunkt des Online-Vortrages der Volkshochschule zum Thema „Sanieren mit Zuschuss, Fahrplan und Steuerermäßigung: Dreifacher Vorteil für Ihr Gebäude (und Ihren Geldbeutel)“ am Montag, 13. September 2021, 18.30 bis 20 Uhr. Als Experten informieren der Umweltingenieur Steffen Molitor sowie der Energieberater und Sanierungsmanager Peter Hensel. Sie beantworten auch Fragen aus dem Kreis der Teilnehmenden. Fragen können schon im Vorfeld über die Mailadresse sued-saniert@e-eff.de gestellt werden. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an info@vhs-lu.de, telefonisch unter 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de. Anmeldungen können auch direkt bei der VHS im Bürgerhof vorgenommen werden. Die Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16, Mittwoch 9 bis 13 Uhr, Donnerstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Freitag 9 bis 13 Uhr. Den Zugangslink zur Veranstaltung erhalten Interessierte nach der Anmeldung per E-Mail.

Tag des offenen Denkmals 2021 in Ludwigshafen

Am 29. Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September 2021, beteiligen sich auch Institutionen aus Ludwigshafen. Der Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto „Sein und Schein“.

Der Heimatkundliche Arbeitskreis Ludwigshafen-Oggersheim öffnet zum Tag des offenen Denkmals das Schillerhaus, Schillerstraße 6. In der aktuellen Sonderausstellung „Schriftstellerin, Intellektuelle… und auch noch Ehefrau von Friedrich Schiller“ zeigt der Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum und mit Unterstützung der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen das Leben und Wirken von Charlotte Schiller, die auf vielfältige künstlerische Weise ein eigenes Werk schuf. Zudem kooperiert der Arbeitskreis in diesem Jahr mit dem offenen Denkmal der protestantischen Markuskirche in Oggersheim und dem offenen Denkmal Maudacher Schloss in Maudach.

Das Schillerhaus in Oggersheim ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet, die protestantische Markuskirche in Oggersheim von 14 bis 18 Uhr und das Maudacher Schloss von 10 bis 18 Uhr.

Daneben können sich Interessierte am 12. September über das ehemalige Hallenbad Nord, Pettenkoferstraße 9, die Melanchthonkirche, Maxstraße 38, und den Lutherturm am Lutherplatz informieren.

Das ehemalige Hallenbad Nord ist heute Heimat des TWL-Freischwimmer und der GML Löschwasserbevorratung des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks. Geöffnet ist es am Tag des offenen Denkmals von 11 bis 14 Uhr.

Die Melanchthonkirche entstand 1949 als Notkirche in dem vom Architekten Otto Bartning für diesen Kirchentyp entwickelten, ortsspezifisch angepassten Baustil. Hier findet um 9.30 Uhr der Gottesdienst zum Tag des offenen Denkmals statt. Geöffnet ist die Kirche von 9 bis 14 Uhr. Führungen zum benachbarten Lutherplatz werden angeboten. Dort befindet sich mit dem Lutherturm eines der besonderen Baudenkmäler der Stadt. Er war Teil der Lutherkirche, die bis 1945 an dieser Stelle stand und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Der Lutherturm ist heute Gedenkstätte für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft. Zudem befindet sich dort eine Pizzeria, die zum Tag des offenen Denkmals eine Aktionspizza anbietet.

Besucher werden gebeten die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten. Unter anderem betrifft dies die so genannte 3G-Regelung sowie Bestimmungen zu Abstand und Hygiene. Informationen zum Tag des offenen Denkmals gibt es auf www.ludwigshafen.de und www.tag-des-offenen-denkmals.de.

Klimawette in Ludwigshafen läuft gut an – Eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Die Ludwigshafener Klimawette, die vor rund einem Monat startete, liegt derzeit mit 52 Teilnehmenden auf Platz 25 von mehr als 500 Städten was die Teilnehmerzahl betrifft; mit den bisher eingesparten 57,8 Tonnen CO2 immerhin noch auf Platz 40. „Aber da ist noch viel Luft nach oben!“, betont Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden seien derzeit noch Mitarbeitende der Stadtverwaltung.

Bei der Aktion geht es darum, möglichst viele Menschen zu beteiligen, die sich bis Ende Oktober Maßnahmen für mehr Klimafreundlichkeit im Alltag vornehmen. Das können ganz einfache Dinge wie „kürzer Duschen“ oder „Kurzstrecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad“ sein.

Klimaschutz ist derzeit in aller Munde – die Klimawette will aufzeigen, was jede/r Einzelne selbst beitragen kann. Die Teilnahme ist einfach: Auf der Website www.dieklimawette.de auf Mitmachen klicken, dann CO2-Avatar öffnen und Maßnahmen auswählen. Es ist auch möglich über solidarische Spenden für Klimaschutzprojekte von gemeinnützigen Organisationen CO2 einzusparen; diese reichen von Aufforstung in Borneo bis hin zu Solaranlagen in Äthiopien.

Bei der Ludwigshafener Klimawette können alle teilnehmen, die in Ludwigshafen arbeiten, zur (Hoch-)Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind: Dazu die Ludwigshafener Postleitzahl angeben und so die eingesparten CO2-Mengen der Stadt gutschreiben.

Die Stadt Ludwigshafen hatte am 2. August gewettet, dass Ludwigshafen es schafft, bis zur Weltklimakonferenz 2.500 Menschen (das entspricht rund 1,5 Prozent der Bevölkerung) für die Ludwigshafener Klimawette zu gewinnen und mindestens 2.500 Tonnen CO2 einzusparen. Die eingesparten CO2-Mengen werden dann vom Veranstalter symbolisch bei der Weltklimakonferenz in Glasgow überreicht.

Die Klimawette steht unter der Schirmherrschaft vom Präsidenten des Umweltbundesamtes, Prof. Dirk Messner, und findet bundesweit statt. Mehr als 500 Städte sind schon dabei.

Illegale Beherbergungsbetriebe entdeckt

Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Polizei und des Bereichs Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, haben die Einsatzkräfte am Montag, 6. September 2021, zwei illegal betriebene Beherbergungen entdeckt. Die nicht angemeldeten Pensionen befanden sich in Oppau und Oggersheim. Bei letzterer wurden gefahrdrohende Zustände festgestellt, da im Keller drei Personen in einem kleinen Raum ohne Fenster und ohne zweiten Fluchtweg untergebracht waren. Außerdem wurde dort eine Person angetroffen, welche sich illegal in Deutschland aufhielt. Polizei und Stadtverwaltung leiteten weitere Maßnahmen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein.

​​​​​​​Kassenöffnung der Pfalzbau Bühnen

Die Wiedereröffnung der Theaterkasse der Pfalzbau Bühnen lockte am Dienstagmorgen treue Besucher ins Kassenfoyer. Aus diesem Anlass überreichte Intendant Tilman Gersch Blumensträuße an die ersten Kunden und präsentierte das frisch gedruckte Spielzeitheft. Die Theaterkasse hat zu den üblichen Zeiten geöffnet. Ab sofort können Kulturinteressierte Eintrittskarten für alle Veranstaltungen bis zum 31.12.2021 erwerben.

Da vorerst auf Grund des Infektionsgeschehens nicht absehbar ist, wie viele Karten jeweils pro Vorstellung angeboten werden können, empfiehlt es sich, rechtzeitig Tickets für die Festspiele Ludwigshafen zu reservieren. Vom 7.10. bis zum 12.12.2021 werden zahlreichreich internationale Tanzgastspiele und herausragende Schauspiel-Produktionen präsentiert.

Die Öffnungszeiten der Theaterkasse sind wie folgt:

Montag bis Freitag​ 10.00 bis 13.00 und 16.30 bis 18.30 Uhr

Samstag​​ 11.00 bis 13.00 Uhr

Die Abendkasse öffnet immer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Kartenreservierungen unter Tel. 0621/504-2558 oder per E-Mail: Pfalzbau.Theaterkasse@Ludwigshafen.de

Kartentelefon 0621/504 2558