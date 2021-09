Landau: Neuer Feuerwehrstandort im Stadtteil Queichheim

Landau – Die Freiwillige Feuerwehr Landau wächst. Im Stadtteil Queichheim soll ein neuer Standort entstehen. Mehr als 35 Interessenten haben sich bereits gemeldet. Sowohl bereits aktive Feuerwehrleute wie auch Quereinsteiger haben bei einem ersten Treffen am Montagabend den Aufschlag für die neue Einheit gemacht.

Bei der ersten Zusammenkunft der Interessenten war schnell klar, dass alle von der gleichen Motivation angetrieben werden: „Der Gesellschaft etwas zurückgeben“. Nach der kurzen Vorstellungsrunde stellte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer die Struktur und das Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Landau vor. Der Wehrführer der Einheit Landau Stadt Thomas Pfaff ist froh um den Zuwachs, gibt aber auch zu Bedenken, „dass Feuerwehr mehr als ein Hobby ist. Man kann Menschen in Notlagen und Ausnahmesituationen helfen und bekommt dafür eine großartige Kameradschaft geboten“. Aber man müsse auch bereit sein, regelmäßig Zeit in die Arbeit bei der Feuerwehr zu investieren. „Denn gerade eine regelmäßige und gute Ausbildung ist für eine schlagkräftige Truppe und effektive Einsätze essentiell“, erklärt der Leiter der Ausbildung Uwe Bünning. Das Einsatzgebiet der neuen Einheit bezieht sich auf die Ortsteile Mörlheim und Queichheim nebst Gewerbe- und Industriegebieten.

„Die neue Einheit wird zahlreiche Einsätze haben. Davon werden etwa die Hälfte aller Einsätze am Tag und damit während der normalen Arbeitszeit stattfinden“, so der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Michael Bumb. In den kommenden Wochen wird ein regelmäßiger Übungsrhytmus etabliert und die Grundausbildung der Quereinsteiger durchgeführt. „Parallel wird die notwendige Ausrüstung beschafft und der Standort ertüchtigt, so dass nichts gegen erste Alarmierungen ab dem Mai 2022 spricht“, sind sich alle Verantwortlichen einig. Rückblick: im Rahmen des in den vergangenen Monaten erarbeiteten Feuerwehrbedarfsplanes ergab die Analyse zur Tagesalarmsicherheit, dass ein Standort im Bereich des Stadtteiles Queichheim zur weiteren Verbesserung der Ausrückezeiten beitragen kann. Mit dem neuen Standort „In den Grabengärten“ im Stadtteil Queichheim wird ein weiterer Meilenstein erreicht, um auch in Zukunft die schnelle, wirksame Hilfe im Stadtgebiet Landau sicherzustellen. Insbesondere die Wohn- und Gewerbegebiete östlich der Bahnlinie Neustadt-Karlsruhe sowie die Stadtteile Mörlheim und Queichheim werden von dieser Maßnahme besonders profitieren.

Weitere Interessenten, mit oder ohne Vorkenntnisse, können sich jederzeit unter queichheim@feuerwehr-landau.de melden und sind herzlich willkommen.