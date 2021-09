Neustadt: Demokratie-Forum Hambacher Schloss am 29. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Hitzige Debatten sind heute alltäglich. Unversöhnlich stehen sich die Streitenden oft gegenüber. Es scheint, als gehe es nur darum, Recht zu haben und weniger um Erkenntnis oder Kompromiss. Was macht einen guten Streit aus? „Wir brauchen Debatte! Warum streiten unverzichtbar ist“ heißt das Thema des Demokratie-Forums auf dem Hambacher Schloss am 29. September 2021.

Moderator Michel Friedman diskutiert darüber mit der Philosophin Romy Jaster, der Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff und dem Autor und Journalisten Ijoma Mangold. Die Gäste haben 90 Minuten Zeit, gemeinsam nachzudenken, unterschiedliche Perspektiven zu nutzen, um über Debattenkultur zu diskutieren und um sich zu überlegen, welche Regeln eine Gesellschaft braucht, um konstruktiv zu streiten. Ein Gespräch fernab von kurzen, plakativen Aussagen.

Es brauche mehr Streit, um die Demokratie zu stärken, sagt die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff. „Die Aussage ‚Es wird zu viel gestritten‘ ist eigentlich die falsche. Es wird nicht zu viel gestritten, es wird zu viel schlecht gestritten. Wir müssen besser streiten! Und das ist etwas, was wir durchaus verlernt haben“, sagt Deitelhoff, die sich seit Jahren mit Grundlagen und Grenzen von Streit beschäftigt.

Die Philosophin Romy Jaster hat mit Kollegen an der Berliner Humboldt Universität das Forum für Streitkultur gegründet. Gründe dafür waren die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, Fakenews, Verschwörungstheorien, die den Dialog mit Andersdenkenden immer schwieriger erscheinen lassen. „Bei Leuten, die ein ganz anderes Weltbild haben als man selbst, ist ja die Herausforderung, überhaupt erst einmal Annahmen zu finden, auf die man sich einigen kann. Das ist eine wichtige Erkenntnis, denn bestimmte Gesprächsversuche sind zum Scheitern verurteilt, weil man da eben keine gemeinsamen Prämissen findet. Solche Gespräche kann man sich dann sparen“, sagt Jaster, die das Forum für Streitkultur leitet. Dieses forscht zu aktuellen Streit-Themen und zur Frage, wie Streit gelingen kann. In Workshops werden Techniken für den Diskurs mit Andersdenkenden vermittelt.

Der Journalist und Autor Ijoma Mangold hat in seinem 2020 erschienenen Buch „Der innere Stammtisch“ sich selbst und politische Ereignisse beobachtet. Entstanden ist ein politisches Tagebuch. Die alte Eindeutigkeit sei aus der Politik verschwunden und ersetzt worden durch Reflexe und Schnappatmung, durch Wut und Widersprüchlichkeit. Doch gerade dieses Unreflektierte, die Affekte, der Stammtisch, der permanent nur für uns selbst in uns zu hören sei, mache das Politische im Tiefsten aus, so Mangold.

Drei Tage nach der Bundestagswahl und einem turbulenten Wahlkampf steht die aktuelle Streitkultur und die Kunst der Debatte im Zentrum des Demokratie-Forums auf dem Hambacher Schloss.

Das Demokratie-Forum ist wieder vor Live-Publikum möglich. Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsmaßnahmen im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie darf das Gespräch nur vor einem kleinen Publikum stattfinden. Die Gäste müssen beim Einlass entweder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen negativen Corona-Test (kein Selbsttest, sondern ein zertifizierter Antigen- Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist) vorlegen.

Wofür steht das Demokratie-Forum Hambacher Schloss?

Das Demokratie-Forum mit jeweils drei Gästen findet viermal jährlich im Hambacher Schloss statt. In der Tradition des Hambacher Fests 1832 und dem hiermit verbundenen Geist der Meinungsfreiheit und der Bürgerrechte diskutieren lebenserfahrene und streitlustige Politiker, Publizisten sowie Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft auf dem Demokratie-Forum Hambacher Schloss. Politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen von grundlegender Bedeutung werden aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln aufgegriffen.

Im Zentrum der kontroversen Debatten steht der „Geist der Gegenwart“ und die zentrale Frage, welche Werte, Ideen und Konzepte künftig unsere Gesellschaft noch zusammenhalten. Das kritische Bürgerforum bietet eine Bühne für substanzielle Diskurse und fairen Konfliktaustausch.

Die Reihe Demokratie-Forum Hambacher Schloss ist eine Kooperation des Südwestrundfunk (SWR) und der Stiftung Hambacher Schloss.

Demokratie-Forum Hambacher Schloss

Mittwoch, 29. September 2021, 19 Uhr

„Wir brauchen Debatte! Warum streiten unverzichtbar ist“

Gäste im Demokratie-Forum Hambacher Schloss sind:

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff (Politikwissenschaftlerin, Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien Globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt sowie Geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung)

Dr. Romy Jaster (Philosophin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin für Theoretische Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin und Mit-Gründerin des Forums für Streitkultur)

Ijoma Mangold (Kulturpolitischer Korrespondent der ZEIT, Autor des Buches „Der innere Stammtisch“, Journalist und Literaturkritiker)

Moderation: Prof. Dr. Dr. Michel Friedman

Das Demokratie-Forum findet im Festsaal des Hambacher Schlosses statt und beginnt um 19 Uhr. Es wird vom SWR per Livestream übertragen sowie am Sonntag, 03. Oktober 2021 ab 9:45 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.