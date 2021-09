Kassel-Niederzwehren (ots) – Am Dienstagnachmittag 07.09.2021 nutzte ein 68-jähriger Strafgefangener gegen 13 Uhr im Bereich eines Einkaufszentrums an der Frankfurter Straße in Niederzwehren einen begleiteten Ausgang offenbar zur Flucht. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Mann und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem wird darum gebeten, in Niederzwehren keine Anhalter mitzunehmen.

Derzeit liegen keine konkreten Hinweise darauf vor, dass von dem 68-Jährigen eine akute Gefahr für andere ausgehen könnte. Dennoch bittet die Polizei vorsorglich darum, Personen auf die die Beschreibung zutrifft nicht anzusprechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Gesuchte Bezüge nach Vellmar im Landkreis Kassel haben.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

Ca. 1,80 Meter groß, 95 Kilogramm schwer, graue Haare. Er trug hellblaue Jeans, schwarze Sneakers, schwarzes Hemd und ein hellblaues Sakko.

Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel. Wer eine Person mit dieser Beschreibung aktuell sieht, wendet sich bitte direkt an den Notruf 110.

