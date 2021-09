Fahrrad auf Fahrbahn der A65 geworfen – Zeugen gesucht (Foto)

Kandel/A65 (ots) Am Sonntagabend 05.09.21 warf eine bisher unbekannte Person gegen 20:30 Uhr, ein Fahrrad von einer Brücke bei Kandel auf die Fahrbahn der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Bevor das Fahrrad von der Fahrbahn entfernt werden konnte, überfuhr mindestens ein Fahrzeugführer das auf der Fahrbahn liegende Fahrrad. Hierdurch entstand an diesem Fahrzeug eine Beschädigung an der Frontstoßstange.

Ein schwerwiegender Folgeunfall blieb glücklicherweise aus. Bei dem Fahrrad, dessen Herkunft noch ungeklärt ist, könnte es sich dem Aussehen nach um ein “Kunstobjekt” handeln.

Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang werden Geschädigte und Zeugen dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Tel. 07271 – 92210 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle – Geräuschniveau eines startenden Düsenjägers

Germersheim (ots) – Am Samstag 04.09.2021 kontrollierten Germersheimer Polizisten im Stadtgebiet einen Sportwagenfahrer. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dessen manipulierte Abgasanlage deutlich lauter als erlaubt war. Mit gemessenen 126 Dezibel erreichte sein Fahrzeug das Geräuschniveau eines startenden Düsenjägers.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wurde durch einen Gutachter geprüft. Hierbei wurde zudem festgestellt, dass die aufgebrachte Folierung derart spiegelnd ausgestaltet war, dass diese ebenfalls entfernt werden muss. Auf den Fahrer kommt ein entsprechendes Bußgeld zu.

Zu schnell und ohne Führerschein durch die Kurve

Germersheim (ots) – Am Samstagabend 04.09.2021 kam es in der Mercedes-Benz-Straße in Germersheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr dort mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit mehreren Sträuchern und kleineren Bäumen. Dabei wurde sowohl der Fahrer als auch seine drei Beifahrer teilweise schwer verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zudem stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrer aktuell seinen Führerschein aufgrund eines Fahrverbots abgeben musste. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Autofahrer hat über 3 Promille

Germersheim (ots) – Die meisten Menschen können sich mit drei Promille nicht mehr auf den Beinen halten, andere fahren Auto. Sonntagvormittag verständigte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil vor ihm ein Autofahrer auffällig und unsicher fuhr.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Josef-Probst-Straße war der Grund für die Fahrweise schnell gefunden. Der 35-jährige Fahrer hatte nämlich über drei Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.