Brandstiftung an Realschule – Schaden 10.000 € (siehe Foto)

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Montag 06.09.2021 gegen 09:30 Uhr, setzte eine bislang unbekannte Person in einer Schule in der Karolina-Burger-Str. einen Papierhandtuchspender in Brand. Durch die Hitzentwicklung wurden Teile des Toiletteninventars zerstört. Weiter kam es zu Rußablagerung in der gesamten Räumlichkeit.

Die Feuerwehr Ludwigshafen hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt.

Derzeit muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bedrohung in der Wredestraße

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmorgen 05.09.2021, 6:15 Uhr meldete ein 54-Jähriger, dass er in einem Cafe in der Wredestraße von einem Mann bedroht worden sei. Dieser habe gesagt, er wolle ihn “abknallen” und dann einen Gegenstand, seiner Einschätzung nach eine Pistole, aus seinem Rucksack genommen. Im Cafe würden sich weitere Personen befinden. Diese seien jedoch nicht bedroht worden.

Die Örtlichkeit wurde mit starkem Kräfteaufwand angefahren. Kurz darauf verließ ein junger Mann das Cafe, auf den die Täterbeschreibung passte. Er wurde im Bereich Bürgermeister-Kutterer-Straße gestellt und festgenommen. Bei einer Durchsuchung des 27-jährigen Tatverdächtigen konnte keine Pistole gefunden werden. Er hatte jedoch einen Teleskopschlagstock bei sich. Dieser wurde sichergestellt.

Der junge Mann, der zur fraglichen Zeit alkoholisiert war (Atemalkoholtest: 1,41 Promille) gab an, dass er weder eine Pistole besitze noch Jemanden bedroht habe. Er wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle mitgenommen. Im Anschluss wurde ihm ein Platzverweis erteilt und er konnte gehen.

DEIG-Einsatz am Rathausplatz

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 05.09.2021 gegen 10:30 Uhr, wurde die Polizei wegen eines randalierenden 41-Jährigen zum Rathausplatz gerufen. Der Mann hielt sich im Bereich eines Cafés auf und hatte mehrfache Aufforderungen des Besitzers wegzugehen, ignoriert. Vor Ort wurde der 41-Jährige zur Feststellung seiner Identität durchsucht. Dabei wurde ein Cuttermesser präventiv sichergestellt.

Die Überprüfung ergab, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, u.a. wegen Körperverletzungen und Widerständen. Ihm wurde schließlich ein Platzverweis erteilt, den er trotz mehrfacher Wiederholung der Beamten, ignorierte.

Als er sich zudem einem 34-jährigen Polizeibeamten aggressiv und bedrohlich näherte, musste von einem Angriff ausgegangen werden. Nach vorheriger Ankündigung wurde das DEIG eingesetzt. Der 41-Jährige wurde schließlich zur Dienststelle mitgenommen und dort wegen seines andauernden aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Während des Einsatzes wurde niemand verletzt.

Einbruch in eine Bar am Willersinnweiher

Ludwigshafen (ots) – Am 06.09.2021, gegen 04:15 Uhr kam es zur Festnahme eines 49-jährigen Ludwigshafeners. Dieser verschaffte sich Zugang zu einer Bar am Freibad Willersinnweiher. Ein Schaden entstand nicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Ludwigshafener mit zur Dienststelle.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Ludwigshafen (ots) – Weil seine Sozia keinen Helm trug, wurde ein 31-jähriger Kleinkraftradfahrer um 17:15 Uhr in der Maudacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er verfügte nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Weil er in der Vergangenheit außerdem bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt aufgefallen war, wurde er durchsucht.

Hierbei wurden 4 Tütchen mit geringen Mengen Amphetaminen, Marihuana und Haschisch sichergestellt. Zudem gab der 31-Jährige zu, kurz zuvor Drogen konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Der junge Mann muss nun mit Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Festnahme nach Einbruch in Supermarkt

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 03.09.2021 um 00:46 Uhr, wurde ein 21-Jähriger auf frischer Tat festgenommen, nachdem er die Scheibe eines Supermarktes in der Prälat-Caire- Straße eingeschlagen hatte und in den Markt eingestiegen war. Dabei wurde er von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Als der Täter gerade dabei war mehrere Mobiltelefone im Gesamtwert von ca. 6.200 Euro in Sicherheit zu bringen, wurde er von Polizeikräften vorläufig festgenommen.

Der 21-jährige Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Freitag 03.09.2021 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonderen schweren Falls des Diebstahls.

Unfall an Kreuzung

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall kam es am 05.09.2021 gegen 20:40 Uhr, an der Kreuzung Bürgermeister-Grünzweig-Straße/Hohenzollernstraße. Ein 62-jähriger Autofahrer wollte nach rechts in die Hohenzollernstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem auf dem Fußgängerweg fahrenden Radfahrer zusammen.

Der 29-jähriger Fahrradfahrer stürzte durch den Zusammenprall und erlitt eine Kopfverletzung sowie Schürfwunden am Arm. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch rasch wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden.

Zwei Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In einem Parkhaus in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße wurde zwischen dem 04.09.2021, 20:30 Uhr und dem 05.09.2021, 8 Uhr, ein Piaggio-Roller gestohlen.

Auch im Brüsseler Ring wurde ein Malaguti-Roller gestohlen. Die Tatzeit liegt hier zwischen dem 04.09.2021, 19:30 Uhr, und dem 05.09.2021, 10 Uhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern

Ludwigshafen (ots) – Gegen 14 Uhr am 05.09.2021, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Couch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Teichgasse. Alle Anwohner mussten das Haus vorsorglich verlassen. Der 28-jährige Eigentümer des Sofas wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weil sie beim Verlassen des Hauses Rauch eingeatmet hatten, wurden außerdem 3 weitere Anwohner vor Ort medizinisch versorgt. Das Haus konnte nach den Löscharbeiten wieder von den Bewohnern betreten werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden in der Wohnung des 28-Jährigen ist, wird derzeit ermittelt. Es entstanden keine weiteren Schäden.

Auch in der Waltraudenstraße wurde am gleichen Tag gegen 14 Uhr, ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Vor Ort ergab sich, dass einige Kleidungsstücke, die in einem Fahrradkorb gelagert waren, brannten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Zu einer Gefährdung der Anwohner kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Ermittlung zu den Brandursachen in beiden Fällen dauern an.

Schulwegüberwachung – Polizeitipps

Präsidialbereich (ots) – Seit einer Woche haben die Schulen wieder ihre Türen geöffnet. Besonders für Schulanfänger waren die ersten Tage sicher eine spannende Zeit. Viele neue Lehrerinnen und Lehrer sowie natürlich zahlreiche neue Mitschülerinnen und Mitschüler galt es kennenzulernen. Auch neu war für viele ihr Schulweg. Deswegen müssen Groß und Klein morgens wieder besonders gut aufpassen.

Kinder zählen zu den verkehrsschwachen Personen und sind somit im Straßenverkehr besonders gefährdet. Hier ist es egal, ob sie als Fußgänger, Radfahrer oder als Insasse in einem Fahrzeug unterwegs sind. Wir waren in der vergangenen Woche aus diesem Grund verstärkt im Einsatz, haben Gespräche geführt und Tipps gegeben.

Erfreulicherweise mussten bei den insgesamt 144 Schulwegkontrollen, die im gesamten Präsidialbereich durchgeführt wurden, nur wenige Verstöße geahndet werden. Bei den meisten Verstößen handelte es sich um Falschparker (26-mal) gefolgt von mangelnder Kindersicherung (16-mal).

Tipps der Polizei Rheinland-Pfalz, damit die Kleinsten sich sicher im Straßenverkehr bewegen können:

Üben Sie mit Ihrem Kind rechtzeitig den Schulweg ein und besprechen Sie die Gefahrenstellen.

Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der Sicherste. Wählen Sie den Schulweg so, dass Ihr Kind möglichst selten die Straße überqueren muss. Wenn doch, dann vorzugsweise an Kreuzungen und Einmündungen mit Fußgängerampeln oder Zebrastreifen.

Bleiben Sie vor dem Überqueren einer Straße immer erst am Bordstein stehen und schauen Sie mehrmals nach links und rechts.

Schauen Sie auch bei einer grünen Ampel erst nach rechts und links.

Bleiben Sie am “Zebrastreifen” stehen. Erst losgehen, wenn alle Autos wirklich halten.

Zeigen Sie dem Kind die Gefahren auf, die an Ein- und Ausfahrten und auf Parkplätzen lauern.

Erklären Sie ihrem Kind, was ein “toter Winkel” an einem Auto/Lkw ist und worauf es hier besonders achten muss.

Überprüfen Sie das Verhalten Ihres Kindes. Lassen Sie es den Weg alleine gehen und folgen Sie ihm in einem ausreichenden Abstand.Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Zeitdruck.

Kinder sollten zur besseren Sichtbarkeit helle Kleidung und Reflektoren tragen. Insbesondere in der “dunklen Jahreszeit”.

Elterntaxi – Auch wenn es gut gemeint ist, sollten die eigenen Kinder nicht mit dem Auto zur Schule gefahren werden. Die sogenannten Elterntaxis schaffen gerade vor den Schulen eine unübersichtliche Verkehrssituation und erhöhen damit für Kinder, die zu Fuß unterwegs sind, das Unfallrisiko erheblich. Die Polizei empfiehlt daher, auch Grundschüler möglichst zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Manche Schulen stellen Schulwegpläne bereit, welche die Routen ohne oder mit nur geringen Gefahrenpunkten zeigen.

Wenn sich der Fahrdienst nicht vermeiden lässt:

Suchen Sie sich in der Nähe der Schule einen geeigneten Parkplatz oder eine geeignete Seitenstraße, an dem Sie gefahrlos anhalten können, niemand anderen behindern oder sogar gefährden.

Lassen Sie Kinder nur auf der Gehwegseite aussteigen

Behalten Sie vor dem Öffnen der Autotür die Umgebung im Blick.

Zeigen Sie ihrem Kind von dort aus, wie es sicher zur Schule kommt.

Auch interessant – Eine interaktive Karte mit wissenswerten Fakten rund um Sicherheit im Straßenverkehr finden Sie hier: https://s.rlp.de/OISFK.