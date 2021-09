Stadtradeln des Seniorenbeirates – Begleitung durch Fahrradstreife der Polizeiwache

Maxdorf (ots) – Die Aktion “Stadtradeln”, welche in der Zeit vom 06.09.21 bis einschließlich 26.09.21 stattfindet, wurde durch den Seniorenbeirat Maxdorf auch in diesem Jahr als Anlass für eine gemeinsame Ausfahrt genommen. Am Montag 06.09.2021 um 10:00 Uhr trafen sich bei strahlendem Sonnenschein 13 Senioren auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes. Alle Teilnehmer waren vorbildlich mit Helm und Warnweste ausgestattet.

Die Ausfahrt wurde durch die Organisatoren genutzt um auf das Thema Sicherheitsabstand beim Überholen von Fahrrädern aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund wurden an den Fahrrädern “Schwimmnudeln” befestigt, um den Abstand von 1,50 m zu signalisieren.

Vor dem Start wurden die Teilnehmer durch PHK Henn (stellvertretende Leiterin der Polizeiwache Maxdorf) und den 1.Beigeordneten Herrn Niederberger begrüßt.

PHK Henn stellte kurz dar, welche wichtige Rolle die Präventionsarbeit, insbesondere im Hinblick auf Senioren, bei der Polizei hat. Dies zeigte sich auch darin, dass die Ausfahrt durch PHK Henn und PK Schneider der Polizeiwache Maxdorf in Form einer “Fahrradstreife” begleitet wurde.

Die Fahrt führte quer durch Maxdorf und endete ohne Vorkommnisse vor dem Rathaus. Dort erwarteten 2 Kollegen der Zentralen Prävention die Teilnehmer. Hier konnten Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit und Prävention gestellt werden.

Aufgrund des schönen Wetters wurde die Ausfahrt durch viele Anwohner wahrgenommen und die Fahrradstreife der Polizeiwache als sehr positiv angesehen. Für uns heißt das im nächsten Jahr “Stadtradeln” dann wieder: Die Polizeiwache Maxdorf radelt mit.

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Heßheim (ots) – Im Zeitraum Donnerstag, 02.09.2021, bis Sonntag, 05.09.2021, kam es in der Goethestraße in Heßheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über das Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zum verschlossenen Wohnhaus und entwendeten Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.