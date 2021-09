Fußballspiel – Schlägerei zwischen Zuschauern und Mannschaften

Frankenthal (ots) – Am 05.09.2021 gegen 16:50 kam es im Anschluss an ein Fußballspiel im Eichwiesenweg zu einer zunächst verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Mannschaften und Zuschauern. Schließlich kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen mit insgesamt 2 Leichtverletzten. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener Autofahrer gestoppt

Frankenthal (ots) – Am 05.09.2021 gegen 18:30 Uhr wird der Polizeiinspektion Frankenthal eine augenscheinlich betrunkene Person gemeldet, welche kurzzeitig aus einem Auto gestiegen sei, um ihren Mageninhalt auf der Straße zu verteilen. Anschließend setzte der Mann die Fahrt fort.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug schließlich angetroffen und der Fahrer gestoppt werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Zudem wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Den 51-Jährigen erwarten eine Strafanzeige und mehrere Monate ohne Autofahren.

Einbruch in Baumarkt

Frankenthal (ots) – In der Nacht von 05.09.2021 auf 06.09.2021 kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Eisenbahnstraße in Frankenthal. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang in den Innenbereich der Filiale und beschädigten hierbei eine Eingangstür. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest und ist Teil der Ermittlungen.

