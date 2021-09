Mit Drogen in Kontrollstelle gefahren

Speyer (ots) – Am 04.09.2021 zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde durch die Polizei eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße eingerichtet. Um 20:30 Uhr befuhren eine 32-jährige Frau und deren 36-jähriger Beifahrer die Kontrollstelle mit ihrem PKW. Den Beamten kam unmittelbar Marihuanageruch entgegen. Der Beifahrer gab freimütig zu, dass er gerade 10 Gramm Cannabis dabeihabe.

Nach Sicherstellung der Drogen wurde die Fahreignung der 32-Jährigen überprüft: Sie hatte Cannabis geraucht und stand folglich unter dem Einfluss von THC, weswegen eine Blutprobe entnommen und gegen sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde.

Einbruch in Kita

Speyer (ots) – Am 06.09.2021 um 00:33 Uhr bemerkte ein Zeuge Licht und ein offenes Fenster in einer Kita in der Hilgardstraße. Daraufhin flüchtete ein Mann aus dem Objekt vor dem Zeugen und rannte in den Park. Er konnte nicht mehr eingeholt werden. Bei Überprüfung der Kita wurde festgestellt, dass eine Tür auf der Rückseite aufgehebelt war. In der Kita selbst wurde große Unordnung festgestellt. Die Schadenshöhe und Fehlbestände sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der flüchtige Tatverdächtige wird als etwa 175 cm groß mit längerem, ungepflegtem Haar beschrieben.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Vorfälle mit Taxi-Bezug

Speyer (ots) – Am 05.09.2021 gegen 00:40 Uhr wurde eine Taxifahrerin zu einer Adresse im Binsfeld in Speyer gerufen. Nach ihrer Ankunft befand sich an der genannte Adresse eine Gruppe von mehreren Männern, von welchen niemand das bestellte Taxi nutzen oder bezahlen wollte. Stattdessen wurde die Taxifahrerin durch einen 37-jährigen und einen 52-jährigen Mann weggestoßen, am Arm gepackt und an der Kleidung gezerrt, nachdem sie das genannte Grundstück betreten hatte.

(ots) – Am 05.09.2021 um 06:30 Uhr bestellte eine 41-Jährige ein Taxi in Mannheim, welches sie und ihre 43-jährige Freundin zu verschiedenen Fahrtzielen nach Hause bringen sollte. Dafür vereinbarte sie laut eigenem Bekunden einen Pauschalpreis von 100 Euro mit dem Taxifahrer. Allerdings verlangte dieser entgegen der Vereinbarung weitere 35 Euro, welche die 41-Jährigen nicht bereit war zu zahlen. Daher nutzte der Taxifahrer ein kurzes Aussteigen der beiden Damen, um ohne beide Damen davonzufahren. Gegen ihn wird daher wegen Betruges ermittelt.

Er wird wie folgt beschrieben:

Westasiatischer Phänotyp, ca. 160cm groß, dünn, kurze dunkle Haare, schwarze Hose und schwarzer Pullover.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die auf die Identität des Fahrers schließen lassen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

(ots) – Am 05.09.2021 um 08:33 Uhr fuhren ein 49-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau mit dem Taxi nach Speyer. Während der Fahrt erfuhr der Fahrer, dass seine Fahrgäste kein Bargeld mitführen. Deswegen schloss der Fahrer die Gäste in der Schifferstadter Straße auf Höhe eines Autohauses von der Weiterfahrt aus.

Dies nahm der männliche Passagier zum Anlass, den Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Taxifahrer konnte den Schlag jedoch abwehren und sich verteidigen, sodass der Angreifer stürzte und sich eine Platzwunde zuzog. Er musste durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Strafverfahren wegen Körperverletzung und Betruges werden eingeleitet.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Speyer (ots) – Am 04.09.2021 zwischen 17:45-20:15 Uhr parkte ein 25-jähriger aus dem Kreis Germersheim seinen Mazda auf dem Parkplatz des Bademaxx in der Geibstraße. Bei seiner Rückkehr fand er einen massiven Schaden an seinem Fahrzeugheck vor. Dieses war eingedrückt, offenbar infolge einer Kollision mit einem anderen PKW während eines Parkvorgangs.

Es blieben Spuren zurück, die zur Ermittlung eines verursachenden Fahrzeugs führen könnten. Am Mazda des 25-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Unfall, dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Trunkenheitsfahrten

Speyer (ots) – Am 05.09.2021 gegen 17 Uhr wurde der 21-jährige Fahrer eines Citroen in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde Cannabisgeruch festgestellt und das Fahrzeug durchsucht. Bei einem gleichaltrigen Beifahrer wurde schließlich eine Tüte mit Cannabis versteckt in dessen Unterhose sichergestellt.

Da beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet. Seinen Beifahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

(ots) – Am 05.09.2021 gegen 19:45 Uhr wurde ein 32-Jähriger im Vogelgesang von einer Anwohnerin darauf angesprochen, dass er ihren PKW zuparkt. Daraufhin reagierte der 32-Jährige aggressiv, gab dem Ehemann der Dame einen Kopfstoß und entfernte sich.

Etwa 15 Minuten später wurde der 32-Jährige mit seinem PKW in der Bernatzstraße kontrolliert und wies dabei einen Atemalkoholwert von 2,95 Promille auf. Folglich wurde er zur Dienststelle verbracht, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

(ots) – Am 06.09.2021 gegen 03:30 Uhr wurde ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim in der Theodor-Heuss-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt, weswegen ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Der Fahrer erreichte dabei einen Wert von 1,6 Promille.

Daher wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Außerdem sind Konsequenzen für seinen Führerschein zu erwarten, welcher bei der Kontrolle beschlagnahmt wurde.

Unbelehrbare Drogenkonsumentin

Speyer (ots) – Am 03.09.2021 um 19:15 Uhr wurde eine 43-jährige Frau in der Industriestraße in Speyer einer Personenkontrolle unterzogen, wobei eine geringe Menge Amfetamin bei ihr sichergestellt wurde. Dabei zeigte sie kein Unrechtsbewusstsein und verteidigte ihren Drogenkonsum verbal.

Zwanzig Minuten später wurde die Frau in der gleichen Straße erneut kontrolliert, wobei sie erneut eine geringe Menge Amfetamin mitführte, die sie zwischenzeitlich erworben haben muss. Gegen die Frau werden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass auch der Besitz von Betäubungsmitteln zwecks Eigenbedarf konsequent verfolgt wird.

Einbruch nachgemeldet

Speyer (ots) – Die Polizeiinspektion Speyer berichtete bereits am 01.09.2021 über mehrere Einbrüche aus Geschäftsbetrieben in Speyer. Nun wurde eine weitere Tat bekannt: In der Zeit vom 30.08.2021, 17 Uhr, bis zum 31.08.2021, 9 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Bürofenster eines Betreuungs-Dienstleisters in der Hafenstraße auf. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.